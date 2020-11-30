Rehabilitasyon merkezinde hastanın dolabından Maraş otu çıktı - Son Dakika

Rehabilitasyon merkezinde hastanın dolabından Maraş otu çıktı

30.11.2020 18:20
Rehabilitasyon merkezinde hastanın dolabından Maraş otu çıktı, System.String[]

İZMİT'te, Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde bir hastanın dolabından Maraş otu çıktı.

İZMİT'te, Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde bir hastanın dolabından Maraş otu çıktı. Polis olayla ilgili tutanak tuttu.

İzmit Ayazma Mahallesi'nde bulunan Kocaeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde çalışan görevli personel, bir hastanın dolabında bulunan poşetten ağır bir koku gelmesi üzerine polise ihbarda bulundu. Merkeze gelen ekipler, K.T. adlı hastanın dolabında yaptıkları incelemede poşet içerisindeki maddenin Maraş otu olduğunu belirledi. İçerisinde yüksek oranda nikotin barındıran ve uyuşturucu özelliği de olan Maraş otu ile ilgili polis, tutanak tuttu.


Rehabilitasyon merkezinde hastanın dolabından Maraş otu çıktı
Rehabilitasyon merkezinde hastanın dolabından Maraş otu çıktı
Rehabilitasyon merkezinde hastanın dolabından Maraş otu çıktı

Rehabilitasyon, Polis, İzmit, Maraş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rehabilitasyon merkezinde hastanın dolabından Maraş otu çıktı - Son Dakika


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