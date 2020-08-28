DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Denetim yaptığı sırada komyenet çarpan uzman erbaşın mucize kurtuluşu kamerada

BURSA'da kamyonet, yolda denetim yapan jandarma uzman erbaşa çarptı. Kazada jandarma yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İsmi öğrenilemeyen jandarma uzman erbaş, dün Orhaneli Yolu Doğancı Jandarma Karakolu önünde trafik uygulaması yapmaya başladı. Uzman erbaş, evrak kontrolü yapmak için bir otomobili durdurdu. Durdurduğu otomobilin yanında duran uzman erbaşa, yoldan geçen kamyonet çarptı. Uzman erbaş, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan jandarma, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde uzman erbaşın sağlık durumunun iyi olduğu, yalnızca ayak serçe parmağının kırıldığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================

HAYATINI KAYBEDENLER TOPRAĞA VERİLDİ Eskişehir'de fabrika işçilerinin otobüsü devrildi: 2 ölü, 12 yaralı (2)

Eskişehir'de, servis otobüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden beyaz eşya fabrikası işçileri Hüseyin Bayramoğlu ve Zuhal Boz, gözyaşlarıyla toprağa verildi.Eskişehir Adliyesi'nde zabıt katibi olan Hatice Bayramoğlu ile evli olan ve 2 çocuk babası Hüseyin Bayramoğlu (35) için Tepebaşı ilçesine bağlı Zincirlikuyu Mahallesi Yeni Camii'nde cenaze namazı kılındı. İkinci namazına müteakip kılınan namaza ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ile fabrikadan mesai arkadaşları katıldı. Hüseyin Bayramoğlu, namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden diğer fabrika işçisi Zuhal Boz (27) için ise oturduğu Tepebaşı ilçesine bağlı Aşağısöğütönü Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Camii'nde cenaze namazı düzenlendi. Namaza Boz'un ailesi, yakınları ve fabrikadan mesai arkadaşları katıldı. İkinci namazının ardından cenaze namazı kılınan Boz, gözyaşlarıyla toprağa verildi.OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Eskişehir- Ankara çevreyolu otogar mevkiinde meydana gelen kazada devrilen servis otobüsünün sürücüsü Mehmet İlik, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek gözaltına alındı. İlik, işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.