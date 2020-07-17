DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

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Depremden korktu 7'nci kattan atladı.

Depremden korktu 7'nci kattan atladı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre akşam saatlerinde İzmir'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremden korktuğu ileri sürülen O.K.(31), 7'nci kattan aşağıya atladı. Bir otomobilin üstüne düşerek ağır yaralanan O.K., hastaneye kaldırıldı.

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Olay, dün saat 21.09 sıralarında İnönü Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, O.K. balkonda olduğu sırada,  İzmir'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremden korkarak 7'nci kattan aşağıya atladı. O.K., şans eseri apartmanın yakınında bulunan bir otomobilin üzerine düşerek ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, O.K.'yi ambulansa alarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan O.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 08:12 Kaynak: DHA

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