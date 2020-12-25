DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 19

25.12.2020 17:25
DHA YURT BÜLTENİ - 19, System.String[]

150 bin lira bulunan kasası çalınan Mustafa Narin: Yılanın başı en yakın komşum çıktıKoronavirüs yalanıyla hastaneye gönderip evdeki kasayı çalan şüphelilerin kaçma anı kamerada (2)'YILANIN BAŞI EN YAKIN KOMŞUM ÇIKTI'Denizli'nin Tavas ilçesi, Yorga Mahallesi'nde, koronavirüslü kişiyle...

150 bin lira bulunan kasası çalınan Mustafa Narin: Yılanın başı en yakın komşum çıktı

Koronavirüs yalanıyla hastaneye gönderip evdeki kasayı çalan şüphelilerin kaçma anı kamerada (2)

'YILANIN BAŞI EN YAKIN KOMŞUM ÇIKTI'

Denizli'nin Tavas ilçesi, Yorga Mahallesi'nde, koronavirüslü kişiyle temaslı oldukları yalanıyla hastaneye gönderildikten sonra içinde 150 bin lira bulunan çelik kasası, bir komşusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi tarafından çalınan Mustafa Narin, halen olayın şokunu yaşadığını söyledi.

"Yılanın başı komşum çıktı" diyen Narin, yaşadıklarını, "Evindeki atölyemde motorlu testere tamirciliği yaparak geçimini sağlayan biriyim. Olay günü telefonla arayıp, kendisini Sağlık Bakanlığı yetkilisi olarak tanıtan bir kişi, koronavirüslü kişiyle temas ettiğimi, eşimle birlikte acilen hastaneye gidip test yaptırmamızı istedi. Bunun üzerine eşimi de alıp, Tavas Devlet Hastanesi'ne gittim. Aradan 1.5 saat geçtikten sonra eve döndük. Eve hırsızların girdiğini ve kasanın yerinde olmadığını görünce jandarmayı aradık. Jandarma ekipleri geldi, inceleme yaptı.  Eve giren hırsızlar kapıyı kırıp içeriye girdikten sonra kasayı battaniyeye sarıp, araçlarına yükleyip götürmüşler" diye anlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kasayı çalan kişilerin yakalanması için evine Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin geldiğini belirten Narin, "Gece gündüz demeden çalıştılar ve suçluları adalete teslim ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz eskiden çocuklarımızı 'jandarma geliyor' diye korkuturduk. Ama jandarma vatandaşın hamisi ve koruyucusu oldu. Çalıştılar ve kasamı çalan çeteyi yakaladılar. Benim için paranın bulunmasından ziyade suçluların yakalanması önemliydi. Çetenin başı komşumuz çıktı. Evimize 200 metre ilerisinde oturuyor. Onun olduğunu öğrenince şok olduk. Hırsızlığı yapan bu kişiler cezaları çeksinler" dedi.

CAMİDEN ANONSU MUHTAR YAPTI

Kasa hırsızlığı olayının ardından camiden anons yapan kişinin Yorga Mahallesi Muhtarı Zekeriya Taner olduğu öğrenildi. Muhtar Taner, olaydan sonra jandarma ekiplerinin geldiğini belirtip, "Kasa hırsızlığının yaşandığı bölgede kamera olmadığı için jandarma benden camiden görgü tanığı olup olmadığını öğrenmek için anons yapmamı istedi. Ben de cami hoparlörlerinden denildiği gibi anons yaptım. Sonrasında bir vatandaş gelerek yabancı bir otomobil araç gördüğünü jandarmaya anlattı. Böylelikle olay da çözüldü" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Çelik kasası çalınan Mustafa Narin ile röp.-Kasanın çalındığı yerden görüntü-Muhtar Zekeriya Taner ile röp.++-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinde görüntü -Camiden yapılan anonstan görüntü -Şüphelilerin kaçarken güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

==============================

Doğubayazıt'ta 5 bin Kovid-19 vakasının bin 300'ü hastanede tedavi edildi

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Demet Ökke, koronavirüs salgınının başladığı Mart ayından itibaren 5 bine yakın Covid-19 hastasından bin 300'e yakınının hastanede tedavi edildiğini söyledi. Ökke, hidroksiklorokin ve favipiravir tedavisi ile Covid-19'la mücadelede başarı sağladıklarını belirtti.

Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi Başhekimi, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Demet Ökke, ilçede yaklaşık 5 bin pozitif vaka hasta takibi yaptıklarını belirtti. 4 servis ve 88 yatakla pandemi hastalarına hizmet verdiklerini kaydeden Dr. Demet Ökke, "Koronavirüs'ün başlangıcı olan 18 Mart tarihinde ilk vakamızı alarak halkımıza hizmet sunmaya başladık. Bu dönemde İlçe Sağlık Müdürlüğü ile beraber 5 bine yakın pozitif hasta takibimiz oldu. Bunlardan yaklaşık bin 300 tanesini hastanede yatırarak takip ettik. Şu anda 4 adet 88 yatak kapasiteli pandemi servisimiz bulunmakta. Aynı zamanda bir ilçe olmamız hasebi ile 6 yataklı bir yoğun bakım ünitemiz mevcut. Bakanlığın mevcut tedavi protokollerini uygulayarak hastalarımızda çok ciddi başarılar elde ettik. Hatta, mart ayından haziran ayına kadar koronavirüs nedeni ile neredeyse hiç kaybımız olmadı. Bu dönemde özellikle hidroksiklorokin ve favipiravir tedavisi kullandık" dedi.   Koronavirüs vakalarında uyguladıkları hidroksiklorokin ve favipiravir tedavisi hakkında bilgi veren Ökke, şunları söyledi: "Hidroksiklorokin hakkında her ne kadar birçok ülkede ve Avrupa'da olumsuz görüş bildirilirse de biz özellikle immunmodilatör etkisinin hastalarımızda ciddi fayda verdiğini fark ettik ve bunu gözlemledik. Hidroksiklorokin ve favipiraviri birlikte kullandığımız hastalarda hiçbir şekilde bahsedildiği gibi yan etkilerinin her hangi birisine rastlamadık. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile beraber 5 bine yakın hasta takibimiz oldu. Ama bu hastaların hiçbirinde hidroksiklorokine bağlı olumsuz  yan etki profilini saptamadık ve görmedik. Bu nedenden dolayı hiçbir hastaya tıbbi bir müdahalede de bulunmak zorunda kalmadık."

Uyguladıkları tedavi yöntemleriyle bilgi veren Ökke, "Pulse kortikosteroid tedavisi verdiğimiz hastalarda da olumlu çok ciddi etkilerini gördük. Özellikle 250 miligram ve 500 miligram pulse kortikosteroid kullanmış olduğumuz hastalarda klinik takibin iyiye gittiğini, hastaların solunum sıkıntılarının azaldığını, tedavi konusunda ciddi başarılar elde ettiğimizi de fark etmiş bulunmaktayız. Hastanemiz yüzde 80-90'lara varan doluluk oranları ile seyrederken tedavi yönteminin yanı sıra sokak kısıtlamaları ile de çok ciddi düşüş oldu. Şu an ki oranımız ise yüzde 20-30'larda seyrediyor. Yani sokak kısıtlamalarının da ilçemizde vaka sayılarının düşmesinde çok ciddi etkilerini görmekteyiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Hastaneden görüntüler-Dr. Demet Ökke'nin açıklaması-Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Ramazan DEMİR/ AĞRI,

=====================================

Sıfır aldığı aracın boyalı çıktığını iddia etti

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan İrfan Girgir (60), 3 ay önce 201 bin 600 TL'ye satın aldığı sıfır aracın kaput kısmı ile kapı ve arka bagaj bölümlerinin boya ve cilalı çıktığını ileri sürdü. Girgir, aracının değiştirilmesi için avukatı aracılığıyla firmaya talepte bulunduklarını söyledi.

Gelibolu ilçesinde boya dükkanı işleten İrfan Girgin, 24 Eylül'de 140 bin TL kredi çekip, 35 bin TL peşinat vererek, 201 bin 600 TL'ye sıfır araç aldığını söyledi. Aracın teslim edilmesini beklediği sırada, firma yetkililerinin kendisine dolu yağışından dolayı gecikme olacağını söylediğini anlatan İrfan Girgin, 26 Ekim günü aracına kavuştuğunu belirtti. Ancak Girgin, teslim aldığı aracının kaput kısmı ile kapı ve arka bagaj bölümlerinin boyalı ve cilalı olduğunu fark etti.

Yeni satın aldığı aracın üzerinde fabrikasyon boya hataları olduğunu belirten Girgin, "Bize, doludan dolayı aracımızı biraz gecikmeli olarak teslim alacağımız beyan edildi. Aracımızı aşağı yukarı 40 gün bekleyerek aldık. Fakat araç gelince hatalarını gördük. Biz aracın üzerindeki boya hatalarını bagaj kapısını açtığımızda fark ettik. Aracı satın aldığımız firma ve servisle görüştüğümüzde, 'haklısınız' dendi. Aracı aldığımız firmanın genel merkezine bu konu iletildi. Aracımızı başka türlü hatalarından dolayı ekspertiz incelemesine soktuk ve ön kaputunun komple boyalı olduğu ortaya çıktı. Bunu firmaya bildirdik ancak kabul etmek istemediler. Bize 3-4 bin TL ödemeyi teklif ettiler. Biz kabul etmiyoruz, yenisini istiyoruz" dedi.

Avukatı aracılığıyla aracı aldıkları firmaya taleplerini ilettiklerini söyleyen İrfan Girgin, sonuç alamamaları halinde mahkemeye başvuracaklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Araçtan genel ve detay görüntüler.-Araç sahibi İrfan Girgin açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale),

========================

Hasta yatağında cami yapımı için 500 bin lira bağışladı

SİVAS'ta yaşayan Gülbeyaz Topgül (68), biriktirdiği 500 bin lira nakit parayı kentte yapımı devam eden Merkez Cami ve Külliyesine bağışlamak üzere Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teslim etti.

Kent merkezinde Mevlana Mahallesi Rüya Sokak'ta ikamet eden Gülbeyaz Topgül, Kent Meydanı'nda yapımına başlanan Merkez Camiive Külliyesine yardımda bulunmak için yaklaşık bir yıl önce niyet etti. Ancak yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle tedaviye başlayan ve geçtiğimiz haftalarda ameliyat olan Topgül bağışını teslim edemedi. Başkan Bilgin, Merkez Camii ve Külliyesi Yaptırma Yaşatma Dernek Başkanı Beşir Köksal ve muhasibi Ali Kılıç ile birlikte Gülbeyaz Topgül'ü evinde ziyaret etti. Topgül biriktirdiği para ile emekli maaşı ve dükkan kiralarını da birleştirerek 500 bin lira nakdi yardımı Başkan Bilgin'e teslim etti.Hayırsever Gülbeyaz Topgül, "Allah hepinizden razı olsun. Yaklaşık bir yıl önce Sivas'ımızın merkezine bir cami yapılacağını duydum. Çorba da benimde tuzum olsun istedim, yardım yapabilmek için niyet ettim. Daha önce teslim edecektim ama araya rahatsızlığım girdi. Caminin de temelinin atılmasını bekledik. Çok şükür Rabbim ömür verdikçe yardım da bulunmaya da devam etmek istiyorum. Rabbim hayrımızı kabul eylesin inşallah, bana dua edin" dedi. ifadelerini kullandı.

Başkan Bilgin ise, hayrı için Topgül'e teşekkür ederek "Hadisi Şerif'te de buyrulduğu üzere 'İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır. Sadaka-i cariye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat'. Rabbim sadaka-i cariyenizi kabul eylesin. Yardımına biz şahit olduk, Rabbim de kabul eylesin" diyerek, parayı Merkez Camii ve Külliyesi Yaptırma Yaşatma Derneği Muhasibi Ali Kılıç'a makbuz karşılığında teslim etti.

Koronavirüs, Hisarcık, Denizli, Tavas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oluyor Kayserispor, Konyaspor maçında oyundan atılan Lennon'ın kartını iptal istiyor Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 17 kişi hakkında iddianame! Dönemin valisi de listede 3 gündür aranıyordu, yol kenarında bitkin halde bulundu: Kaçırıldım
Galatasaray, Younes Belhanda'nın sözleşmesini uzatmayı düşünüyor Galatasaray, Younes Belhanda'nın sözleşmesini uzatmayı düşünüyor         
17:03
Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları         
16:42
Koronavirüsün mutasyona uğrayan türü Japonya'ya da sıçradı! 5 kişi karantinaya alındı Koronavirüsün mutasyona uğrayan türü Japonya'ya da sıçradı! 5 kişi karantinaya alındı         
16:33
Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor         
15:55
Tavuk fiyatlarını bile solladı! İşte yetkililere göre yumurtaya gelen zammın nedeni Tavuk fiyatlarını bile solladı! İşte yetkililere göre yumurtaya gelen zammın nedeni         
15:35
Yaşlı adam, otel tuvaletinde ölü bulundu Yaşlı adam, otel tuvaletinde ölü bulundu         
15:23
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı         
13:03
Valilik duyurdu: Kırklareli'ne koronavirüs testi yaptırmayanlar giremeyecek Valilik duyurdu: Kırklareli'ne koronavirüs testi yaptırmayanlar giremeyecek         
12:53
Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi         
12:38
17 yaşındaki Iraklı Nada'nın katiline iyi hal ve haksız tahrik indirimli hapis cezası 17 yaşındaki Iraklı Nada'nın katiline iyi hal ve haksız tahrik indirimli hapis cezası         
12:09
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti         
11:41
Muhtarın telefonları susmuyor! 'Kıyamet Köyü' Şirince yeni yıla kapalı gişe girecek Muhtarın telefonları susmuyor! 'Kıyamet Köyü' Şirince yeni yıla kapalı gişe girecek         
11:09
Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı         
11:09
Şırdancılar isyanda: Paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan bulup, alamıyoruz Şırdancılar isyanda: Paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan bulup, alamıyoruz         
10:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 17:31:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei