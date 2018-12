Dha Yurt Bülteni- 2

1)KAMYONUNUN ALTINDA KALAN PROFESÖRÜN SON ANLARIİzmir'in Narlıdere ilçesinde, metro kazısı yapılan şantiye girişinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, metro kazısı yapılan şantiye girişinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı'nın son anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün (pazar) akşam saatlerinde Türkan Saylan Caddesi'nde meydana geldi. Metro kazısının yapıldığı şantiyeye geri manevra yapan Ö.Ö. (35) yönetimindeki 35 NN 676 plakalı hafriyat kamyonu, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı'ya çarptı. Kamyonun altında kalan Büyükyazı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis, çevre güvenliği alarak bölgeye emniyet şeridi çekti. Sağlık ekipleri tarafından Büyükyazı'nın cansız bedeni savcının inceleme yapması için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



ŞANTİYE ALANINDA GEZERKEN GÖRÜLÜYOR



Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde önce çevredeki esnafla sohbet eden Büyükyazı, daha sonra şantiye alanına giriyor. Şantiye alanında bir süre dolaşan Büyükyazı'ya şantiye görevlileri dışarı çıkması konusunda uyarıda bulunuyor. Kapıya doğru yönelen Büyükyazı bu sırada şantiyeye geri manevra yapan kamyonun altında kalıyor. Kaza sonrası gözaltına alınan hafriyat kamyonunun şoförü Ö.Ö.'nün ise emniyette alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.



2)MUŞ'TA KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI SIRASINDA ÇIĞ DÜŞTÜ



MUŞ'ta yoğun kar yağışı etkili olurken, Üçevler grup köy yolunda kar kalınlığı, 5 metreyi buldu. Bölgede İl Özel İdaresi'ne ait 2 kepçeyle köy yolları açılmaya çalışırken ise çığ düştü. Olayda, ölen ya da yaralanan olmazken, iş makineleriyle karlar temizlendi.



İl Özel İdaresi ekipleri, 7 köy ve 18 mezra yolu olan, deniz seviyesinden 2500 metre yükseklikteki Kurtik Dağı'nda kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 4 günden beri kapalı olan 266 köy yolunu açmak için kar ve fırtınayla mücadele ediyor. Üçevler grup köy yolunda kar kalınlığı, 5 metreyi buldu. Bölgede İl Özel İdaresi'ne ait 2 kepçeyle köy yolları açılmaya çalışıldığı sırada çığ düştü. Çığ düşmesi nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, iş makineleriyle karlar temizlendi. Özel İdare Yol İşleri Şefi Nazım Diner, "Kar açma çalışması yaparken, 26'ncı kilometrede çığ düştü. Çalışanlarımıza çok şükür bir şey olmadı. Yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığı var. Kar yanında tipi nedeniyle çok zor şartlar altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



Öte yandan Erzincan'da 301, Muş'ta 266, Ağrı'da 51, Erzurum'da 27 ve Kars'ta 5 köy yolu kardan kapandı. Bölgede kar yağışının, etkili olmaya devam edeceği belirtildi.



Görüntü Dökümü



-------------------------:



Köy yolundan detaylar



Çığ mevkiinde kepçelerin çalışmasından detaylar



Kar yüksekliğin den detaylar



Röportaj



(Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ,



3)ERZURUM VE KARS'TA BUZ TİMLERİ İŞ BAŞINDA



Sibirya soğuklarının etkisine giren Erzurum ve Kars'ta her yer buz tuttu. Çatılardan sarkan buzların tehlike oluşturduğu Erzurum ile kaldırımların buzla kaplandığı Kars'ta belediye işçileri kolları sıvadı. Boyları bir metreyi geçen buz sarkıtları itfaiye ekipleri kırılırken, kaldırımdaki buzlar ise kazma küreklerle temizlendi. En düşük kent merkezinde kar kalınlığının 30 santimetre, hava sıcaklığının ise sıfırın altında 20'lere yaklaştığı Erzurum'da çatılarda dev buz sarkıtlardı oluşmaya başladı. İnsan hayatını tehdit eden sarkıtlar için Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ekiplerinden oluşan bir tekip kurdu. İtfaiye buz kırma ekibi Yakutiye İlçesi Çaykara Caddesi'ndeki bir iş merkezinin çatısında biriken buz sarkıtlarını temizledi. Çalışma öncesi kaldırımı şeritle kapatan ekipler, ardından çatıdaki buzları tek tek kırdı. Kaldırıma düşen buz parçalarını ise esnaf işyerinin önünden temizledi.



KAZMA KÜREKLERLE BUZLARI KIRDILAR



Kars'ta ise havaların soğuk gitmesi ile birlikte buz tutan kaldırımlar belediye işçilerinin kontrolünde temizleniyor. Şehrin her yanına dağılan buz timi demir küreklerle kaldırımdaki buzları kırıyor. Vatandaşların kayıp düşmemesi, dikkatlerinin dağılmaması ve rahat yürümesi için fedakarca çalışan işçiler kaygan kaldırımları buzlardan arındırıyor.



Görüntü Dökümü



----------------------



-Erzurum kent merkezinden görüntü



-İtfaiye ekibinin çatı buzlarını kırması



-Binanın önüne şerit çekilmesi



-Esnafın kırılan buzları temizlemesi



Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,



Kars



İşçilerin kaldırımlarda buz kırması



Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,



4)HAKKARİ'DE OKULLARA KAR TATİLİ, VAN'DA 237 YERLEŞİM BİRİMİ ULAŞIMA KAPANDI



Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı hayata olumsuz yönde etkiliyor. 237 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının etkili olduğu Hakkari merkezde ise, ilk ve orta dereceli okullar bugün için tatil edildi.Van ve ilçelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 237 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Kar yağışının etkili olduğu Hakkari merkezde ise, kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde de 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün için ara verildi.



BAHÇESARAY'DA OKULLARA KAR TATİLİ



VAN'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, eğitime-öğretime bugün için ara verildi.



Van ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etikiledi. Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için tatil edildi.



5)ŞIRNAK'TA KAR NEDENİYLE 2 İLÇEDE EĞİTEME ARA VERİLDİ, 24 KÖY YOLU KAPALI



ŞIRNAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime bugün için bir gün ara verild. 2 ilçede toplam 24 köy yolu ulaşıma kapandı.



Şırnak'ta dün gece başlayıp, aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Merkezde 2, Uludere'de 3, Beytüşşebap'ta ise 19 olmak üzere toplam 24 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüken, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.



6)ERZİNCAN'DA OKULLARA KAR TATİLİ



ERZİNCAN'da etkili olan kar yağışı sebebiyle okullar bugün için bir gün tatil edildi.



Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde akşam saatlerinde başlayan ve meteorolojik verilere göre bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan ili genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Ayrıca engelli kamu personeli bakmakla yükümlü olduğu yakını bulunan kamu personeli ve hamile kamu personeli de Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır" denildi.



Coşkun MENEK/ERZİNCAN, -



7)BABA MESLEĞİ MARANGOZLUKLA AHŞABA HAYAT VERİYOR



Bursa'da 7 yıl bir fabrikada çalıştıktan sonra baba mesleği olan marangozluğa merak saran ve yaptığı ahşap oyma ürünler ile 17 ülkeye ihracat yapan Özgür Ulus'un işlediği hediye kutuları, bıçak sapları, kuş kafesleri ve biblolar büyük beğeni topluyor.



Bursa'da 7 yıl bir fabrikada çalıştıktan sonra baba mesleği olan marangozluk ve ahşap oymacılığına merak saran Özgür Ulus, günlerce hatta haftalarca emek vererek yaptığı ahşap oyma ürünler ile büyük beğeni topluyor. Kıl testere ve ıskarpela kullanarak, hediye kutuları, bıçak sapları, kuş kafesleri ve hediyelik biblo gibi ürünler yapan Ulus, bu ürünleri 17 ülkeye ihraç ediyor. Ayrıca Ulus, kurduğu e-ticaret sitesi üzerinden de hem yaptığı ahşap ürünleri satıyor hem de ahşapçılık ile uğraşan hobi meraklılarına malzeme-araç ve gereç satışı yapıyor. Ahşap oymacılığının kaybolmaya yüz tuttuğunu belirten Özgür Ulus, " Babam bu işi kendisi sürdürüyordu, 7 yıl önce ben de bu işe başladım. Şu anda babam ile birlikte çalışıyoruz. Hem yurt içi hem de yurt dışına ahşap ürünler ve bu ürünleri ortaya çıkarmak için gerekli olan malzemeleri yolluyoruz. Biz kıl testere ve ıskarpela kullanarak ürünlerimizi çıkartıyoruz. İlk olarak kuş kafesleri ile başladık. Şu anda daha çok mücevher kutuları, tespih kutuları, hediyelik eşyalar yapıyoruz. Bu gibi ufak objeler bizim el sanatımızı ortaya koymak için daha dikkat çekici oluyor. Ahşap ürünlerin fiyatlandırması, desen yoğunluğuna, kullanılan malzemeye göre değişiyor. 100 liradan başlar, 30-40 bin liraya kadar gider. Ürünlerim yapım süresi ise 8 iş saatiyle başlar belki haftalarca sürebilir. Biz dünyanın 7 kıtasında 83 farklı çeşit ağaç kullanıyoruz." diye konuştu.



8)DAYISININ GÖZÜ ÖNÜNDE SİLAHI GÖĞSÜNE ATEŞLEDİ



ADANA'da şalgam ustası Bülent O. (52), babasının ve akrabalarının mezarlarının bulunduğu mezarlığın yakınlarında, dayısı Nizamettin Y.'nin gözü önünde tabancayla göğsüne ateş ederek intihar girişiminde bulundu.



Olay, Seyhan ilçesindeki Camuzcu Mahallesi'nde bulunan köy mezarlığı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, şalgam suyu üreten 3 çocuk babası Bülent O., dayısı Nizamettin Y.'yi arayarak mezarlıkta intihar edeceğini söyledi. Nizamettin Y. otomobille yanına geldiği sırada Bülent O., tabancayla göğsüne ateş etti. Ağır yaralanan Bülent O.'ya, Nizamettin Y.'nin çağırdığı ambulansta ilk müdahale yapıldı. Ağır yaralanan Bülent O., tedavi edilmek üzere Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, Bülent O.'nun tabancasına el koyarken, otomobilinde de incelemelerde bulundu.



Nizamettin Y., yeğenini ikna etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını belirterek, "'Oğlum yapma sakin ol' dedim. Aramızda 3 metre vardı. Fakat beni dinlemeyerek göğsüne ateş etti ve yere yığıldı. Babası ve akrabaları bu mezarlıkta olduğu için sık sık buraya gelirdi. Ama belli bir sorunu olup olmadığını, neden böyle bir şeye kalkıştığını bilmiyorum" dedi. Bülent O.'nun yoğun bakımda hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.



9)BU PAZAR TEZGAHINDAKİ ÜRÜNLER, ŞEHİT AİLELERİ VE YAKINLARINA ÜCRETSİZ



ÇANAKKALE'de, 10 yıldır pazarcılık yapan Kevser Boz (57) ile oğlu Sabit Boz (35), tarlalarında yetiştirdikleri ürünleri, açtıkları pazar tezgahında satıyor. Anne- oğul, şehit aileleri ve yakınlarından ise ürünler için para almıyor.



Çanakkale merkeze bağlı Halileli köyünde yaşayan, evli ve 2 çocuk annesi Kevser Boz, 10 yıldır pazarcılık yaparak, geçimini sağlıyor. Boz, kendi tarlasında yetiştirdiği ürünleri, 4 farklı pazar yerinde açtığı tezgahlarda satışa sunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) terör örgütlerinden arındırılan Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı'nda askerlerin şehit düşmesine üzülen Boz, Çanakkale'de şehit ailelerine destek olmak için harekete geçti. Boz, pazar yerinde açtığı tezgaha, 'Şehit ailesine tüm ürünler ücretsizdir' yazılı etiketi koydu. Kevser Boz ve oğlu Sabit Boz, 1 yıldır tezgahta satışa sundukları lahana, pırasa, taze soğan, ıspanak, marul, kereviz ve turpun yanı sıra köy yumurtası gibi ürünleri de şehit ailelerine ve yakınlarına ücretsiz veriyor. Boz ailesinin tezgahından sebze almak isteyen şehit aileleri ve yakınları, kartlarını göstererek, istedikleri kadar ürün alabiliyor.



'ÜRÜNLERİ KENDİM YETİŞTİRİYORUM'



'Zeytin Dalı Harekatı' sonrası şehit ailelerine ve yakınlarına destek olmak için kendi yetiştirdikleri ürünleri ücretsiz verdiklerini belirten Kevser Boz, "4 pazara çıkıyoruz. Ürünlerimi pazarda kartlarını gösteren, ihtiyacı olan şehit aileleri ve şehit yakınlarına veriyorum. Tezgahımızdaki lahana, kereviz, karnabahar, yumurta, maydanoz, dereotu, taze soğan, pancar gibi kış ürünlerini kendim yetiştiriyorum. Tezgaha gelen şehit aileleri ya da yakınları hangi üründen ihtiyacı varsa alıyor. Her üründen almayan, ihtiyacı kadar ürün alan şehit aileleri ve yakınları da var" dedi.



'ŞEHİTLERİMİZİN VE AİLELERİNİN HAKLARI ÖDENMEZ'



Şehit aileleri için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını dile getiren Sabit Boz ise "Bu vatan için canıyla kanıyla şehit oldular. Bizim bu tezgahtaki ürünleri şehit aileleri ve yakınlarına vermemiz hiçbir şey değil. Afiyet olsun, helali hoş olsun. Şehitlerimizin ve şehit ailelerin hakları ödenmez. Bize haklarını helal etsinler. Bizim haklarımız onlara sonuna kadar helal" diye konuştu.



10)EĞİTİM YUVASI MUHTARLIK



MERSİN'de Nusratiye Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar (47), kendi imkanları ile kiralayıp muhtarlık tabelası astığı dükkanı eğitim yuvası haline getirdi. 2014'ten bu yana yaklaşık 140 kadının okuma-yazma öğrendiği muhtarlıkta toplanan kitaplar okullara, kıyafetler ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Gençlerin donanımlı bireyler haline gelmesini amaçlayan Dindar'ın ücretsiz internet imkanı da sunduğu muhtarlık, şimdilerde tiyatro kursuna ev sahipliği yapıyor.



"GELENEKSEL ANLAYIŞ GERİDE KALDI'



30 Mart 2014'teki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Nusratiye Mahalle Muhtarlığı'na seçilen Mehmet Dindar, göreve gelmesinin hemen ardından farklı bir muhtarlık profili çizmek istedi. Mevcut muhtarlık binasının yetersiz kalması üzerine kendi maddi imkanları ile bir dükkan kiralayan Dindar, açılmasını sağladığı kurslar ile mahalle halkının ve gençlerin kültür-sanat etkinlikleri ile iç içe olmasını sağladı. Kurslar ile 2014'ten bu yana 140 kadının okuma-yazma öğrenirken, bin 630 kişi sertifika sahibi oldu. Vatandaşların ayrıca burada bir araya gelerek kitap okuyor ve bilimsel tartışmalar gerçekleştiriyor.



'CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK'



Yaptığı hizmetler ve vatandaşlardan aldığı tepkilerden bahseden Dindar, "Bu kursta toplumun soysal sıkıntılarına merhem olmaya çalışıyoruz. Çeşitli sosyal projelere imzalar atıyoruz. Bunları yaparken insanların mutlu bir şekilde buradan faydalanmalarından onur ve gurur duyuyoruz. Toplumun her kesimine hitap etmemiz gerektiğini düşündüğüm içir farklı bir muhtarlık çizgisi vardı aklımda. Bunu kendi başıma uygulamadım. Vatandaşlarımızın desteği ile beraber bütün projeleri hazırladık ve topluma bir şekilde tanıttık" dedi.



'DUYARLI OLMAYA BAŞLADILAR'



Drama dersleri ile özellikle dikkat dağınıklığı yaşayan gençlere hitap ettiklerini dile getiren Drama Eğitmeni Atilla Bayar ise şunları söyledi:



"Dramanın önce anlamını arkadaşlarımıza anlatmak lazım. Drama ile tiyatroyu karıştıranlar var. Drama, çocuğun kişisel eğitiminden insanların dikkat dağınıklığına kadar geniş bir alanı kapsıyor. İnsanlar arasındaki iletişim ve etkileşim çok önemli. Drama eğitiminde bunları öğretiriz, daha sonra sahne çalışmalarına geçilir. Tiyatro da direkt sahne çalışmaları olduğu için şimdiye kadar gelen öğrencilerimizin yüzde 80'inde dikkat dağınıklığını giderdik. Çevrelerine karşı duyarlı olmaya başladılar."



EŞİM EN BÜYÜK DESTEKÇİM'



Drama kursuna 21 aylık kızı Asya ile katılan 26 yaşındaki ev hanımı Ebru Cengiz de "Sertifika sahibi olabilmek için ve tiyatroya karşı bir merakım olduğu için buradayım. Burası aile sıcaklığını verdiği için çok güzel bir ortam. Herkese tavsiye ederim. Eşim her zaman arkamda. Çünkü benim merakım ve ilgim olduğu için her zaman büyük destekçim" dedi.



'SICAK BİR ORTAM'



8 yıldır tiyatro ile ilgilendiğini aktaran Burçin Kara ise sertifika alabilmek için Nusratiye Mahallesi'ndeki kursu tercih ettiğini belirterek, "Arkadaşlarım aracılığı ile muhtarlıkta böyle bir hizmet verildiğini duydum. Hatta duyunca şaşırdım ve sevindim muhtarlıkta böylesine güzel bir eğitim verilmesinden dolayı. Bu yüzden de hem sertifika alabilmek için hem de bu ortamın güzelliğini görebilmek için buraya dahil oldum. Muhtarımız Mehmet Dindar'ın yaptığı güzellikler karşısında büyülendim diyebilirim. Arkadaş ortamı da çok güzel ve çok sıcak bir ortamdayız" diye konuştu.



11)OTOMOBİLLERİN KORNALARINI ÇALAN ÇETE ÇÖKERTİLDİ



KONYA'da aynı marka 3 otomobilden korna çaldıkları tespit edilen 4 kişiden 2 si tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, aynı marka otomobilleri tercih etme nedeninin, panjur kısımlarının kolayca sökülüyor olmasından kaynaklandığı öğrenildi.



Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son bir hafta içerisinde merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler ve Işıklar Mahallesi'ndeki aynı marka 3 farklı otomobilden meydana gelen korna hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, otomobillerin üzerinde ve çevredeki yaptığı araştırmada şüphelilerin daha önceden poliste suç kaydı bulunan Fırat Çetin, (20) Hasan Böylü (18), Cihat K.(22) ve Onurhan K. (21) olduğunu tespit etti. Polis, şüphelileri, adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin, aynı marka otomobilleri tercih etme nedeninin, panjur kısımlarının kolayca sökülüyor olmasından kaynaklandığı öğrenildi. Kornalardan 2'si ele geçirilirken, 1'ini de sattıkları belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fırat Çetin ve Hasan Böylü tutuklandı, Cihat K. ve Onurhan K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



