DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

HAVAİFİŞEK FABRİKASINDAKİ PATLAMA 30 KİLOMETRE UZAKTAN BÖYLE HİSSEDİLDİ

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havaifişek fabrikasında meydana gelen patlamanın şiddetiyle, deprem olduğunu zanneden vatandaşların panikle sokağa döküldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havaifişek fabrikasında meydana gelen patlamanın şiddeti kentin her yerinden duyuldu. Fabrikadan 30 kilometre uzaklıktaki Adapazarı'nda bulunan bir sanayide de hissedilen patlamanın etkisiyle, camları sarsılan iş yeri çalışanları dışarı çıktı. Deprem olduğunu zanneden vatandaşların panikle sokağa döküldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.