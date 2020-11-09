Bakan Kurum: 90 bin 813 binada inceleme yapıldı (2) - Son Dakika

HASAR TESPİTİNDE KESİN SONUÇ VEREN LABORATUVAR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve bazı milletvekilleri ile birlikte Barış, Adalet ve Cumhuriyet sitelerini gezdikten sonra Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı mobil laboratuvarı ziyaret etti. Cihazların elde ettiği sonuçlarla ilgili bilgi alan Bakan Kurum, binaların depreme dayanıklılığı konusunda bazı değerlerin geçerli olduğunu ifade ederek, "Proje alanlarında bu gezici laboratuvarımızla beton numunelerini, demirden aldığı numunelerle çekme deneylerini yapıyorlar. Belki depremde hasar görmemiş ama bitişik nizam bir binada ortası ağır hasarlı, yanlar orta hasarlı çıkmış ise deney sonunda aynı binanın da ağır hasarlı olduğunu ortaya çıkarıyoruz. Depremden etkilenmemiş binalar için de şehir genelinde tüm binalar için vatandaşlara hizmet verilir" dedi. Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan da şu bilgileri verdi: