DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Söndürülmeyen mangal ateşi, ormanı yaktı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınında, 5 dönümü orman olmak üzere 7 dönümlük alan zarar gördü. Yangının, ormanlık alanın yanında bulunan tarlada yakılan ve söndürülmeyen mangal ateşinden çıktığı belirtildi.

Manavgat'ın Oymapınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, 3 helikopterin yanı sıra, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin karadan müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında, 5 dönümü orman olmak üzere 7 dönümlük alan zarar gördü. Yangına, ormanlık alanın kenarında bulunan tarlada yakılan ve tamamen söndürülmeden bırakılan mangal ateşinin neden olduğu tespit edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan tarla sahibinin, bugün hiç tarlaya gelmediğini söylediği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Orman yangınından görüntüler

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Binali Yıldırım'dan 'Oruç Reis' açıklaması

TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Yunanistan ile yaşanan Oruç Reis krizi ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kendi deniz hükümdarlık alanında gerekli çalışmaların yapıldığını ifade ederek, "Bunun için gürültü patırtı çıkarmaya lüzum yok. Yunanistan bizim komşumuz neticede, ama komşuya düşen hak hukuka riayet etmek. Rahat durduğu müddetçe komşumuz olmaya devam edecek" diye konuştu. Memleketi Erzincan'a gelen TBMM eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yapımı devam eden stat ve hastane inşaatında ve yapılması planlanan Kızılay AVM yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından ardından Valiliği ziyaret eden Yıldırım, burada dün Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan Oruç Reis krizi ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, öGelecek ülkemizin, gelecek bölgemizin, dünyada muazzam bir değişim yaşanıyor. Bu değişimde Türkiye çok daha iyi bir yere adaydır. Bunun sancılarını görüyoruz. Türkiye sadece 780 bin kilometrekare kara toprağından değil, aynı zaman da 492 bin kilometrekare mavi vatan, yani denizlerimizle de neredeyse kara yüzölçümümüzün yarıdan fazlası kadar. Burada ki hakkı menfaatlerimizden vazgeçmemizi hiç kimse beklemesin. Kusura bakmasınlar. Biz Akdeniz'i, Ege Denizini başkalarına yedirmeyiz. Hakkımızı hukukumuzu sonuna kadar koruyacağız. Kim ne derse desin. Türkiye milletinden aldığı güç ile hak ve menfaatlerini yedi düvele karşı savunacaktır. Bizim bir prensibimiz var. Dostları artırmak, düşmanları azaltmak. Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Kimsenin hakkına hukukuna tecavüz etme gibi bir hukukumuz yok. Ama bizim hakkımıza hukukumuza saygı göstermeyenlere karşıda asla kayıtsız kalamayız. Gereken neyse yaparız. Oruç Reis'in de yaptığı budur. Kendi deniz hükümdarlık alanımızda gerekli çalışmalar yapılıyor. Bunun için gürültü patırtı çıkarmaya lüzum yok. Yunanistan bizim komşumuz neticede, ama komşuya düşen hak hukuka riayet etmek. Rahat durduğu müddetçe komşumuz olmaya devam edecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Binali Yıldırım'ın ziyaret ve incelemelerinden görüntü-Yıldırım'ın valilik çıkışı açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonuyla ilgili Vali Köşger konuştu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menemen merkezli yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu ile ilgili, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile görüştü. Karabağlar ilçesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen görüşme sonrasında Vali Köşger operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Köşger, "Lidyalıların ilk kullandığı elektron denilen sikkelerden oluşan parçalar var. Heykel başları, çeşitli porselen metal tunç bronz heykelcikler ikonalar var. Çok önemli bir arkeolojik değer yakalandı. Tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Tarihi eserlerden iyi durumda olanlar var. Gözden geçirilip bakım yapılması gerekenler de var. Arkadaşlar müze açacak kadar tarihi eserin ele geçirildiğini söyledi. Ama bu eserler mevcut müzelerden birisine teslim edilecek. Adli süreç devam ediyor. 6 kişi yakalandı. Adli süreç tamamlanınca eserler müzeye teslim edilecektir" dedi.

Vali Köşger yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin parça itibariyle en büyük, en yüksek miktarda kaçakçılık olayı yakalanmış durumda. 65 bin 511 parça tarihi eser, 63 bini sikke. Sikkeler çok önem arz ediyor. İzmir, Manisa ve Ege Bölgesi dünya tarihinde paranın ilk kullanıldığı bölgedir. Lidyalıların ilk kullandığı elektron denilen sikkelerden oluşan parçalar var. Heykel başları, çeşitli porselen metal tunç bronz heykelcikler ikonalar var. Çok önemli bir arkeolojik değer yakalandı. Tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Kaçakçılık şube müdürlüğü istihbarat şube müdürlüğü çalışanlarını tebrik ediyorum. Tarihi eserler, ülkemizin çok önemli kıymetleri. Bunlar satıldığı zaman başka ülkelere transfer edilip oraların müzelerinde sergileniyor. Bu coğrafyaya ait parçalar başka ülkelerin eline geçmiş oluyor. Bu tip olaylar, işbirlikçiler ve tamah eden insanlar sebebiyle olan şeyler. Arkadaşlarımızın bu konuda başarı göstermiş olması, bu konuda niyetini bozan başka kişilere de örnek olacak. İzmir asayişi bütün gücüyle her alanda mücadele ettiği gibi kaçakçılık gibi konularda da mücadele ediyor. Bergama'da Zeus Sunağı'nı almanlar kaçırıp götürdüğünü biliyorsunuz. O tür hadiselere meydan vermemek için bu tür mücadelelere devam edilmesi gerekiyor. Topyekün sürdürülmesi gereken bir mücadele bu. Üzerine medeniyetler kurulmuş çok değerli ve kadim bir coğrafyadayız. Binlerce yılın birikimi olan arkeolojik değerlerimiz var. Topraklarımız kıymetini hala muhafaza ediyor. Bu değeri bilip, sahip çıkmamız gerekiyor."

'ESERLER, ADLİ SÜREÇ TAMAMLANINCA MÜZEYE TESLİM EDİLECEK'

Tarihi eserlerin özel bir ekip tarafından gözden geçirileceğini aktaran Köşger, "Tarihi eserlerden iyi durumda olanlar var. Gözden geçirilip bakım yapılması gerekenler de var. Arkadaşlar müze açacak kadar tarihi eserin ele geçirildiğini söyledi. Ama bu eserler mevcut müzelerden birisine teslim edilecek. Adli süreç devam ediyor. 6 kişi yakalandı. Adli süreç tamamlanınca eserler müzeye teslim edilecektir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Vali Köşger'in açıklaması

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Sibel DALLI/İZMİR,

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MHP'li Belediye Başkanı'ndan, CHP İl Başkanı'na vanalı ve borulu 'su kesintisi' cevabı KIRIKKALE Yahşihan Belediye Başkanı MHP'li Osman Türkyılmaz, ilçede altyapı çalışması sırasında yaşanan su kesintisi sonrası kendisine tepki gösteren CHP Kırıkkale İl Başkanı'na cevap verdi. Toprak altından çıkarılan eskiyen içme suyu borularını makamında gösteren Türkyılmaz, "Yahşihan Belediye olduğu tarihten itibaren altyapı işinde hiçbir çalışma olmamış. Bizler de bizden önceki yönetim zamanında hazırlanan projeyi biraz daha geliştirerek adım attık. Ancak ne yazık ki CHP zihniyeti burada ortaya çıkmıştır" dedi.

Yahşihan Belediyesi ilçede eskiyen içme suyu borularının değiştirilmesi amacıyla iki ay önce altyapı çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında zaman zaman boruların patlaması nedeniyle su kesintisi yaşandı. Belediye bunun üzerine su kesintisinin yaşandığı bölgelere itfaiye aracı ile su takviyesi yaptı.

CHP İl Başkanı Onur Yüksek Bozdağ ise, yaşanan su kesintisine tepki gösterdi. Bozdağ, sosyal medya hesabından, "Yahşihan'da yaşanan su kesintileri büyük bir beceriksizlik örneğidir. Salgının tırmandığı bu günlerde evlerin musluklarından su akıtamamak bir belediyenin asli görevlerini yerine getirememesidir. Altyapı çalışması da bunun bahanesi olamaz. İsterseniz en iyi ihtimalle 500 günde tamamlanacağı söylenen altyapı çalışması süresi boyunca tüm Yahşihan başka bir yere taşınsın. İşiniz bitince kısa mesajla cağırırsınız" dedi.

BAŞKAN MAKAMINDA SU BORULARINI GÖSTERDİ

Başkan Türkyılmaz, kendisine yapılan eleştiri sonrası, toprak altından çıkartılan eskiye su borusu ve vanası ile CHP'li Başkana yanıt verdi. Su borusu ve vanasını makamında gazetecilere gösteren Türkyılmaz, "CHP zihniyeti her yerde olduğu gibi burada da ortaya çıktı. Sayın İl Başkanı sosyal medya hesabından cevap vereceğine bize ulaşsaydı biz sorunları çözerdik. Kaldı ki İller Bankası tarafından ihalesi edilen altyapı ve kanal işinde firma işe 750 gün diyerek başlamış ve biz bu işi Yahşihan Belediyesi olarak 500 iş gününe düşürdük. Yahşihan Belediye olduğu tarihten itibaren altyapı işinde hiçbir çalışma olmamış. Bizler de bizden önceki yönetim zamanında hazırlanan projeyi biraz daha geliştirerek adım attık. Ancak ne yazık ki CHP zihniyeti burada ortaya çıkmıştır. Bu elimde gördüğünüz bir su borusu, halini görüyorsunuz, vanaların durumu ortada. Eğer bu arkadaşlar bu şekilde su içmek istiyorlar ise benim saygım sonsuz. Bugüne kadar su kesintisinde itfaiyemiz tarafından 173 iş yerine 215 ton, toplamda 15 bin tona yakın su dağıttık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------BAŞKANIN MAKAM ODASINDA GÖRÜNTÜ -BAŞKANIN AÇIKLAMASI -BAŞKANIN BORULARI VE SU VANALARINI GÖSTERMESİ -BAŞKANIN ALT YAPI ÇALIŞMASINI GEZMESİ

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Rektör Yıldız: KKKA aşısı, eylül ayında gönüllüler üzerinde denenecek

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı geliştirilen aşının, eylül ayı içerisinde gönüllüler üzerinde denemesinin yapılacağını söyledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile yeniden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof.Dr. Alim Yıldız, makamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Yıldız, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a teşekkür etti. Şehre ve ülkeye hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Yıldız, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ni önümüzdeki yeni dönemde, dört yıldır sergilediğimiz yönetim anlayışı ve hassasiyetlerle, niceliksel büyümeyi niteliksel büyümeye dönüştürecek çalışmalar ve uluslararasılaşma faaliyetlerine ağırlık vermek suretiyle daha büyük hedeflere taşımanın gayreti içerisinde olacağız" dedi. Sadece eğitim öğretim ve araştırma misyonlarını yerine getiren değil, topluma değer üreten bireyler yetiştiren ve 2023 yükseköğretim hedeflerini önceleyen bir üniversite olacaklarını aktaran Yıldız, "Devletimizin içeride ve dışarıda vermiş olduğu milli mücadelede bizler de üniversite olarak üzerimize düşen vazifenin idrakiyle hareket edeceğiz. Rabbim çıktığımız bu yolda başımızı öne eğdirmesin, yüzümüzü kara çıkartmasın, hak ve adaletten, hakkaniyetten ayırmasın" diye konuştu.

'KKKA AŞISI EYLÜL AYINDA DENENECEK'

KKKA aşısında üniversitelerinin de aralarında bulunduğu grubun yürüttüğü çalışmaların son aşamaya geldiğini anlatan Prof. Dr. Yıldız, "Aşı çalışmaları zaten başlamıştı. Amerika'da maymunlar üzerinde denemeler yapıldı. Eylül itibarıyla İsviçre'de insanlar üzerinde denemeler yapılacak, 20 gönüllü üzerinde. Biz bunun Sivas'ta olması için şu anda uğraşıyoruz. 11 farklı ülkeden 13 araştırma merkezinin katılımıyla bu aşılar yapıldı. Bizim de burada araştırma merkezimiz bu işe katıldı. 2017 yılında destek vermiştik ve şükürler olsun sonucunu alacağız" ifadelerini kullandı.