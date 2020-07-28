DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 19

Cipin park halindeki hafif ticari araca çarptığı kaza kemarada ISPARTA'da seyir halindeki cip, park halinde hafif ticari araca çarptı.

DHA YURT BÜLTENİ - 19, System.String[]

Cipin park halindeki hafif ticari araca çarptığı kaza kemarada

ISPARTA'da seyir halindeki cip, park halinde hafif ticari araca çarptı. Cip sürücüsü aracıyla kaçarken, diger aracın sürücü Dilek Altınok, kazadan hafif yaralı kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kaçan sürücü bir süre sonra polis merkezine gitti.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Çayboyu yolu üzerinde meydana geldi. Meral B.'nin kullandığı 32 HZ 424 plakalı cip, seyir halindeyken park halinde bekleyen ve sürücüsü Dilek Altınok'un binmeye çalıştığı 33 R 6661 plakalı hafif ticari aracın açık kapısına çarparak, olay yerinden kaçtı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve polis ekiplerine haber verdi. Çevredeki vatandaşlar, hafif ticari araca çarpıp kaçan cipin, plakasının düştüğünü fark etti. Vatandaş plakayı alıp, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Kazada hafif yaralanan sürücü Dilek Altınok, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavisi yapıldıktan sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Kaçan sürücü Meral B. de bir süre sonra ifadesi için polis merkezine geldi.

Diğer yandan kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Cipin seyir halindeyken park halinde duran hafif ticari araca çarptığı ve daha sonra olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------(Güvenlik kamerası)

-Araca çarpma anından görüntüler

HABER- KAMERA: ISPARTA,

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Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: 10 gözaltı

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 2 aydır süren denetimler kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın göreve başlaması ile belediyede 2 aydır yürütülen denetimler sonucu oluşturulan raporlarda, yolsuzluk ve usulsüzlükler tespit edildi. İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay müfettişlerinin hazırladığı raporlar doğrultusunda belediyede görevli, aralarında genel sekreter ve daire başkanlarının da olduğu 14 üst düzey yönetici görevden alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun ardından, aralarında belediyede üst düzey yönetici olarak görev yapmış F.K. B.E., Y.E.A., S.Y. ile belediyeye iş yapan müteahhitlerin olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 10:47

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika
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