DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

BIÇAKLI SALDIRIDA SOL GÖZÜNÜ KAYBEDEN AVUKAT: BENİ ÖLDÜRMEYE GELMİŞ

Bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat, sol gözünü kaybetti (2)

Konya'nın Akşehir ilçesinde, evinin bulunduğu apartmanın girişinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan ve sol gözünü kaybeden Avukat Asilcan Tuzcu (29), yaşadığı saldırıyı anlattı. Tuzcu, "Gözümün gittiğini hissettim. Gözüm gidince ona karşı direncim azaldı. Her yerimden kan akıyordu. Şüpheli halen daha bana saldırmaya devam ediyordu. Kalbime ve boğazıma doğru bıçağı sallıyordu. Beni öldürmek için bıçağı sallıyordu. Beni öldürmeye gelmiş. Gözümden bıçaklanınca beni yere yatırmaya çalıştı. Bacaklarıma doğru bıçağı sallamaya başladı. Ben direnince bacaklarıma bıçak isabet etmedi.ö dedi.

Dün yaşadığı saldırının ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alınan ve sol gözünü aldığı bıçak darbeleri sonucu yitiren Avukat Asilcan Tuzcu, yaşadığı saldırıyı anlattı. Kendisine saldıran kişinin peruk taktığını evinin önünde beklediğini söyleyen Tuzcu şöyle dedi: "Olay apartmana girmeden önce yaşandı. Bürodan çıkıp, çarşıda arabayla dolaştıktan sonra eve vardım. Arabayı her zaman koyduğum yere koydum. Sonra arabanın arkasına baktığımda bir kişi olduğunu fark ettim. Bu kişinin saçları vardı. Kendi kendime, 'Kadın mı erkek mi?' diye sordum. Değişik bir tipi vardı. Pek tekin birine de benzemiyordu. Acaba arabadan insen mi inmesen mi dişe düşündüm. Olur ya şizofrendir, manyaktır, gaspçıdır. Aklıma bunlar geldi. Sonra ne olabilir ki deyip arabadan indim. Benim sonuçta kimseyle bir husumetim yok. Araçtan inip eve doğru giderken arkamı döndüğümde bana doğru yaklaştığını fark ettim. Saliselik bir olaydı. Bir daha döndüğümde aramızda çok az bir mesafe kalmıştı. Ondan sonra tam döneceğim sırada, bıçağı sırtıma vurdu. Ben can havliyle geri döndüm. Aramızda boğuşma yaşandı."'ÖLÜMDEN DÖNDÜM'Saldırgandan kendini korumaya çalıştığını ancak bıçağı sürekli yüzüne savurduğunu anlatan Avukat Asilcan Tuzcu şunları söyledi: "Kendimi korumaya çalıştım. Bıçakla yüzüme doğru saldırırken, bende ona bir tane yumruk atmaya çalıştım. Sonra o elindeki bıçağı boğazıma, yüzüme doğru savuruyordu. Bıçağı gözümün içerisine soktu. Bıçak gözüme girince benim bütün dünyam karardı. Gözümün gittiğini hissettim. Gözüm gidince ona karşı direncim azaldı. Her yerimden kan akıyordu. Şüpheli halen daha bana saldırmaya devam ediyordu. Kalbime ve boğazıma doğru bıçağı sallıyordu. Beni öldürmek için bıçağı sallıyordu. Beni öldürmeye gelmiş. Gözümden bıçaklanınca beni yere yatırmaya çalıştı. Bacaklarıma doğru bıçağı sallamaya başladı. Ben direnince bacaklarıma bıçak isabet etmedi. Ölümden döndüm. Failin yakalanıp yüce mahkemede yargılanmasını hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Adalet Bakanımızdan yardım istiyorum. Sadece avukat olduğum için değil, hiçbir insana böyle bir saldırı gerçekleştirilmesi kabul edilemez."

Niğde'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 7 yaralı

NİĞDE'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.Kaza merkez Yeşilgölcük-Tırhan kara yolunda meydana geldi. Karşı yönlerden gelen minibüsle ve otobüs kafa kafaya çarpıştı. Araçlar, çarpışmanın şiddetiyle savrularak yanlarında seyir halinde olan 2 araca daha çarptı. Minibüste bulunan soğan çuvalları yerlere saçıldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Elif Asya Rüzgar (9), Ayşe Evrensel (25), Emre Rüzgar (26), Hilal Rüzgar (22), Kadir Evrensel (26), Meryem Rüzgar (46), Mehmet Erdal (48), Halil Temelli (64), ambulanslarla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Emre Rüzgar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.