DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Yağcılar apartmanında 8. ölüm

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Yağcılar apartmanında deprem sonrası sürdürülen kurtarma çalışmasında ölen 8. vatandaşın da cenazesi çıkarıldı.

Seferihisar İlçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyülüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Yağcılar apartmanı tamamen yıkıldı. Kutarma ekipleri bina enkazından vatandaşları kurtarkak için çalışma başlattı. Saat 15.30'da enkaz altından 1 vatandaşın cesedi çıkarıldı. Bununla birlikte Yağcılar apartmanından toplam 8 kişinin naaşı çıkarılmış oldu. Binadan 24 kişi ise sağ kurtarıldı. Enkaz altında olduğu düşünülen 3 kişi için kurtarma çalışması sürüyor. Öte yandan deprem sonrası etrafın savaş alanına döndüğü, 2 otomobilin yıkılan binanın molozları altında kaldığı görüldü. Bazı depremzedelerin enkazdan çıkarılan eşyalarına ağladığı gözlendi.