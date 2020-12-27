DHA YURT BÜLTENİ-19 - Son Dakika

Sakarya'da, minibüste 23 kaçak göçmen yakalandı (2)

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Sakarya'da yakalanan Afganistan ile Pakistan uyruklu 23 kaçak göçmen ve sürücü, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 23 kaçak göçmen, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Sürücünün, "insan kaçakçılığıösuçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. 23 kaçak göçmenin sınır dışı edilip edilmeyeceğinin ise Göç İdaresi tarafından verilecek karar doğrultusunda belli olacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Emniyet detay Şahısların çıkarılması Araçlara bindirilmesi HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),

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Havranlı çoban, paylaştığı videolarla sosyal medya fenomeni oldu BALIKESİR'in Havran ilçesinde koyunları ile çektiği videoları sosyal medyada paylaşan çoban Nuri Saltan (25), 6 ay içinde 30 bin takipçiye ulaştı. Saltan'ın paylaştığı videolar ise 3 milyon izlenmeyi geçti.

Çoban Nuri Saltan, Havran ilçesinde çektiği ilginç videolarla sosyal medyada fenomen oldu. Dedesinin mesleğini yapan Nuri Saltan, arkadaşlarıyla beraber çeşitli konularda telefonla video çekip, sosyal medya hesabında paylaştı. Videolarında genellikle hayvancılık ve köy hayatını anlatan Saltan'ın paylaşımlarına günden güne ilgi arttı. 6 ay içinde 30 bin aboneye ulaşan Saltan, çektiği videolarda 3 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı.

'BUGÜN NEDEN VİDEO PAYLAŞMADIN' DEMEYE BAŞLADILAR'Sosyal medyada video paylaşmadığı zaman takipçileri tarafından, 'Bugün neden video atmadın?' diyerek aranmaya başlandığını söyleyen Saltan, "İlk başta bir eğlence olarak başladığımız bu işte bir anda tıklama rekorlarına ulaştık. Genellikle hayvancılık ve köy hayatını anlatan videolar paylaşmaya başladık. 6 ay içerisinde 30 bin aboneye ulaştık. Bu yükselişimizin sebebi, büyükşehirlerde yaşayanların hayvancılık ve köy hayatına ne kadar duyarlı olduğunu gösterdi. İlk olarak arkadaşım ile koyun yayarken bir video çekmiştik. Eğlence amaçlı idi. Sadece videoyu sosyal medyadaki platformumuza yüklediğimizde 40 bin kişi tarafından izlendi. İlk videodaki izlenme bizler için büyük bir rakamdı. O kadar yorum geldi, o kadar beğeni aldı ki, bizlere devam etmemizi önerdiler. Biz de o günden itibaren devam ettik" dedi.

DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞMAK İSTİYORGün geçtikçe izlenme oranının ve ulaştıkları kitlenin genişlediğini anlatan Nuri Saltan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bugüne kadar 30 bin aboneye ulaştık. Ülkenin çeşitli illerinden mesajlar almak çok güzel. Hatta Almanya, Azerbaycan gibi dünyanın her yerinden izliyorlar ve oralardan gelen yorumları okuduğumda gerçekten insanların köy hayatına özlem duyduğunu görüyoruz. Büyükşehirleri yavaş yavaş terk etmeye başladılar. Büyükşehirlerden, köylere göç başladı. Hayvancılığa duyarlılık daha çok arttı; yani güzel şeyler hissediyorum. İnşallah daha da büyük kitlelere ulaşırız. Fenomen olduktan sonra çevremde insanların bakışları değişmedi. Tabii ki; herkes artık tanıyor, dışarı çıkıyorsun herkes selam veriyor. Çünkü her gün videoları izliyorlar. Bir de videolarda gerçekten samimiyet çok önemli. Kameranın karşısında insanlarla samimiyet kurmak çok önemli."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Çoban Nuri Saltan röp-Kuzulardan detay görüntü-Çoban ve arkadaşından çekim detayı-İkinci klipte çobanın sosyal medyaya attığı videoHaber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/HAVRAN (Balıkesir),

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Kısıtlamada kavga eden 3 kişiye gözaltı ve para cezası KAHRAMANMARAŞ'ta sokağa çıkma kısıtlamasında kavga eden 3 kişi gözaltına alınırken, kısıtlamayı ihlalden 900'er lira para cezası kesildi.

Olay, şehir merkezindeki Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen 3 kişi henüz bilinmeyen nedenle kavga etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 900'er lira para cezası kesildi. Cezanın ardından 3 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜŞüpheliler ceza yazılmasıOla yeriŞüphelilerin polis otosuna bindirilmeleriPolis otolarının gidişiHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Devrilen servis minibüsünün şoförü yaralandı

MANİSA'da yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, yol kenarındaki üzüm bağına devrilen servis minibüsünün şoförü yaralandı.

Kaza, Yunusemre ilçesi eski Muradiye Mahallesi yolu üzerinde, bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Horozköy Caddesi'nden Muradiye Mahallesi yönüne giden G.G., kullandığı 45 AAY 290 plakalı servis minibüsünün direksiyon hakimiyetini yağmurun kayganlaştırdığı yolda kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Servis minibüsünün şoförü G.G. hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan G.G., tedaviye alındı.

Devrilen minibüs ise çekici yardımıyla devrildiği üzüm bağından çıkarıldı. Şans eseri minibüste yolcu bulunmaması olası bir faciayı önlerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kazaya karışan minibüsün görüntüsüHaber - Kamera: Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

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Atık toplarken çöken duvarın altında kalan Devran, yaşama tutunamadı

DİYARBAKIR'da, dün sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 2 katlı metruk evde atık toplarken çöken duvarın altında kalan ve ağır yaralanan Devran Onay (17), kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Yenişehir ilçesinde Şehitlik Mahallesi 247'nci sokakta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 2 katlı metruk eve atık toplamaya giden Devran Onay, duvarın çökmesiyle enkaz altında kalarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Onay, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedaviye alınan Onay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, bugün öğlen saatlerinde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Onay'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Otopsinin ardından ailesi tarafından cenazesi alınan Onay, Mardin Kapı Mezarlığı'na defnedildi.