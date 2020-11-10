DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Omzundaki 35 kiloluk biber çuvalıyla Atatürk için saygı duruşunda bulundu

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'te çalınan sireni duyunca omzundaki 35 kiloluk biber çuvalıyla saygı duruşunda bulunan sebze hali işçisi Muhammet Ali Bardakçı (49), güvenlik kameralarına yansıdı. Bardakçı, o an ayaklarını hareket ettiremediğini belirterek, "Tüylerim diken diken oldu" dedi.

Yeni Mahalle'de bulunan Kadirli Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde bir iş yerinde çalışan Muhammet Ali Bardakçı, sebze çuvallarını taşıdığı sırada Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yıldönümünde saat 09.05'te çalınan sireni duydu. Omzundaki 35 kiloluk biber çuvalıyla 2 dakika saygı duruşunda bulunan Bardakçı'nın bu anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Sireni duyduğunda hissettiklerini anlatan Bardakçı, o an yürümek için ayaklarının hareket etmediğini kaydetti. Bardakçı, "Müşterinin aracına sırtımdaki torbayı götürürken siren çaldı. O an Atamız için 2 dakika saygı duruşunda bulundum. Anlatılamaz bir duygu. Tüylerim diken diken olduö dedi.