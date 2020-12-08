DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Tüba'yı öldürüp, 2 gün başında beklemiş

MERSİN'de İsmet Ç (61) birlikte yaşadığı Tüba Ateş'i (38), bıçaklayarak öldürdü. Evden gelen kötü koku üzerine kapıyı kırıp içeri giren polis ekipleri, İsmet Ç.'yi öldürdüğü kadının başında beklerken buldu. Şüphelinin Tüba Ateş'i pazar günü öldürüp, 2 gün boyunca başında beklediği ortaya çıktı.

Olay, Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bulunan Kübra Sitesi'nde meydana geldi. Sitedeki bir daireden gelen kötü koku üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Adrese gelen ekipler, kokunun C bloğun ikinci katındaki daireden geldiğini belirledi. Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri, evde Tüba Ateş olduğu belirlenen kadının yerde yatan cesedi ile başında bekleyen İsmet Ç.'yi buldu. İsmet Ç. gözaltına alınırken, gelen sağlık ekipleri Ateş'in 2 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası kadının cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.İsmet Ç.'nin Tüba Ateş'i geçen pazar günü bıçaklayarak öldürdüğü, 2 gün boyunca cesedin başında beklediği ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor.

TÜBA'YI BALKONDA BOĞMAYA ÇALIŞMIŞ Mersin'de birlikte yaşadığı 38 yaşındaki Tüba Ateş'i bıçaklayarak öldüren ve cesedin başında 2 gün boyunca bekleyen İsmet Ç.'nin, yaklaşık 1 ay önce tartıştığı talihsiz kadını evin balkonunda kablo ile boğmaya çalıştığı ileri sürüldü. İkilinin sürekli kavga ettiğini söyleyen site sakinlerinden Akgün Babacan, "Site içerisinde devamlı huzursuzluk oluyordu bu aile ile. Adam alkolikmiş. Devamlı içip içip, kadına saldırıyormuş. Ben kadını 1 kere gördüm. Adamı da hiç görmedim" dedi.

Cinayet şüphelisi İsmet Ç.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.