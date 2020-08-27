DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Tekne faciasında yaşamını yitiren Sarp toprağa verildi

İZMİR'in Foça ilçesinde, meydana gelen tekne kazasında cansız bedeni 23 gün sonra denizin 35 metre altında bulunan Sarp Göksoy (7) gözyaşları içinde toprağa verildi.

Eskifoça'nın Kumburnu mevkiinden 2 Ağustos'ta denize açılan ve içinde 10 kişi bulunan 'Egem' isimli tekne, Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora olup, battı. Teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler, Kaan Niyazi Özerman (19), Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (14), Mustafa Güzel (29) ve teknenin sahibi de olan kaptan Adem D.'yi kurtardı. Şennur Avcı (41) ile Sermin Özerman (38), kızı Elif Naz Özerman (15) ve oğlu Çınar Ege Göksoy'un (8) ise cesetlerine ulaşıldı. Sarp Göksoy ise suda kayboldu. Tekne faciasında ölenler, toprağa verildi. Kayıp Sarp Göksoy için ise arama- kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi dalgıçları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama- Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekiplerinin yaptığı aramalar sonucunda Sarp'ın cansız bedeni geçen salı günü denizin 35 metre altında bulundu. Göksoy için, Doğançay Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Sarp'ın babası Erdal Göksoy, dedesi Ahmet Özerman, akrabaları ve yakınları katıldı. Sarp'ın dedesi ve akrabaları, çocuğun mezarı başında gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Aksoy'un cenazesi Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mezardan görüntü-Toprak atılırken görüntü-Ağlayanlardan görüntü-Genel ve detay görüntü

Haber: Tolga TAHÇI – Kamera: Sibel DALLI/ İZMİR,

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Sahte belgeyle antrenör oldu, Kırkpınar'a 2 kez başpehlivan çıkardı ARALARINDA 652'nci ile 655'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin birincisi başpehlivan İsmail Balaban ve ikiz kardeşi Turan Balaban'ın antrenörü Hasan Aydın'ın da yer aldığı 31 spor antrenörünün 'resmi belgede sahtecilik' yaparak antrenörlük belgesi aldığı suçlamasıyla yargılandığı ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün, 31 antrenörün belgede sahtecilik yaptığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Savcılık soruşturmasının ardından aralarında şampiyonluk elde eden sporcuların antrenörlerinin de bulunduğu 31 kişi hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianameyi kabul eden Ankara 49'uncu Asliye Ceza Mahkemesi, 31 şüpheli hakkında, edindikleri sahte lise diplomalar ile bu diplomalara ilişkin kayıp belgelerini Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde açılan kurslarda kullanarak, atılı suçu işledikleri gerekçesiyle yargılama başlattı.

EN FAZLA GÜREŞTE VAR

2 yıldır devam eden yargılamanın 9 Temmuz'daki duruşmasında, evrakın tamamlanması amacıyla mahkeme, davanın 10 Aralık'ta görülmeye devam edilmesine karar verdi. 31 şüpheli arasında en fazla güreş antrenörü yer alıyor. Karate, halter, tekvando, hentbol, voleybol, yüzme, badminton ve buz hokeyi dallarında da sahte belgeyle antrenörlük yaptığı tespit edilen kişiler yer alıyor.

BAŞPEHLİVANLARIN ANTRENÖRÜ

Yargılananlar arasında, başpehlivan İsmail ve Turan Balaban kardeşlerin antrenörü Hasan Aydın da yer alıyor. Bilirkişi raporunda, Hasan Aydın'ın, 30 Haziran 1993 tarihli sahte lise diplomasıyla 1'inci ve 2'nci kademe güreş antrenörlüğü sınavlarına girdiği yer aldı. Şüpheli Aydın'ın dosyada mevcut sahte lise diplomasını 19- 30 Mart 2012'de Aydın'da düzenlenen Güreş Birinci Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu ile 2- 17 Eylül 2013'te Isparta'da düzenlenen Güreş İkinci Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu'nda idareye sunduğu belirtildi.

KENDİSİNİ SAVUNDU

'Resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla yargılanan Hasan Aydın ise ortaokul mezunu olduğunu belirterek, "Antrenörlük kurslarına verdiğim belge 2011 yılındaki A millilik belgesidir. A milli olduğunuz zaman antrenman kurslarında eğitim şartı aranmıyordu. Antrenörlük belgesini aldıktan sonra İsmail Balaban 2013 ve 2017 yıllarında altın kemeri aldı. 25 yıldır bu işin mutfağındayım. 2018 yılında bize ulaştılar. Millilik ve eğitim belgelerini sunan kişiler hakkında dava açıldı. Sadece benim değil o dönemde antrenör olan kişilerin antrenörlük belgesi açığa alındı. Şimdi davanın sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Sahada antenman yapan pehlivanlardan detaylar -İsmail Balaban'ın güreş antenmanındaki görüntüleri -İsmail Balaban'ın yağlanma görüntüsü -Sahadan drone görüntüleri -Hasan Aydın ve DHA muhabirinden detaylar

-Hasan Aydın'ın röportajı

HABER-KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Patronunun otomobilindeki altın ve paraları çaldı

Bursa'da, patronunun otomobilindeki 32 adet cumhuriyet altını ile 20 bin lirayı çalan Suriye uyruklu S.K. (24), yakalandı. S.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçen pazartesi günü merkez Nilüfer ilçesi Aladdinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Oto galeri sahibi H.S., 32 adet cumhuriyet altını ile 20 bin lirasının bulunduğu el çantasının otomobilinde olmadığını fark etti. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, oto galeride ve otomobilde inceleme yaptı. Otomobilde yapılan incelemede, iş yerinde çalışan S.K.'nin parmak izine rastlandı. Bunun üzerine ekipler, dün S.K.'yi evinde yakalayarak, gözaltına aldı. S.K.'nin evinde yapılan aramada, 32 adet cumhuriyet altını ve 16 bin 500 lira bulundu. Paralar ve altınlar iş yeri sahibi H.S.'ye teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K. ise adliyeye sevk edildi. S.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.