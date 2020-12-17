DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 19

17.12.2020 15:27
DHA YURT BÜLTENİ - 19, System.String[]

Park halindeki minibüs alev alev yandı GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, boş alanda park halinde bulunan minibüs, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki minibüs alev alev yandı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, boş alanda park halinde bulunan minibüs, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Atatürk Mahallesi'nde, boş alanda atıl halde duran, kime ait olduğu bilinmeyen ve plakası belli olmayan minibüs, öğle saatlerinde yanmaya başladı. Kısa sürede minibüsü saran alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, minibüs ise demir yığınına döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Minibüs yanarklenGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA

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Çalınan otomobili polis 1 günde buldu

BOLU'da, dün çalışır vaziyette park halindeyken çalınan otomobil sahibi Süleyman Özer'e teslim edildi. Otomobili çaldıktan sonra Karabük'te yakalanan 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Süleyman Özer otomobilini çalışır vaziyette evinin önüne park ederek evine çıktı. Özer, evindeki işini bitirdikten sonra aşağı indiğinde aracının park ettiği yerde olmadığını gördü. Otomobilin çalındığını fark eden Özer durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Aracın 2 kişi tarafından çalınarak Karabük istikametine doğru gittiği tespit edildi. Çalışmalarını Karabük'te yoğunlaştıran ekipler, araçta bulunan S.D. (22) ve E.K.'yi (25) gözaltına alarak Bolu'ya getirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.D.'nin 35, E.K.'nin ise 20 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.Aracın sahibi Süleyman Özer, bulunan otomobilin teslimi için emniyet müdürlüğüne çağrıldı. Aracını teslim alan Süleyman Özer, büyük mutluluk yaşadığını ifade ederek, "Dün saat 15.00 ile 18.00 arasında bir saatte aracım çalındı. Evimin önüne park etmiştim. Oradan almışlar. Kapıları açıktı ve anahtar da üzerindeydi. Eve çıkıp geri inecektim. Onun için bırakmıştım. Evin önünde bir şey olmaz diye düşündüm. Anahtar üstündeydi. Arabaya çabuk kavuştuk. Zaten çabuk bulunamasaydı gitmişti. Teşekkür ederim emniyete. Hemen karakola bildirmiştim. Zaten kısa zamanda bulunduğu haberi geldi. Çok ilgilendiler. Çok teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Aracın görüntüsü-Aracın teslim edilmesi-Araç sahibi ile röportaj

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılmaları

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Tuzla'da eşi tarafından bıçakla öldürülen kadın, Mardin'de toprağa verildi

İSTANBUL'un Tuzla ilçesinde, tartıştığı eşi Ceyhun Çatalca tarafından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Seher Çatalca, memleketi Mardin'in Artuklu ilçesi kırsal Gökçe Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, pazartesi günü Tuzla'ya bağlı Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuğuyla alışverişten evine dönen Seher Çatalca, eşi Ceyhun Çatalca ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ceyhun Çatalca eşini bıçakladı. Yaralanan Seher Çatalca kanlar içinde yere yığılırken, eşi olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Seher Çatalca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Seher Çatalca, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kısa sürede polis ekiplerince yakalanan Ceyhun Çatalca, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Seher Çatalca'nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'ne getirildi. Çatalca'nın cenazesi, düzenlenen törenin ardından yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Nurdağı, Minibüs, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika


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