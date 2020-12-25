DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

150 bin lira bulunan kasası çalınan Mustafa Narin: Yılanın başı en yakın komşum çıktı

Koronavirüs yalanıyla hastaneye gönderip evdeki kasayı çalan şüphelilerin kaçma anı kamerada (2)

'YILANIN BAŞI EN YAKIN KOMŞUM ÇIKTI'

Denizli'nin Tavas ilçesi, Yorga Mahallesi'nde, koronavirüslü kişiyle temaslı oldukları yalanıyla hastaneye gönderildikten sonra içinde 150 bin lira bulunan çelik kasası, bir komşusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi tarafından çalınan Mustafa Narin, halen olayın şokunu yaşadığını söyledi.

"Yılanın başı komşum çıktı" diyen Narin, yaşadıklarını, "Evindeki atölyemde motorlu testere tamirciliği yaparak geçimini sağlayan biriyim. Olay günü telefonla arayıp, kendisini Sağlık Bakanlığı yetkilisi olarak tanıtan bir kişi, koronavirüslü kişiyle temas ettiğimi, eşimle birlikte acilen hastaneye gidip test yaptırmamızı istedi. Bunun üzerine eşimi de alıp, Tavas Devlet Hastanesi'ne gittim. Aradan 1.5 saat geçtikten sonra eve döndük. Eve hırsızların girdiğini ve kasanın yerinde olmadığını görünce jandarmayı aradık. Jandarma ekipleri geldi, inceleme yaptı. Eve giren hırsızlar kapıyı kırıp içeriye girdikten sonra kasayı battaniyeye sarıp, araçlarına yükleyip götürmüşler" diye anlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kasayı çalan kişilerin yakalanması için evine Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin geldiğini belirten Narin, "Gece gündüz demeden çalıştılar ve suçluları adalete teslim ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz eskiden çocuklarımızı 'jandarma geliyor' diye korkuturduk. Ama jandarma vatandaşın hamisi ve koruyucusu oldu. Çalıştılar ve kasamı çalan çeteyi yakaladılar. Benim için paranın bulunmasından ziyade suçluların yakalanması önemliydi. Çetenin başı komşumuz çıktı. Evimize 200 metre ilerisinde oturuyor. Onun olduğunu öğrenince şok olduk. Hırsızlığı yapan bu kişiler cezaları çeksinler" dedi.

CAMİDEN ANONSU MUHTAR YAPTI

Kasa hırsızlığı olayının ardından camiden anons yapan kişinin Yorga Mahallesi Muhtarı Zekeriya Taner olduğu öğrenildi. Muhtar Taner, olaydan sonra jandarma ekiplerinin geldiğini belirtip, "Kasa hırsızlığının yaşandığı bölgede kamera olmadığı için jandarma benden camiden görgü tanığı olup olmadığını öğrenmek için anons yapmamı istedi. Ben de cami hoparlörlerinden denildiği gibi anons yaptım. Sonrasında bir vatandaş gelerek yabancı bir otomobil araç gördüğünü jandarmaya anlattı. Böylelikle olay da çözüldü" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Çelik kasası çalınan Mustafa Narin ile röp.-Kasanın çalındığı yerden görüntü-Muhtar Zekeriya Taner ile röp.++-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinde görüntü -Camiden yapılan anonstan görüntü -Şüphelilerin kaçarken güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Doğubayazıt'ta 5 bin Kovid-19 vakasının bin 300'ü hastanede tedavi edildi

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Demet Ökke, koronavirüs salgınının başladığı Mart ayından itibaren 5 bine yakın Covid-19 hastasından bin 300'e yakınının hastanede tedavi edildiğini söyledi. Ökke, hidroksiklorokin ve favipiravir tedavisi ile Covid-19'la mücadelede başarı sağladıklarını belirtti.

Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi Başhekimi, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Demet Ökke, ilçede yaklaşık 5 bin pozitif vaka hasta takibi yaptıklarını belirtti. 4 servis ve 88 yatakla pandemi hastalarına hizmet verdiklerini kaydeden Dr. Demet Ökke, "Koronavirüs'ün başlangıcı olan 18 Mart tarihinde ilk vakamızı alarak halkımıza hizmet sunmaya başladık. Bu dönemde İlçe Sağlık Müdürlüğü ile beraber 5 bine yakın pozitif hasta takibimiz oldu. Bunlardan yaklaşık bin 300 tanesini hastanede yatırarak takip ettik. Şu anda 4 adet 88 yatak kapasiteli pandemi servisimiz bulunmakta. Aynı zamanda bir ilçe olmamız hasebi ile 6 yataklı bir yoğun bakım ünitemiz mevcut. Bakanlığın mevcut tedavi protokollerini uygulayarak hastalarımızda çok ciddi başarılar elde ettik. Hatta, mart ayından haziran ayına kadar koronavirüs nedeni ile neredeyse hiç kaybımız olmadı. Bu dönemde özellikle hidroksiklorokin ve favipiravir tedavisi kullandık" dedi. Koronavirüs vakalarında uyguladıkları hidroksiklorokin ve favipiravir tedavisi hakkında bilgi veren Ökke, şunları söyledi: "Hidroksiklorokin hakkında her ne kadar birçok ülkede ve Avrupa'da olumsuz görüş bildirilirse de biz özellikle immunmodilatör etkisinin hastalarımızda ciddi fayda verdiğini fark ettik ve bunu gözlemledik. Hidroksiklorokin ve favipiraviri birlikte kullandığımız hastalarda hiçbir şekilde bahsedildiği gibi yan etkilerinin her hangi birisine rastlamadık. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile beraber 5 bine yakın hasta takibimiz oldu. Ama bu hastaların hiçbirinde hidroksiklorokine bağlı olumsuz yan etki profilini saptamadık ve görmedik. Bu nedenden dolayı hiçbir hastaya tıbbi bir müdahalede de bulunmak zorunda kalmadık."

Uyguladıkları tedavi yöntemleriyle bilgi veren Ökke, "Pulse kortikosteroid tedavisi verdiğimiz hastalarda da olumlu çok ciddi etkilerini gördük. Özellikle 250 miligram ve 500 miligram pulse kortikosteroid kullanmış olduğumuz hastalarda klinik takibin iyiye gittiğini, hastaların solunum sıkıntılarının azaldığını, tedavi konusunda ciddi başarılar elde ettiğimizi de fark etmiş bulunmaktayız. Hastanemiz yüzde 80-90'lara varan doluluk oranları ile seyrederken tedavi yönteminin yanı sıra sokak kısıtlamaları ile de çok ciddi düşüş oldu. Şu an ki oranımız ise yüzde 20-30'larda seyrediyor. Yani sokak kısıtlamalarının da ilçemizde vaka sayılarının düşmesinde çok ciddi etkilerini görmekteyiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Hastaneden görüntüler-Dr. Demet Ökke'nin açıklaması-Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Ramazan DEMİR/ AĞRI,

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Sıfır aldığı aracın boyalı çıktığını iddia etti

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan İrfan Girgir (60), 3 ay önce 201 bin 600 TL'ye satın aldığı sıfır aracın kaput kısmı ile kapı ve arka bagaj bölümlerinin boya ve cilalı çıktığını ileri sürdü. Girgir, aracının değiştirilmesi için avukatı aracılığıyla firmaya talepte bulunduklarını söyledi.

Gelibolu ilçesinde boya dükkanı işleten İrfan Girgin, 24 Eylül'de 140 bin TL kredi çekip, 35 bin TL peşinat vererek, 201 bin 600 TL'ye sıfır araç aldığını söyledi. Aracın teslim edilmesini beklediği sırada, firma yetkililerinin kendisine dolu yağışından dolayı gecikme olacağını söylediğini anlatan İrfan Girgin, 26 Ekim günü aracına kavuştuğunu belirtti. Ancak Girgin, teslim aldığı aracının kaput kısmı ile kapı ve arka bagaj bölümlerinin boyalı ve cilalı olduğunu fark etti.

Yeni satın aldığı aracın üzerinde fabrikasyon boya hataları olduğunu belirten Girgin, "Bize, doludan dolayı aracımızı biraz gecikmeli olarak teslim alacağımız beyan edildi. Aracımızı aşağı yukarı 40 gün bekleyerek aldık. Fakat araç gelince hatalarını gördük. Biz aracın üzerindeki boya hatalarını bagaj kapısını açtığımızda fark ettik. Aracı satın aldığımız firma ve servisle görüştüğümüzde, 'haklısınız' dendi. Aracı aldığımız firmanın genel merkezine bu konu iletildi. Aracımızı başka türlü hatalarından dolayı ekspertiz incelemesine soktuk ve ön kaputunun komple boyalı olduğu ortaya çıktı. Bunu firmaya bildirdik ancak kabul etmek istemediler. Bize 3-4 bin TL ödemeyi teklif ettiler. Biz kabul etmiyoruz, yenisini istiyoruz" dedi.

Avukatı aracılığıyla aracı aldıkları firmaya taleplerini ilettiklerini söyleyen İrfan Girgin, sonuç alamamaları halinde mahkemeye başvuracaklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Araçtan genel ve detay görüntüler.-Araç sahibi İrfan Girgin açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale),

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Hasta yatağında cami yapımı için 500 bin lira bağışladı

SİVAS'ta yaşayan Gülbeyaz Topgül (68), biriktirdiği 500 bin lira nakit parayı kentte yapımı devam eden Merkez Cami ve Külliyesine bağışlamak üzere Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teslim etti.

Kent merkezinde Mevlana Mahallesi Rüya Sokak'ta ikamet eden Gülbeyaz Topgül, Kent Meydanı'nda yapımına başlanan Merkez Camiive Külliyesine yardımda bulunmak için yaklaşık bir yıl önce niyet etti. Ancak yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle tedaviye başlayan ve geçtiğimiz haftalarda ameliyat olan Topgül bağışını teslim edemedi. Başkan Bilgin, Merkez Camii ve Külliyesi Yaptırma Yaşatma Dernek Başkanı Beşir Köksal ve muhasibi Ali Kılıç ile birlikte Gülbeyaz Topgül'ü evinde ziyaret etti. Topgül biriktirdiği para ile emekli maaşı ve dükkan kiralarını da birleştirerek 500 bin lira nakdi yardımı Başkan Bilgin'e teslim etti.Hayırsever Gülbeyaz Topgül, "Allah hepinizden razı olsun. Yaklaşık bir yıl önce Sivas'ımızın merkezine bir cami yapılacağını duydum. Çorba da benimde tuzum olsun istedim, yardım yapabilmek için niyet ettim. Daha önce teslim edecektim ama araya rahatsızlığım girdi. Caminin de temelinin atılmasını bekledik. Çok şükür Rabbim ömür verdikçe yardım da bulunmaya da devam etmek istiyorum. Rabbim hayrımızı kabul eylesin inşallah, bana dua edin" dedi. ifadelerini kullandı.

Başkan Bilgin ise, hayrı için Topgül'e teşekkür ederek "Hadisi Şerif'te de buyrulduğu üzere 'İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır. Sadaka-i cariye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat'. Rabbim sadaka-i cariyenizi kabul eylesin. Yardımına biz şahit olduk, Rabbim de kabul eylesin" diyerek, parayı Merkez Camii ve Külliyesi Yaptırma Yaşatma Derneği Muhasibi Ali Kılıç'a makbuz karşılığında teslim etti.