DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 19

11.11.2020 15:31
DHA YURT BÜLTENİ - 19, System.String[]

Deprem profesörü Sözbilir: 5.2, 5.4'lük artçılar olabilirDOKUZ Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6.6 şiddetindeki depremden sonra 3 bini aşkın artçı sarsıntı yaşandığını belirtti.

Deprem profesörü Sözbilir: 5.2, 5.4'lük artçılar olabilir

DOKUZ Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6.6 şiddetindeki depremden sonra 3 bini aşkın artçı sarsıntı yaşandığını belirtti. Sözbilir, "5.2, 5.4 büyüklüğünde artçılar yaşanabilir. Başka bir faya geçilmediği takdirde daha büyük bir deprem beklenmiyor" dedi.

Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de saat 14.51'de, 6.6 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem meydana geldi. Ege ve Marmara'da da hissedilen depremde onlarca ev yıkılırken, 115 vatandaş yaşamını yitirdi. 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 47'si büyüklüğü 4'ün üzerinde 3 bini aşkın artçı sarsıntı yaşandı. Deprem tedirginliği yaşayan İzmirliler, bu sabah merkez üssü Ege Denizi ve Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıkları olan 4.8 büyüklüğündeki yeni bir depremle korktu. Depremin hissedildiği İzmir'de vatandaşlar tekrar sokaklara çıktı. DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaşanan depremlerle ilgili değerlendirme yaptı. Akıllara gelen İzmir'de daha büyük bir deprem yaşanır mı sorusuna da yanıt veren Sözbilir, şunları söyledi:

"Ana şoktan itibaren 3 bini aşkın deprem oldu. 80 kilometre uzunluğunda, 20 kilometre genişliğindeki bir zon boyunca artçı depremler oldu. Kırılan fay Sisam adasının kuzeyinde yer alıyor. Ana şokta o yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda bir kırılma gerçekleştirdi. Şu an artçılar yan faylarda gerçekleşiyor, tetiklenme sonucu."Deprem sonucu hasarın Bayraklı'da oluşmasının nedenini zemine bağlayan Sözbilir, ayrıca binaların deprem yönetmeliğine uygun olmamasının da etkili olduğunu kaydetti. Karada 17, denizde ise 50'ye yakın fay bulunduğunu belirten Sözbilir, bunların deprem üretmesi durumunda Çanakkale'den İzmir ve Muğla'ya kadar kıyı kesiminde hasar oluşturabileceğini ifade etti. Şu an beklenmesi gereken bir deprem değil de artçı sarsıntı olduğunu ifade eden Sözbilir, "Şu an aslında beklenen deprem anlamında artçı sarsıntı. Oda 5.2, 5.4 büyüklüğünde artçılar yaşanabilir. Başka bir faya geçilmediği takdirde daha büyük bir deprem beklenmiyor" dedi Adalar Denizi'nin çeşitli noktalarında fayların yer aldığını Prof. Dr. Sözbilir, deprem olması durumunda bu fayların İzmir'den Muğla'ya kadar kıyı kesimde çeşitli yerlerde tsunami yol açabileceğini söyledi.DEPREMLE SICAK SU ORTAYA ÇIKTIDeprem sonrası sıcak su kaynağının ortaya çıktığını da söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, 50 kilometre uzunluğunda olan Bornova'dan Gümüldür Doğanbey'e kadar uzanan Tuzla fayında sıcak su çıktığını söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, bu fayın jeotermal sistem içerdiğini hatırlatıp depremle sıcak suyun yüzeye çıktığını aktardı. Her deprem sonrası bilgi kirliliği oluştuğunu ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, " Türkiye'nin en iyi bilim insanları kimlerse, Kovid-19'daki bilim kurulu gibi bir kurula ihtiyacımız var. Halkın şu an doğru bilgiye ihtiyacı var" dedi.BÜYÜKŞEHİRE İCRAAT ZAMANI ÇAĞRISI İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de seslenen Prof. Dr. Sözbilir, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum. İcraat yapmak lazım. Binalara gidip binalarla ilgili çalışma yapmak lazım. Performans analizleri yapılmalı, hangisinin depreme dayanıklı, hangisinin depreme dayanıksız olduğu hızlı bir şekilde tespit edilmeli" dedi.KAYALIK YERLERDE ZEMİN SAĞLAM

Bayraklı'nın zeminin yeni oluşan bir zemin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, İzmir'in en sağlam zeminlerinin ise kayalık kesimler olduğunu vurguladı.

Öğretim Üyesi, araştırma, Deprem, Eylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika


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