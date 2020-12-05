DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de, merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya kent merkezi ve ilçeleriyle Burdur ve Muğla 'da da hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 39.01 kilometre açığı olarak tespit ettiği deprem, saat 15.44'te meydana geldi. Yerin 77.22 kilometre derinliğinde olan deprem, Antalya kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra Muğla ve Burdur dolaylarında da hissedildi. Paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Alparslan ÇINAR- Semih ERSÖZLER/ANTALYA, -

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Okul bahçesinde top oynayan 6 çocuk, polisin siren sesini duyunca kaçtı

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir okul bahçesinde top oynayan 6 çocuk, polisin siren sesini duyunca kaçtı. Polis sokaktan gidene kadar yüksek bir duvarın üzerinde saklanan maskesiz çocuklar, tehlikeye aldırış etmedi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen merkez Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu'nun bahçesindeki sahada 6 çocuğun top oynadığı anlar, bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine okulun bulunduğu sokağa gelen polis aracındaki siren sesini duyan çocuklar, kaçmaya başladı. Çocuklar, polisten gizlenmek için top oynadıkları sahanın arkasında bulunan yüksek bir duvarın üzerine çıktı. 6 çocuk tehlikeye aldırış etmeden, polis gidene kadar duvarın üzerinde bekledi. Daha sonra çocuklar duvarın üzerinden yürüyerek, yola çıktı. Çocukların maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Çocukların duvar üzerindeki tehlikeli yürüyüşü de cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.