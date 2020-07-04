DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

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HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDAKİ PATLAMADA ÖLEN 2 KİŞİNİN DAHA KİMLİĞİ BELİRLENDİ4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (13)Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ölen 2 kişinin daha kimliği belirlendi.

HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDAKİ PATLAMADA ÖLEN 2 KİŞİNİN DAHA KİMLİĞİ BELİRLENDİ

4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (13)

Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ölen 2 kişinin daha kimliği belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nda yakınlarından alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucunda ölen 2 işçinin Muhammet Çanakçı ve Halis Yılmaz olduğu tespit edildi. Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz, olayın ardından fabrikaya gelmiş, oğlu Halis Yılmaz'ın durumunu öğrenmeye çalışmıştı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 21:34 Kaynak: DHA

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