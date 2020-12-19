DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Gaziantep'te özel hastanede yangın: 10 ölü (14)

BAKAN KOCA: CAN KAYBIMIZ 10'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te meydana gelen üzücü olay nedeniyle bir hastamız daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdi. Can kaybımız 10'a yükseldi. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Haber: ANKARA,

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Ağabeyleriyle tartışınca pencereden yandaki boş daireye geçen kadını polis kurtardı

KAHRAMANMARAŞ'ta Iraklı S.F.H. (30), ağabeyleri ile tartışınca 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden çıkıp, yandaki boş daireye geçti. Bağırarak yardım isteyen S.F.H.'yi duyanların ihbarı üzerine gelen polis, kadını kurtardı, ağabeylerini de gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı'ndaki 8 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. S.F.H. ile ağabeyleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.F.H. evin penceresinden dışarı çıktı. Ağabeylerinin 'İçeri gel' telkinlerini dinlemeyen S.F.H. pencereden yan daireye geçti. S.F.H., geçtiği boş dairenin balkonuna çıkıp çığlık atarak yardım istedi. F.H.'nin çığlıklarını duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, S.F.H.'nin ağabeylerini gözaltına alıp karakola götürürken, olay yerine çilingir çağrıldı. Çilingirle kapının açılmasının ardından mahsur kaldığı daireden kurtarılan S.F.H. de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.