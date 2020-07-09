DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Sakarya'da havai fişek yüklü kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı (5)

JANDARMA FABRİKANIN ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALDI

Adapazarı'nda taşocağında meydana gelen patlamanın ardından Hendek'de geçen hafta patlamanın meydana geldiği fabrikanın çevresinde önlem alındı. Jandarma ekipleri fabrikaya giden yolları kapattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Jandarmanın yolda beklemesi

İtfaiye ekibinin fabrikanın bulunduğu alana gitmesi

HABER-KAMERA: Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya),

=======================

Van Gölü'nde yeri tespit edilen teknedeki cesetler, ROV cihazıyla çıkarılacak (3)

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Van Gölü'nde, 107 metre derinlikte yeri tespit edilen teknenin içindeki cesetlerin çıkarılması için sabah saatlerinde başlatılan çalışmalara, gölde etkili olan fırtına nedeniyle ara verildi. Deniz Kuvvetleri'ne ait 'Birinci Sınıf Dalgıç' özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi'nce dün Çarpanak Adası yakınında bulunan batık teknenin içindeki cesetlerin çıkarılması için sabah saatlerinden itibaren ROV cihazı ile çalışma yapıldı. Ancak gölde etkili olan aşırı fırtına ve dalgalar nedeniyle çalışmalar sonlandırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

-Rov cihazını tekneden indirilişi

-Çevreden detaylar

HABER: Behçet DALMAZ/ VAN,

==========================

Ankaralı iş insanı Gürsoy, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu

ELAZIĞ'daki depremin ardından hasarlı binaların yıkım çalışmasını yürüten yüklenici firma sahibi Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol (36), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Olay, kent merkezindeki Sürsürü Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. Elazığ'da 24 Ocak günü meydana gelen 6.8'lik depremin ardından hasarlı binalarının yıkım çalışmasını yapan yüklenici firma sahibi Ankaralı iş insanı Ertem Gürsoy'a ulaşamayan çalışanları, meraklanarak kaldığı otele geldi. Çalışanların durumu bildirmesinin ardından otel görevlileri, Gürsoy'un bulunduğu odaya gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca odaya giren görevliler, Gürsoy'u, hareketsiz halde bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Ertem Gürsoy'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Gürsoy'un cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri otel odasında inceleme başlattı.