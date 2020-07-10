DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Mustafa S., Taner Uygun'u av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Uygun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınan Mustafa S. tutuklandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir arkadaşının iş yerinde giden Taner Uygun, burada sohbet ettiği sırada Mustafa S.'nin av tüfekli saldırısına uğradı. Tüfekten çıkan saçmaların bacağına isabet etmesiyle Uygun kanlar içinde yere yığılırken, Mustafa S. ise geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Taner Uygun, Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uygun, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi Mustafa S. olayda kullandığı düşünülen av tüfeğiyle saklandığı bir köy evinde jandarma ekiplerince yakalanıp, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mustafa S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Taner Uygun'in ambulans ile hastaneye kaldırılması

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

Haber - Kamera: KIRIKHAN (Hatay),

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'Turuncu Çember' operasyonunda 14 tutuklama

ANTALYA Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucuya yönelik Finike'de 2 gün önce 14 adrese eş zamanlı düzenlediği 'Turuncu Çember' adlı operasyonda yakalanan 14 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 Haziran'dan beri planlı faaliyet kapsamında Finike ilçesinde örgütlü olarak 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu işledikleri tespit edilen 14 şüpheliye yönelik 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 8 Temmuz günü saat 06.00 sıralarında düzenlenen 'Turuncu Çember' operasyonunda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 17 gram eroin, 10 gram esrar maddesi, 15 sentetik hap, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 10 tabanca mermisi ele geçirildi.

2 gün süren işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen 14 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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14 şüpheli jandarma arasında otobüse bindirilirken

Haber: Hasan ALAYBEYOĞLU- Kamera: ANTALYA-DHA

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Vurduğu yavru ayının üzerine köpekleri salan avcı, gözaltında (4)

AVCILAR DERNEĞİNDEN İHRAÇ EDİLDİ

Artvin'in Arhavi ilçesinde çıktığı avda, yavru ayıyı tüfekle vuran ve can çekişirken, üzerine köpekleri salan Tanju Çolak, üyesi olduğu Arhavi Avcılar ve Atmacacılar Derneği'nden ihraç edildi. Dernek başkan vekili Refik Lakerta, ayı olayını duyar duymaz yönetim kararı ile ilgili kişinin üyeliğine son verildiğini belirtti. Lakerta, "Son derece üzücü bir olay tasvip edilecek hiçbir tarafı yok. Bizim derneğimize de atmacacılık belgesi alma vesilesiyle üyeydi. Bu sabah itibariyle yönetim kurulunun aldığı kararla dernek üyeliğinden ihraç ettik. Tüzüğümüz de dernek üyeliğinden ihracını gerektirecek maddeler var. Biz yasal olarak avcılık ve atmacacılık yapan avcıları ve atmacacıları temsil ediyoruz. Yasadışı hareket edenleri ne temsil ederiz ne de tasvip ederiz. Yapılan şeyler iğrenç hareketler. O hayvana kurşun atılması çok iğrenç, çünkü hayvan kimseye bir zarar vermiyor. Hayvan keyfi bir şekilde öldürülmüştür. Artvin çevresinde özellikle ayıların ve domuzların, tarım, meyvelere hayvanlara büyük zararları vardır. Ama devlet yetkilileri milli parklarda birlikte elbirliği ile tedbirlerini alıyor. Bu olay karşısında Arhavi ve bütün avcı camiası adına çok üzüldüğümüzü beyan ederiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Vatandaş röp.

-Arhavi avcılar ve atmacacılar dernek baskanı röp

HABER: Arzu EBAŞ- KAMERA: Mehmet Can PEÇE/ARHAVİ, (Artvin), BOYUT: 200 MB

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Gemlik'te çalılık alandaki yangın çevresinde oturanları korkuttu

BURSA'nın Gemlilk ilçesinde yerleşim yerine yakın bölgedeki çalılık alanda yangın çıktı. Çevredeki binalarda oturanların büyük endişe yaşadığı yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabası ile kontrol altına alındı.

Gemlik ilçesindeki Büyükkumla Mahallesi, 6 nolu Cadde'de bulunan çalılık alanda, saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden çevrnedekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıfa itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Çalılık alandaki yangın, çevredeki apartmanlara sıçramadan önlenirken, vatandaşlar ise büyük panik yaşadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alevli görüntüler

-Vatandaşların panik anları

-Söndürme çalışmaları

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),

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Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı

ANTALYA'da, özel hastanede doğum yaptıktan sonra fenalaşıp yaşamını yitiren Döndü Güler'in (26), doğumdan 10 gün önce yaptığı paylaşımlar yürek dağladı. Döndü Güler'in, "Az kaldı kızım son 10 gün, heyecanla beklediğimsin, canımsın" notuyla bebeğinin ultrason görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

Ankara'da polis memuru olarak görev yapan Erol Güler ile Döndü Güler, geçen sene Haziran ayında dünya evine girdi. Güler çifti, bir süre sonra bebekleri olacakları haberini aldı. Aksu ilçesinde oturan Döndü Güler, 7 Temmuz'da doğum için Manavgat ilçesinde özel hastaneye yattı. Sezaryen ile doğum yapan Güler, 'Hatice Umay' ismini verdikleri kız çocuklarını kucağına aldı.

ÖLÜM RAPORUNA 'EPİLEPSİ' YAZILDI

İddiaya göre doğumun ardından odaya çıkarılan ve hiçbir hastalığı olmayan Güler, bir süre sonra rahatsızlandı. Erol Güler, eşinin rahatsızlandığını ve nefes alamadığını doktorlara bildirdi. Güler, doktorların eşinin durumunun iyi olduğunu, narkozun etkisinde olduğunu söylediğini buna rağmen eşine geç müdahale edildiğini iddia etti. Rahatsızlığın ilerlemesi üzerine Döndü Güler, Antalya'da özel hastaneye sevk edildi. Burada da kalp krizi geçiren Döndü Güler, yaklaşık 1 gün hastanede yattı. Güler, 9 Temmuz sabahı saat 04.00 sıralarında hayatını kaybetti. Güler'in ölüm raporuna ise epilepsi nedeniyle vefat ettiği yazıldı.

Güler'in ölüm haberini alan eşi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Erol Güler, eşinin ölümünde hastanelerin ihmali olduğunu iddia ederek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Gler'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Döndü Güler'in cansız bedeni otopsi yapıldıktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan eşi ve ailesi tarafından alındı.

'10-15 DEFA EŞİM KENDİNDE DEĞİL DEDİM'

Eşini 7 Temmuz'da sezaryen için hastaneye götürdüğünü söyleyen Erol Güler, "Sezaryenden ilk önce çocuğum çıktı, sonra eşimi getirdiler. Eşim geldiğinde kendinde değildi. Nefes alamıyordu, gözleri boş bakıyordu. Bu yüzden görevli personelleri uyardık. Onlar da narkozdan olduğunu ve geçeceğini söyledi. Ben görevlilerin yanına 10-15 defa gittim, 'Eşim nefes alamıyor gelin bakın' dedim. Yine narkozun etkisinde olduğunu söylediler. Sonra eşime kıyafetlerini giydireceklerinde yan döndürdüklerinde ağzından sıvı akmaya başladı. O zaman müdahale etmeye başladılar" diye konuştu.

'İLK ÇOCUĞUMUZDU'

Eşinin kronik rahatsızlığı olmadığını vurgulayan Erol Güler, "İlk çocuğumuzdu. Allah'a şükür sağlıklı. Kontrollerini yaptırdık. Şu anda da ablam bakıyor. Eşim vefat ettikten sonra şikayette bulunduk. Benim çocuğum anasız büyüyecek, başka çocuklar anasız büyümesin. Ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Devletimden başka bir şey istemiyorum" dedi.

YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Döndü Güler'in, doğumdan 10 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürek dağladı. Genç anne ismini daha doğmadan 'Hatice Umay' olarak koyduğu kızı için hazırladığı odasını çektiği görüntülerde, 'Gözler Yıldız Kaş Hilal' adlı şarkının, 'Gözler yıldız kaş hilal, almış ele okla yay, gel bir turan kuralım, kızımız olsun Umay' dizelerini paylaştı. Güler, "Hatice Umay'ımın odası az kaldı kızım son 10 gün heyecanla beklediğimsin canımsın' notunu da düştü. Döndü Güler'in, sosyal medya hesabından, doğum öncesine ait ultrason görüntülerini paylaştığı da görüldü.

Çiftin 'Hatice Umay' adını verdikleri bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrollerinin yapıldığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Morg detay

-Ölen genç anne Döndü Güler'in yakınları detay

-Baba Erol Güler röp

-Ölen kadının annesi ağlaması

-Cenazenin alınması

-Annenin sosyal medya paylaşımları

-Genel detaylar

HABER - KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Sinop Polisevi'nde çıkan baca yangını korkuttu

SİNOP Polisevi'nin mutfak bacasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Sinop Polisevi'nden duman çıktığını gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan bacaya müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, yangının mutfak bacasında biriken yağlardan çıktığı öğrenildi.