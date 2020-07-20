DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 19

Balçova'da makilik alanda yangınİzmir'in Balçova ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

Balçova'da makilik alanda yangın

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İzmir'in Balçova ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının bir evden çıkıp makilik alana sıçradığı öğrenildi. Öte yandan yangına 4 arazöz, 1 dozer, 1 helikopter müdahale ediyor. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Yangının çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

İZMİR,

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Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ÇATIŞMADA ÖLDÜ

Osmaniye'de bir kişiyi öldürüp, iki kişiyi de yaraladığı saptanan Mikail Dağ'ı yakalamak için harekete geçen polis, şüpheliyi Rizaiye Mahallesi'ndeki babasının evinde olduğu bilgisine ulaştı. Adrese baskın yapan polis, evin içerisindeki Dağ'a teslim çağrısında bulundu. Şüphelinin polislerin üzerine ateş açması sonucu 2 polis yaralandı. Çıkan çatışmada cinayet şüphelisi Dağ, Özel Harekat polisi tarafından göğsünden vuralarak etkisiz hale getirildi. Olay yerinde hazır bekletilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Dağ, hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren iki polisin ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri şeridi, polisler

Özel harekat polisleri

Polis zırhlı aracı

Olay yerindeki sivil polisler

Olayın yaşandığı ikametin önü, polislerin girişi

Olay yerinden ayrılan polis aracı

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Mendil satan iki kardeş polislere saldırdı

ADIYAMAN'da, kırmızı ışıkta mendil satan Suriye uyruklu 2 kardeş, otomobille evlerine götüren polislere saldırdı. Polislerin etkisiz hale getirdiği 2 şüpheli gözaltına alındı.

Atatürk Bulvarı üzerindeki ışıklarda mendil satan Ahmet El Rezzak ve Mustafa El Rezzak'ı gören sürücüleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Suriye uyruklu 2 kardeşi yakalayarak Mara Mahallesi'ndeki evine bırakmak istedi. Ancak mahalleye gelinince araçtan inen Ahmet El Rezzak ve Mustafa El Rezzak, tekme tokat polislere saldırdı. Polisler tarafından etkisiz hale getirilen 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Şüpheliler gözaltına alınması

Şüphelilerin polisleri ikna etme çalışması

Gözaltına alınan şüpheliler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA)

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Bakan Ersoy Nevşehir'de

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli ziyaret ve açılış için Nevşehir'e geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli programlar için geldiği Nevşehir'de ilk olarak Alan Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Ersoy'a Vali İnci Sezer Bezel, Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz ile Belediye Başkanı Rasim Arı eşlik etti. Bakan Ersoy Alan Başkanlığı'nda yetkililerden bilgi aldı. Ardından Kayaşehir'e gelen Bakan Ersoy, burada Meryemana Kilisesi ve Çanlı Kilise'yi gezdi. Bakan Ersoy, kiliselerde yapılan çalışmaları inceledi.

Balçova, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 20:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika
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20:28
Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi
20:20
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19:46
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19:16
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