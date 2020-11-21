DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 19

21.11.2020 23:05
DHA YURT BÜLTENİ - 19, System.String[]

Çatıdan atlayan genç öldü, anne ve babası acı haberle yıkıldı ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala iddiaya göre evlerinin bulunduğu 7 katlı binanın çatısına çıkan M.Ş.Ö. (18), üşüdüğünü söyleyip, mont getirmesi için kardeşini eve gönderdikten sonra kendisini boşluğa bıraktı.

Çatıdan atlayan genç öldü, anne ve babası acı haberle yıkıldı

ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala iddiaya göre evlerinin bulunduğu 7 katlı binanın çatısına çıkan M.Ş.Ö. (18), üşüdüğünü söyleyip, mont getirmesi için kardeşini eve gönderdikten sonra kendisini boşluğa bıraktı. Önce binanın önündeki altgeçit korkuluklarına çarpan, ardından da 5 metre aşağıda bulunan yola düşen M.Ş.Ö., yaşamını yitirdi. Haberi alıp gelen gencin anne ve baba, M.Ş.Ö.'nün cansız bedeni başında fenalık geçirdi.Olay, Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki 7 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına yarım saat kala M.Ş.Ö., iddiaya göre kardeşi M.E.Ö. ile çatıya çıktı. Soğuktan üşüdüğünü belirten M.Ş.Ö., kardeşinden evdeki montunu getirmesini istedi. M.E.Ö.'nün yanından ayrılmasının hemen ardından M.Ş.Ö., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı koşarak kendini boşluğa bıraktı. M.Ş.Ö., önce bulvar üzerindeki Güllük Altgeçidi'nin demir korkuluklarına çarptı ardından da 5 metre aşağıdaki yola düştü. Düşmenin etkisiyle olay yerinde beli kırılan ve yerde hareketsiz yatan M.Ş.Ö.'ye yoldan geçen vatandaşlar yardım etti.

ANNE VE BABA BİRBİRİNE SARILIP AĞLADI112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri M.Ş.Ö.'ye yerde müdahale ederken, anne ve babası da olay yerine geldi. Yerde kanlar içinde hareketsiz şekilde yatan M.Ş.Ö.'yü gören anne ve baba oldukları yerde çöküp, birbirlerine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Sağlık görevlileri M.Ş.Ö.'nün yaşamını yitirdiğini tespit etmesinin ardından baba feryat ederek uzun süre ağladı.

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından ifadesine başvurmak üzere M.E.Ö.'yü polis merkezine götürdü. M.Ş.Ö.'nün cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika


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