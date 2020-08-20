DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un cenazesi yakınlarına teslim edildi

Antalya'nın Serik ilçesinde öldürülen Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Nadir Salifov'un yurt içi ve dışından çok sayıda yakını ve tanıdığı da morgun önüne geldi. İşlemlerinin ardından teslim alınan cenaze özel bir firmaya ait araca konuldu. İstanbul'a götülürecek cenazenin orada toprağa verileceği öğrenildi.

'TÜRK DEVLETİNE GÜVENCİMİZ TAM'Nadir Salifov'un kuzeni Bahtiyar Muradov, "Yaşananlar çok üzücü. Türk devletine güvencimiz tam. Yapanlar gözaltında, şoförü ve koruması. Türk devleti gereğini yapacaktır. En ağır cezayı alacaklardır" dedi.