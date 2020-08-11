DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Samsun'da sazlıkta çıkan yangın ormana sıçradı

SAMSUN'un Terme ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangını söndürmek için orman işçileri ve itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Çoban Yatağı mevkiinde bulunan sazlıkta, akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangında yükselen alevleri ve dumanı gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, yangın bölgesine ulaşamadı. Terme Belediyesi ve İlçe Orman Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri, iş makineleriyle yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Çıkan yangını, söndürmek için çalışmalar sürüyor.