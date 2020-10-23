DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Lastiği patlayan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, sol arka lastiğinin patlaması sonucu şarampole yuvarlanan yolcu minibüsünde 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında, Aydın- İzmir Karayolu Alangüllü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Efeler ilçesinden aldığı 5 yolcuyu Ortaklar Mahallesine götüren Ahmet Küçük idaresindeki 09 M 50 65 plakalı yolcu minibüsünün, Alangüllü Mahallesi yakınlarına geldiğinde sol arka lastik patladı. Şoförünün kontrolünden çıkan minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma sevk edildi. Kazada minibüs sürücüsü Ahmet Küçük yara almadan kurtulurken, yolculardan Ramazan Can, Muhammet Mert, Dursun Küçük, Cüneyt Karabacak ve Pelin Karabacak yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi ve Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaralılardan Dursun Küçük, "Efeler ilçesinde hastanede bir yakınımı ziyaretten dönüyorduk. Bir anda oldu yuvarlandık. Ne olduğunu anlayamadık" dedi. Hastaneye kaldırılan yaralıların ise hayatı tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.