DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Kaza nedeniyle TEM yolu Ankara yönüne ulaşım emniyet şeridinden sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, soruşturma başlatıldı.

Kocaeli 'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Yeniden

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 12:13

Kaynak: DHA

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