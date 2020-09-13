DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

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Döküm potası devrildi: 1 ölü KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir döküm fabrikasında döküm potasının devrilmesi sonucu 1 işçi yanarak yaşamını yitirdi.

DHA YURT BÜLTENİ - 19, System.String[]

Döküm potası devrildi: 1 ölü

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir döküm fabrikasında döküm potasının devrilmesi sonucu 1 işçi yanarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 22.00 sıralarında, Gebze Cumhuriyet Mahallesi Bayramoğlu Caddesi'ndeki bir döküm fabrikasında meydana geldi. Döküm potasının devrilmesi sonucu işçi Niyazi Ak'ın üzerine eriyen demir döküldü. Durumu far keden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Niyazi Ak, kurtarılamadı.

Niyazi, Gebze, İşçi, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 02:16 - Kaynak: DHA

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