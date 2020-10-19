DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Kazada yola savrulan yolcu, devrilen TIR'ın altında kalarak öldü

Kayseri'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, otomobile arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilden yola savrulan yolcu Fatih Tabaro (30) devrilen TIR'ın altın kalarak hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kayseri-Niğde karayolunun 40'ıncı kilometresi İncesu ilçesi yakınlarında meydana geldi. Niğde yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 46 F 1503 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yine sürücüsü belirlenmeyen 50 EN 664 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle TIR devrilirken, otomobil ise şarampole yuvarlandı. Bu sırada otomobilden yola savrulan yolcu Fatih Tabaro, devrilen TIR'ın altına kaldı. Her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. TIR'ın altından çıkarılan Fatih Tabaro'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan iki sürücüsü ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tabaro'nun cenazesi de olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.