DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Antalya'da orman yangını (3)

30 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ OLUYOR

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Alevlerin çevredeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf edilirken, bölgedeki ekip sayısı da artırıldı. Yangın bölgesine 2 uçak, 5 helikopter havadan su atarken, kara ekipleri de sayısı 28'e yükselen arazözler ve 3 dozerle alevlerle mücadele ediyor.

Bölgedeki yangın söndürme çalışmalarını yakından takip eden Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtirken, alevlerin yaklaşık 30 hektarlık bir alanda etkili olduğunu kaydetti. KONTROL ALTINA ALINDIAntalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alınabildi. Bölgedeki ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Öte yandan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü alevlerle mücadele eden ekip sayısının 33 arazöz, 9 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 5 helikopter, 2 uçak, 3 dozer, 3 treyler, 1 yangın yönetim aracı, 1 tamir bakım aracı, 2 yer ekibi (8+1/6+1), 17 teknik eleman, 10 muhafaza memuru ve 165 yangın işçisi olduğunu açıkladı.

ANTALYA

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Hatay'da 10 hektar ormanlık alandaki yangında binlerce ağaç kül oldu

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde 10 hektarlık ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında binlerce kızılçam ağacı kül oldu.

Kırıkhan Devlet Hastanesi yakınlarındaki mesire alanında 9.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Kahramanmaraş, İslahiye, Serinyol, Antakya, Belen ve Kırıkhan'dan katılan çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangını söndürme ekibi, itfaiye ekipleri, 2 helikopter, dozer, kepçe ve arazözler uzun süre yangına müdahale etti. Zabıta ekipleri, askerler, polisler ve vatandaşlar da çalışmalara destek verdi. Yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Büyük oranda söndürülen yangında 10 hektarlık alan kül hale gelirken binlerce kızılçam ağacı zarar gördü. Ormanda yaşayan canlılar da yangından olumsuz etkilendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.