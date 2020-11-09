Bakan Kurum: 90 bin 813 binada inceleme yapıldı (2) - Son Dakika

Bakan Kurum: 90 bin 813 binada inceleme yapıldı (2)

09.11.2020 16:55
Bakan Kurum: 90 bin 813 binada inceleme yapıldı (2), System.String[]

HASAR TESPİTİNDE KESİN SONUÇ VEREN LABORATUVARÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve bazı milletvekilleri ile birlikte Barış, Adalet ve Cumhuriyet sitelerini gezdikten sonra Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı...

HASAR TESPİTİNDE KESİN SONUÇ VEREN LABORATUVAR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve bazı milletvekilleri ile birlikte Barış, Adalet ve Cumhuriyet sitelerini gezdikten sonra Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı mobil laboratuvarı ziyaret etti. Cihazların elde ettiği sonuçlarla ilgili bilgi alan Bakan Kurum, binaların depreme dayanıklılığı konusunda bazı değerlerin geçerli olduğunu ifade ederek, "Proje alanlarında bu gezici laboratuvarımızla beton numunelerini, demirden aldığı numunelerle çekme deneylerini yapıyorlar. Belki depremde hasar görmemiş ama bitişik nizam bir binada ortası ağır hasarlı, yanlar orta hasarlı çıkmış ise deney sonunda aynı binanın da ağır hasarlı olduğunu ortaya çıkarıyoruz. Depremden etkilenmemiş binalar için de şehir genelinde tüm binalar için vatandaşlara hizmet verilir" dedi. Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan da şu bilgileri verdi:

"Mobil laboratuvar, genel müdürlüğümüz bünyesinde 2 adet bulunuyor. İçerisinde beton dayanımını ölçmeye yarayan cihazlar, numune almaya yarayan yine demirle ilgili sıyırma ve röntgen çekmeye yarayan cihazlarımız var. Ayrıca iha ve dron var. Onlar da çok yüksek katlı olup, cami minaresi gibi görme ihtimalimizin düşük olduğu yerlerde çatlakların boyutunu ölçen özel yazılımlı dronlarımız var. Yine jeofizik metotlarla zemin etütü yapmaya yarayan birtakım cihazlarımız var. Bütün bir binayla ilgili deneyleri yapabilecek cihazlarımız kırımlar dahil mevcuttur. Hasar tespitin tamamı bununla yapılmıyor. Muğlak kalan, belirsiz olduğunu düşündüğümüz yerleri bununla yapıyoruz. Mesela birinci Halil Atilla sitesinde orta blok ağır, iki kenar az hasarlı ve düzensiz bir plan vardı. Ortadaki ağırın yıkılırken, kenarlara vereceği zararı tespit etmekte zorlandık. Bunun için deney yaparak karar verdik. Bunu da bizim yapı işleri genel müdürlüğünün laboratuvar başkanlığı gerçekleştirdi"Banu Aslan, mobil laboratuvarın riskli bina analizi yapan bir sistem olmadığını belirterek, "Biz hasar tespitte kesin sonuç budur diyemediğimiz noktalarda bu laboratuvarı kullanıyoruz. Vatandaşlar riskli bina analizini lisanslı kuruluşlara yaptırabilir. Bunu Malatya ve Elazığ'da kullandık. Lazer tarayıcı cihazlarımız 18 yerde var. Onlar da bu aracın içinde yer alıyor. Türkiye'deki tek tam donanımlı laboratuvar budur" diye konuştu.Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,

Bakan Kurum: 90 bin 813 binada inceleme yapıldı (2)
Bakan Kurum: 90 bin 813 binada inceleme yapıldı (2)
Bakan Kurum: 90 bin 813 binada inceleme yapıldı (2)
Bakan Kurum: 90 bin 813 binada inceleme yapıldı (2)
Bakan Kurum: 90 bin 813 binada inceleme yapıldı (2)

Murat Kurum, Hamza Dağ, AK Parti, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 90 bin 813 binada inceleme yapıldı (2) - Son Dakika


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