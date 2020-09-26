Kandıra'da orman yangını - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, ekinlerin kaldırıldığı tarla ve ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Yangın, öğleden sonra Kandıra Akçaova Mahallesi Akıncı mevkiinde ekinlerin kaldırıldığı tarla ve ormanlık alanda çıktı. Kuruyan otların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri geldi. Yangın yaklaşık 20 dönüm alanda etkili olurken, söndürme çalışmaları devam ediyor.