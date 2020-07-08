DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

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Telabyad'da bombalı araç patladı: 3'ü çocuk, 6 ölü, 15 yaralıŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Telabyad kentinde terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi.
Telabyad'da bombalı araç patladı: 3'ü çocuk, 6 ölü, 15 yaralı
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Telabyad kentinde terör örgütü YPG/ PKK tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Kent merkezinde meydana gelen saldırıda 3'ü çocuk 6 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil ise yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Telabyad kentinde akşam saatlerinde terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Kent merkezindeki belediye fırını ve emniyet müdürlüğü arasındaki alana bırakılan bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi ile düzenlenen saldırıda 3'ü çocuk 6 sivil yaşamını yitridi. Çevrede büyük tahribata yolaçan patlamada 15 sivil yaralanırken yaralıların 6'sı sınır geçen ambulanslar ile Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Patlama nedeni ile birçok binada hasar oluştu. Bölgedeki polis ekipleri çevrede güvenlik alarak saldırıyı düzenleyen teröristleri yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 02:00 Kaynak: DHA
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