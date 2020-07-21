DHA YURT BÜLTENİ-19 - Son Dakika

Başkale Devlet Hastanesi'nde, 10 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı

VAN Başkale Devlet Hastanesi'nde, bir sağlık personelinde öksürük ve yüksek ateş şikayeti görülünce, tüm personele koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 10 sağlık çalışanında koronavirüs görüldü.

Başkale Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanında, 2 gün önce yüksek ateş ve öksürük şikayeti başladı. Bunun üzerine hastane yönetimi tarafından tüm personele test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 10 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine hastane poliklinikleri geçici olarak hizmete kapatılarak, tüm hastane dezenfekte edildi.

Hastanenin tamamen dezenfekte edilmesinin ardından poliklinikler tekrar hizmet vermeye başladı. Koronavirüs testleri pozitif çıkan sağlık çalışanlarının ise tedavisi devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastane tabelası

-Hastaneden genel detaylar

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Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini yakarak üzerine beton dökmüş (5)

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Pınar Gültekin'in cenazesinin götürülmesinden görüntü

-Baba Sıddık Gültekin'in kızının cenazesini toprağa vermek için Adli Tıp Kurum morgundan ayrılırken görüntüsü

-Gültekin'in cenazesi götürülürken ağlayan arkadaşlarından görüntü

Haber-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ MUĞLA,

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Pompalı tüfekle öldürülen baba oğul, toprağa verildi

BURSA'da dün Ramazan Arı(30) tarafından öldürülen, Arı'nın oğlunun da eğitim aldığı rehabilitasyon merkezinin sahibi Enes Malik Güloğlu (30) ile babası Musa Güloğlu (55), kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi 2. Kasapoğlu Sokak'taki Özel Gelişim, Özel Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Engelli oğlu Ömer Can Arı'yı (7) özel eğitim alması için buraya kaydeden Ramazan Arı, eşi Gülsüm Arı ile merkezin sahibi Enes Malik Güloğlu arasında ilişki olduğundan şüphelenmeye başladı. Oğlunu rehabilitasyon merkezine göndermeye devam eden Arı, şüpheleri artınca pompalı tüfekle merkezi bastı. İçeride öğrencilerin ders işlemesine aldırış etmeyen Ramazan Arı, Enes Malik Güloğlu'nun odasına yöneldi. Arı, o sırada toplantı halinde olan Enes Malik Güloğlu ile babası Musa Güloğlu'na elindeki pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Baba oğul vücutlarının farklı yerlerinden yaralanırken, kurşunlar rehabilitasyon merkezinde çaycılık yapan Ayten Yukarı'ya da isabet etti. Baba Musa Güloğlu ile oğlu Enes Malik Güloğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KARISINI BIÇAKLAYIP, İNTİHAR ETTİ

Ramazan Arı, rehabilitasyon merkezinden ayrıldıktan sonra Soğanlı Mahallesi'ne giderek Kabaklar sokakta oturan eşi Gülsüm Arı'yı da karnından bıçakladı. Daha sonra kendisine ait iş yerine giden Arı, pompalı tüfeği kafasına ateşleyerek intihar etti.

'BABA OĞUL İÇİN GÖZYAŞLARI SEL OLDU'

Olaydan sonra cenazeleri otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırılan Enes Malik Güloğlu ile babası Musa Güloğlu son yolcuğuna uğurlandı. Baba ve oğul için, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Barla Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Yakınlarının katıldığı cenazede gözyaşları sel olurken, Musa ve Enes Malik Güloğlu kılınan namazın ardından Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedildi.