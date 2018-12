Dha Yurt Bülteni -2

2GİRVELİK ŞELALESİ KARLA BİR BAŞKA GÜZELErzincan'ın Çağlayan Beldesi'ndeki Girlevik Şelalesi, kar yağışının etkisi ile adete gelinlik giydi.

DHA YURT BÜLTENİ -2



GİRVELİK ŞELALESİ KARLA BİR BAŞKA GÜZEL



Erzincan'ın Çağlayan Beldesi'ndeki Girlevik Şelalesi, kar yağışının etkisi ile adete gelinlik giydi. 65 metre yüksekliğinde ve 3 kattan oluşan şelale yaz aylarında yerli ve yabancıların akınına uğrarken, kış ayları ile birlikte yağan karın etkisi ile ayrı bir güzelliğe kavuştu. İstanbul'dan Erzincan'a gelen Duman ailesi, beyaz örtüsüne bürünen şelaleyi gezerek bol bol fotoğraf çektirdi.



Erzincan kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Girlevik Şelalesi kar yağışının etkisi ile adete gelinliğini giydi. 65 Metre yüksekliğinde ve 3 kattan oluşan şelale yaz aylarında yerli ve yabancıların akınına uğrarken, kış ayları ile birlikte yağan karın etkisi ile ayrı bir güzelliğe kavuştu. Kentin önemli turistik değerlerinden biri olan Girlevik Şelalesi kış aylarında da ziyaretçilerin akınına uğruyor. Yemin Töreni için İstanbul'dan Erzincan'a gelen Ahmet Duman ve Ailesi şelalenin olduğu bölgeyi gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Girlevik Şelalesi'ni ilk kez görme fırsatı bulduklarını söyleyen Duman; "Gerçekten harika bir doğal güzelliğe sahip. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------



-Şelaleden drone ile genel görüntü



-Şelaleden detay görüntüler



-Ziyarete gelenlerden görüntü



-Ziyarete gelenlerin açıklaması



Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, -625 MB



===================



BEYAZ CENNETTE BALON KEYFİ



Denizli'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki beyaz cennet Pamukkale'de yapılan balon turları yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Bu yıl sayısı 19'a yükselen balonlarla 40 bin turistin uçtuğu belirtilen Pamukkale'de yurtiçi ve yurt dışından gelen misafirler, beyaz cennetin muhteşem güzelliğini havadan da görmenin keyfini çıkarıyor.



Denizli'de geçmiş yıllarda denenen ancak verim alınamayan balon uçuşları, 2017 yılında yeniden başlamıştı. Yerli ve yabancı turistlerin Pamukkale tercihlerini arttırmak amacıyla yeniden hayata geçirilen proje, bu kez turistlerin ilgisini kazandı. Beyaz cennete gelen ve travertenleriyle ünlü Pamukkale'yi havadan izlemek isteyenler, balon uçuşlarına yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından olan ve bu yıl 2 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan Pamukkale'de 3 ile başlanan balon sayısı artan ilgiyle birlikte 19'a yükseldi. Turistlerin, daha eğlenceli vakit geçirmesine de olanak sağlayan balon yolculuğu sayesinde, Pamukkale'ye gelen misafirler, sabah erken saatlerden itibaren beyaz cennetin eşsiz görüntüsünü yüksekten izlemenin keyfini çıkarıyor. Rüzgarın durumuna göre 2 bin metre yüksekliğe kadar çıkan balonlar, ortalama 45 dakika havada kalıyor. Yurt dışında Pamukkale'nin tanıtımı için de kullanılan balon uçuşları, dünyanın öbür ucundan turistleri kente çekiyor.



'BU YIL 40 BİN KİŞİ BALONLA UÇTU'



Pamukkale'de balon uçuşu faaliyeti gösteren işletme sahiplerinden Nevzat Köse, balon uçuşlarına yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Köse, turistler için balon uçuşlarının önemli bir aktivite olduğunu belirterek, "Pamukkale'ye gelen misafirler, beyaz cennet ile Denizli semalarını gezdikten sonra çok memnun kalıyor. Bu yıl yaklaşık 40 bin kişi Pamukkale'de balonla yolculuğa katıldı. Özellikle Uzak Doğu ülkeleri; Çin, Tayvan ile Latin Amerika ülkeleri; Brezilya Arjantin ve Meksika gibi ülkelerden gelen turistler balon uçuşlarına oldukça ilgi gösteriyor" dedi.



'2019'DA HEDEF 3 MİLYON TURİST'



Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen ise balon turizmi sayesinde 2019 yılında Pamukkale'de 3 milyon turisti ağırlamayı hedeflediklerini belirtti. Pamukkale'nin yüksekten eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu ifade eden DENTUROD Başkanı Şen, "Türkiye'de ören yerleri arasında en fazla ziyaretçiyi alan Pamukkale, balon turlarının başlaması ile beraber yerli ve yabancı misafirlerin de ilgi odağı olmaya başladı. Kapadokya'dan sonra Pamukkale Türkiye'de balon turizminin yapılacağı bir nokta haline geliyor. Kapadokya'da günde 2 kere sefere izin verilirken bölgemizde farklı zamanlar içinde 6 kere uçabiliyorsunuz. Balon turizmi, bu bölgeye ekonomik anlamda da ciddi anlamda katkı sağlayacak. Pamukkale'nin yüksekten çok güzel bir görseli var. Buradaki o zevki tatmak için Pamukkale'deki uçuşlara ciddi anlamda rağbet gösteriliyor" diye konuştu.



İspanya'nın Bilbao kentinden Pamukkale'ye gelen Maria Isabel, Pamukkale'yi çok beğendiğini belirterek, "Balonla uçmak için en güzel yerlerden birisi Pamukkale olduğunu düşünüyorum. İlk kez balona bineceğim. Çok heyecanlıyım" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------------



-Pamukkale'den arşiv drone görüntüsü



-Pamukkale'de balonla yolculuktan görüntü



-Balona binen turistlerden görüntü



-Havalanan balonun içerisinden görüntü



işletme sahiplerinden Nevzat Köse ile röp.



DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen ile röp.



İspanyol turist Maria Isabel ile röp.



Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



======================



TELEFONDA MÜDÜRÜN SESİNİ DUYAN VELİLER, ŞAŞKINLIK YAŞIYOR



Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim-öğretim sürecinin yapıcı ve çözüm odaklı bir şekilde yönetilmesine katkı sağlamak amacıyla 'Muğla Öğretmeniyle ve Velisiyle Görüşüyor' projesi başlatıldı. Velileri cep telefonuyla arayan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, kendisini tanıttıktan sonra, 'Çocuğunuzun bir sıkıntısı var mı?', 'Öğretmenizden memnun musunuz?', 'Okulunuzda eksik bulunuyor mu?' sorularını yöneltiyor. Telefonun ucundaki veliler ise bir süre şaşkınlık yaşadıktan sonra, Müdür Töre'ye ilgisinden dolayı teşekkür ediyor.



Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin eğitim- öğretim süresince karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi, mevcut durumlarına ait memnuniyet düzeylerinden haberdar olunup çözüm üretilmesi ve iyi uygulamaların eğitim ortamlarına uyarlanması hedefiyle 'Muğla Öğretmeniyle ve Velisiyle Görüşüyor' projesi hayatı geçirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, proje kapsamında 2018- 2019 eğitim- öğretim yılında 152 bin 570 öğrenci velisi ve 13 bin 93 öğretmen ile bire bir telefon görüşmesi yapılacağını ve bu sayede yaşanılan sorunların kısa sürede tespit edilerek çözüleceğini söyledi.



Proje kapsamında müdürlük görevlileri tarafından web tabanlı yazılım programıyla bir uygulama oluşturuldu. Hazırlanan uygulamaya giriş yapılabilmesi adına proje kapsamındaki tüm yöneticilere kullanıcı adıyla birlikte bir şifre verilmesi ve her kullanıcının görevi, unvanı ve görev yerine göre yetkilendirilmesi sağlandı. Görüşmelerin online bir platforma kaydının yapılması ile okul, ilçe ve il düzeyinde şikayet ve memnuniyet düzeyleri hakkında bilgi sahibi olunacak, bu sayede müdahale alanları belirlenerek doğru ve etkin politikaların belirlenmesinin sağlanması hedefleniyor. Veliler ve öğretmenler ile görüşmeye başladıklarını belirten Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, şunları söyledi:



"Muğla geniş bir alana sahip ilimiz. Okullarda yaşanılan sorunların hızlı bir şekilde tespit edilip çözülmesi amacıyla böyle bir proje başlattık. Projemiz öğrencilerimizin eğitim-öğretim süresince karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi, mevcut durumlarına ait memnuniyet düzeylerinden haberdar olunup çözüm yolları üretilmesi ve iyi uygulamaların eğitim ortamlarına uyarlanması amacıyla hem öğrenci velileriyle hem de öğretmenlerle telefon görüşmesi yapılarak online bir portala veri girişi yapılması esasına dayalıdır. Ayrıca, ilimizde müdürlüğümüze bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerimizin daha iyi ortamlarda yetişmesinin sağlanması, çalışanların moral ve motivasyonunun arttırılması, öğretmen ve veli ile iletişimlerinin sağlanması da planlanmaktadır."



152 BİN 570 ÖĞRENCİ VELİSİ İLE GÖRÜŞÜLECEK



Müdür Töre, uygulanacak proje kapsamında 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar 152 bin 570 öğrenci velisi ve 13 bin 93 öğretmen ile bire bir telefon görüşmesi yapılacağını, veli ve öğretmen gözünden sorun ve memnuniyet alanlarının belirleneceğini, projede kendisinin yanı sıra



3 müdür yardımcısı, 13 ilçe müdürü, 43 şube müdürü ve 800 okul müdürünün arama yapmaya başladığını söyledi. Töre, "Projemiz aynı zamanda bakanlığımızın '2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde belirlenen okul ve il bazında veriye dayalı yönetim, insan kaynağının verimli kullanılması, okul ve kurumlarımızın hizmet kalitesinin arttırılması ve okullar arası başarı farkının azaltılarak okulların niteliğinin arttırılması hedeflerine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.



Öte yandan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, kendi özel cep telefonuyla aradığı velilere kendisini tanıttı. Töre şaşkınlık yaşayan veliler ile bir süre sohbet ettikten sonra, 'Çocuğunuzun bir sıkıntısı var mı?', 'Öğretmenizden memnun musunuz?', 'Okulunuzda eksik bulunuyor mu?' 'Sizin için yapmak istediğimiz her hangi bir şey var mı?' sorularını yöneltiyor. Konuşmanın ardından büyük memnuniyet duyan veliler ise ilgisinden dolayı Müdür Töre'ye teşekkür etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------



-Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin öğrenci velilerini arayıp konuşması



-Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre İLE RÖP.



-Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,



=====================



YILBAŞI ÖNCESİ TATLI TELAŞ



İzmir'de pasta ve şekerleme işiyle uğraşanlar tatlı bir telaşın içine girdi. 31 Aralık'a sayılı günler kala bir yandan kapasitelerini arttıran pasta ve çikolata üreticileri bir yandan da siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Noel Baba, çam ağacı ve 2019 yazılı şekerlemeler ve kurabiyeler ile üzerine kar yağmış pastalar çok satılıyor.



İzmir'de 61 yıllık bir pasta firmasının ortaklarından biri olan İzmir Ticaret Odası (İZTO) 10. Pasta ve Şekerleme Grubu Komite Başkanı Ömer Pelit, her yıl aralık ayı sonunda tatlı bir telaş içine girdiklerini söyleyerek yüzlerce pastayı aynı gün, sağlıklı ve hijyenik ortamda hazırlamak için ciddi bir planlama yaptıklarını belirtti. Babası ve amcasının ortak başladığı pastacılık işini 3 kuşaktır sürdürdüklerini dile getiren Ömer Pelit, 1995 yılına kadar bir diş hekimiyken kendisini üretimhanenin başında buldu. Aslında çocukluğundan beri bu işin içinde olduğunu anlatan Pelit, "Bu iş kuzenlerimle bize miras kaldı. 5 kardeşiz ama 3 ortak olarak sürdürüyoruz. Babadan oğula bu geleneğin içindeyiz. Bir süre önce kuzenlerimiz çekilme kararı aldı. Biz 3 kardeş pastacılık işine devam ediyoruz. Çocukluğumdan beri bu işin içindeyim. Dünyayı geziyor, farklı yerlerde yiyip içiyorum. İşimize hep yenilikler katmayı hedefliyorum" dedi.



45 kişiye istihdam kapısı olan firmada en yoğun günleri yaşadıklarını anlatan Ömer Pelit, Gıda Çarşısı'ndaki üretim yerinden Alsancak'taki mağazalarına günde en az 4 kez taze ürün servisi yaptıklarını dile getirdi. Yeni yıl nedeniyle önce çikolata satışlarının arttığını daha sonra ise özel pasta yapımına hız verdiklerini ifade eden Pelit şunları söyledi:



"Önce kurumsal firmalara şirket içi kutlamalar için özel siparişler hazırlamaya başladık. 31 Aralık gününün soğuk, sıcak ya da yağmurlu olması ile birlikte haftasonuna denk gelmesi işlerimizi etkileyen faktörler. Bu koşulların hepsini düşünerek günler öncesinden tatlı bir telaş içine giriyor, planlarımızın birkaç kez üzerinden geçiyoruz. Tek isteğimiz o günü alnımızın akıyla tamamlamak."



YILBAŞI KURABİYELERİ REVAÇTA



Pastada yılbaşı konsepti içeren süslemeler kullandıklarını anlatan Ömer Pelit, Noel Baba, çam ağacı ve 2019 yazılı şeker hamurlu simgelerin sıklıkla tercih edildiğini söyleyerek üzerine kar yağmış pastaların çok satıldığını belirtti. Yılbaşı kurabiyelerinin de son birkaç yıldır gündemde olduğunu dile getiren Pelit, "Kurabiyeleri çocuklar çok seviyor. Okullardan da sıklıkla yılbaşı kurabiyesi talepleri geliyor. Evindeki çam ağacını bu kurabiyelerle süsleyen bile var" dedi. Bir senenin bitmesiyle birlikte herkesin üzerinde mental ağırlık ve fiziksel yorgunluk hissettiğini açıklayan Pelit şöyle konuştu:



"Hepimiz kabuk değiştirecekmiş gibi yeni duygular ve yeni bir sinerjiyle yeni yıla hazırlanıyoruz. Barış ve dostlukla dolu keyifli bir yıl geçirmek için sabırsızlanıyoruz. Yılbaşı demek bence bütün dünyanın aynı anda kutladığı bir doğum günüdür. Biz yılbaşına o keyifle hazırlanıyoruz. Müşterilerimize birbirinden keyifli pastalar yapıyoruz."



KIRMIZI VE YEŞİL RENKLERDE SÜSLER KULLANILIYOR



26 yıldır pastacılık sektörünün içinde olan ve 10 yıllık eşi Handan Taşkıran ile birlikte bu işi sürdüren İzmir Pastacılar Odası üyesi Oktay Taşkıran da unlu mamüller ve pasta üzerine üretim, satış ve idarecilik yapıyor. 18 çalışanıyla birlikte bizzat mutfağa girip müşterilerine güzel lezzetler sunan Taşkıran, yeni yılla ilgili hazırlıklara yaklaşık 20 gün öncesinden başladıklarını anlattı. Pandispanyalar ve kurabiyelerin ardından 5 gün kala pastaların üretimine geçtiklerini söyleyen Taşkıran, "Yılbaşı günü çok yoğun bir tempo içine giriyoruz. En çok yılbaşına özgü pasta ve kurabiyeler tercih ediliyor. Kütük pasta ön planda. 4 kişilik bir pastayı yılbaşında indirimli olarak 34 liradan satıyoruz. 6 kişilik olanlar 51 lira, 8 kişilikler ise 68 liradan müşteriye sunuluyor. Kaplamalı Noel Babalı kurabiyeleri ise 10 liradan satıyoruz. 50 liralık çikolata paketlerimiz var" dedi. Daha çok büyük fabrikalardan yoğun talepler aldıklarını ifade eden Handan Taşkıran ise şunları anlattı:



"Çalışanlara armağan etmek ve iş yerlerinde kutlama yapmak için pasta ve çikolata istiyorlar. Siparişler 250 kurabiyeyi buluyor. Süslemeleri hazırlarken adeta parmaklarım uyuşuyor. Organize sanayi bölgesindeki fabrikalar her çalışana ve müdürlere yılbaşı paketi istiyor. Kırmızı, yeşil taşlı ve canlı renklerle süsleme yapıyoruz."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------------



-Pasta hazırlayanlardan görüntü,



-Pastaların süslenmesi ve kurabiye yapımından görüntü,



-Yeni yıl pastası hazırlığından genel ve detay görüntü,



-Ömer Pelit ile röp,



-Satış yerindeki renkli pasta görüntüleri,



-Çam ağacı ve Noel Baba sandığından detay görüntü,



-Kurabiye hazırlığından görüntü,



-Oktay Taşkıran ve Handan Taşkıran ile röp.



Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Melis KARAKUZULU - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,



===============



POLİSLERE CANSIZ MANKEN ÜZERİNDE İLK YARDIM EĞİTİMİ



Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından, polislere yönelik afet ve ilk yardım eğitimi düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden 120 polis memurunun katıldığı eğitimde AFAD uzmanları, özellikle ilk yardım konularında yapılacak olan hareketler hem eğitime katılanlar hem de cansız mankenler üzerinde uygulamalı olarak gösterildi.



Erzurum'da afet bilinci oluşturmak üzere okullar ve kamu kuruluşlarına eğitim düzenleyen AFAD Müdürlüğü, bu kez Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli kademelerinde görev yapan polisleri misafir etti. AFAD'a ait salonda 120 polis memurena doğal afetler, yangına müdahale konularında bilgi veren uzmanlar, ilk yardım konusunu hem anlattı hem de cansız manken üzerinde uyguladı. Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç ve AFAD eğitmenleri, her hangi bir olay yerine ulaşan ekiplerin çocukla, bir yetişkine yapacakları ilk yardımı ayrı ayrı anlattı. Eğitime katılan polis memurları, cansız manken üzerinde öğrendiklerini uyguladı.



Kurum olarak düzenledikleri eğitimin önemine dikkat çeken AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, afet öncesi ve sonrasında yapılacak çalışmaların katılımcılara anlatıldığını bildirdi. Öğrenciler ve kamu personeline verilen bilgilerin bir çok konuda eksiklikleri giderici nitelikte olduğunu belirten Karslı, 2018 yılının son eğitimin polislere verildiğini vurguladı. 2018 yılında 45 bin 192 kişiye ulaşmayı başardıklarını belirterek, "Arkadaşlarımızın verdikleri eğitimlerde bu yıl ulaştıkları rakam küçümsenmemelidir. Arkadaşlarımız okullarımızda çocuklarımıza ve kamu kurumlarında çalışanlarına yönelik yaptıkları tatbikatlarla afetlerde ve karşılaşacakları birçok konuda eksiklikleri giderme yönünde tamamlayıcı unsur olmaya çalışıyorlar" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------



-AFAD salonundaki eğitim



-Eğitime katılan polislerden görüntü



-Uzmanların konularını anlatması



-İlk yardım eğitimiyle ilgili detaylar



-Polis memurlarının cansız mankene ilk yardım uygulaması



-Eğitimlerden genel ve detaylar



Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

