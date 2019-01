Dha Yurt Bülteni -2

2ANKARA'DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ DOĞDU Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da yeni yılın ilk bebeği Hilal Nur'u ziyaret etti.

ANKARA'DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ DOĞDU



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da yeni yılın ilk bebeği Hilal Nur'u ziyaret etti.



Ankara'da 2019 yılının ilk bebeği Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Semiha (37) ve Yakup (44) Koca çiftinin ilk çocukları 2 kilo 840 gram ağırlığında normal doğumla dünyaya geldi. Koca çiftini ilk tebrik eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu. Bakan Selçuk, anneyi tebrik ederek uyuyan bebeği sevdi.



Duygulu anne de bebeğini kucağına alarak sevincini paylaştı, isteyen herkese Allah'ın anne olmayı nasip etmesini diledi. Bebeğin ismine ise baba Koca karar vererek, ismini Hilal Nur koydu. Öte yandan Bakan Selçuk, hastanede bulunan diğer yeni doğan bebekleri de ziyaret ederek her birine altın taktı. Ardından doğum öncesi annelerin yürümesi için hazırlanan ve "doğum yolu" denilen koridora ve suda doğum bölümüne de uğrayan Selçuk hem annelerin keyfini sordu, sohbet etti hem de henüz doğum yapmamış annelere güç ve moral verdi.



===================================



HATAY'DA 2019 YILININ İLK BEBEĞİNE "EMRE CAN" İSMİ VERİLDİ



Hatay'da 2019 yılının ilk bebeği Aycan-İbrahim Aslan çiftinin oğulları Emre Can, dünyaya geldi.



Hatay'da akşam saatlerinde doğum sancısı tutan Aycan Aslan'ın, yeni yılın ilk dakikalarında normal doğumla dünyaya getirdiği erkek bebeğe "Emre Can" ismi verildi. Doğumhanenin önünde heyecanla bekleyen baba İbrahim Aslan, 3'üncü çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. 4 kilogramolarak doğan bebek, Hatay'da yeni yılın ilk bebeği oldu. Eşine teşekkür eden baba, "Allah analı babalı büyütsün. Vatana, millete hayırlı bir evlat olsun İnşallah" dedi. Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Asıf Bellur da bebeğin 4 kilogram ağırlığında sağlıklı olarak dünyaya geldiğini ifade etti.



HATAYLILAR YENİ YILI COŞKUYLA KUTLADI



Hatay'da binlerce vatandaş, yeni yılı Cumhuriyet Meydanı'nda halay ve oyunlarla kutladı.



Merkez Antakya ilçesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından kent meydanında hazırlanan yeni yıl eğlenceleri vatandaşların ilgi odağı oldu.Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce Hataylı, halay çekerek yeni yılı kutladı. Saatler 00.00'a yaklaşırken geri sayım başladı ve 2019'a girilen ilk dakikalarda vatandaşlar, havai fişek gösterisiyle yeni yıla girmenin heyecanını yaşadı.



====================



ELAZIĞ'DA 2019'UN İLK BEBEĞİ BAHAR MİNA OLDU



Elazığ'da yeni yılın ilk bebeği Bahar Milar, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde saat 00.28'te dünyaya geldi.



Muhammed ile Canan Nursever çiftinin ilk bebeği de olan kente 2019 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe Bahar Mila ismi verildi. Yeni yılın ilk bebeğini, Vali Vekili Mustafa Gül, ve İl Sağlık Müdürü Cahit Polat ziyaret etti. Ziyarette Vali Vekili Gül, Bahar Mila'ya altın takarak, ailesine tebriklerini iletti. Vali Vekili Gül, "Bu hastanenin ve bu yılın ilk bebeği. Biz de valilik olarak babasına acizane bir hediye veriyoruz. Allah hayırlı etsin, Allah analı babalı büyütsün" dedi.



======================



ŞANLIURFA'DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ 'MUHAMMED MUSTAFA'



ŞANLIURFA'da yeni yılın ilk bebeği, saat 00.05'te dünyaya geldi. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kulağına ezan okuyup 'Muhammed Mustafa ' ismini verdiği bebeğe altın hediye etti.



Eyyübiye Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Zehra Adar, doğum sancıları tutunca, akşam saatlerinde yakınları tarafından Şanlıurfa Doğum Hastanesi'ne getirildi. İlk çocuğunu hamile olan anne Zehra Adar, saatler 00.05'te gösterdiğinde, 3 kilo 250 gram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Merkez Haliliye İlçe Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Adar, çiftini hastanede ziyaret etti. Burada aileye 'Hoşgeldin bebek, setini hediye eden Başkan Demirkol, bebeğin kulağına ezan okuyarak 'Muhammed Mustafa' adını verip, çeyrek altın hediye etti. Hastanede yatan diğer anne adaylarını da ziyaret eden Başkan Demirkol, yeni yılın savaşsız, barış ve kardeşlik içeresinde bir yıl olması temennisinde bulundu.



==================



GAZİANTEP'TE COŞKULU KUTLAMA, YENİ YILIN İLK BEBEĞİNİN ADI İSE 'DAVUT'



Gaziantep'te, yeni yıl oteller, restoranlar ve barlarda düzenlenen yılbaşı partileri ile kutlandı. Özellikle öğrencilerin çoğunlukta olduğu yerlerde ise yeni yıl coşkusu sokaklara taştı. Yeni yılın ilk bebeğine ise Gaziantep Valisi Davut Gül'ün adı konuldu.



Kentte birçok eğlence merkezinde sahneye çıkan sanatçılar ve DJ'ler, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Vatandaşlar, yapılan geri sayımın ardından birbirlerine sarılarak 2017 yılının gelişini kutladı.



YENİ YILIN İLK BEBEĞİ; DAVUT



Gaziantep'e dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğine ise aileyi ziyarete gelen Gaziantep Valisi Davut Gül'ün ismi verildi. Şerife ve Fırat Çiloğlu çiftinin saat 00.01'de dünyaya gözlerini açan bebek 2 kilo 900 gram doğdu. Normal doğumla dünyaya gelen bebeği hastanede ziyaret eden Vali Davut Gül aileyi kutlayarak, bebeğe altın taktı. Bebeğin adını soran Vali Gül'e anne Şerife Çiloğlu, "Sizin adınız ne'ö diyerek cevap verdi. Vali Gül'ün "Benim adım Davutö demesi üzerine bebeğin annesi "o zaman çocuğumuzun adı Davut olsunö dedi.



Bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen anne Şerife Çiloğlu, daha 4 defa düşük yaptığını ve 5'inci çocukları olan Davut'un dünyaya sağlıklı olarak gelmesinin kendisi için büyük mutluluk olduğunu söyledi.



===================



YILBAŞI GECESİ ARKADAŞLARIYLA BİR ARAYA GELEN KADIN, 4. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ



Ankara'nın Çankaya ilçesinde yılbaşı gecesi arkadaşlarıyla biraraya gelen Kazakistan asıllı Aigul I., (36) 4. kattan düşerek hayatını kaybetti



Olay sabaha karşı Meşrutiyet Mahallesi'ne bağlı Yüksel Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki 5 katlı binanın 4. katında iddiaya göre yılbaşı gecesi dolayısıyla arkadaşlarıyla vakit geçiren Kazakistan asıllı Aigul I., balkona çıktı. Aigul I. henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı metrelerce yükseklikteki balkondan yere çakıldı. Büyük bir gürültü sesi duyan çevre esnafının ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Kazak kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek, durumu Olay Yeri İnceleme Birimi'ne bildirdi. İnceleme Birimleri, olayla ilgili tüm delilleri muhafaza altına aldı. Aigul I.'nın cansız bedeni savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Öte yandan olay esnasında Aigul I. ile birlikte olduğu belirtilen 2 kişinin üzüntüleri kameralara yansıdı.



5 kişinin ifadelerine başvuran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



=================



KANDİL FENERİ GELENEĞİNİ YAŞATIYOR



Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Ali Hikmet Çömlekçi (78), 10 yaşından bu yana Manisa'ya özgü bir gelenek olan 'kandil feneri' üretiyor. Çömlekçi, geçmiş zamanlarda evlenecek çiftlerden erkek tarafının kız evine giderken gelenek gereği yanında götürdüğü 'kandil feneri'ni yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bu işi ölene kadar yapmaya devam edeceğini söyledi.



Şehzadeler ilçesinde bakkal dükkanı işleten, evli ve 1 çocuk babası Ali Hikmet Çömlekçi, eski bir gelenek olan 'kandil feneri'ni yaşatmaya çalışıyor. Tunca Mahallesi'ndeki evinin bir odasında kendisine 5 metrekarelik çalışma ofisi oluşturan Çömlekçi, 68 yıldır bakkal dükkanından kalan zamanlarında burada 1 metre boyundaki bir sopaya, halka şeklinde kesilmiş kartonları belirli aralıklarda takıp, üzerine mum yerleştirip, çeşitli figürlerle, renkli kağıt ve jelatinlerle süsleyerek kandil feneri yapıyor. Çömlekçi, kandil feneri geleneğinin Manisa'ya özgü olduğunu belirterek şöyle dedi:



"Kandil fenerinin geçmişi, Manisa'nın Bizanslılar'dan alındığı 1313 yılına dayanır. Manisa Bizanslılar'dan alındığında 3 ayların başlangıcı Regaib Kandili'ne denk gelmiş. İlk kandil feneri de o zaman yapılıp, yakılmış. Kandil feneri Manisa'ya özgü, unutulmaya yüz tutan bir gelenek. Regaip Kandili'nde kız evine götürülür. Kız evinden erkek evine gelirse bu da büyük gurur olarak görülür. Regaib Kandili'nden sonra kız evi, gelin adayının arkadaşları ile kına gecesi yapar. Kına gecesinin bir bölümünde de gelin adayı üzerindeki mumunu yaktığı kandil fenerinin üzerinden atlayıp dilek tutar ve eğlenirdi."



10 yaşından bu yana yaptığı kandil fenerlerinin tanesini 20 liradan satan Çömlekçi, "Özellikle 1980'li yıllarda bu gelenek çok yaygındı. Manisa'da Regaib Kandili'nde çoluk çocuk herkes kandil feneri satardı. Bu işten geçmişte çok iyi paralar kazandım ama artık bu geleneğin yaşaması, gelecek kuşaklara taşınması için uğraşıyorum. Bu geleneği yaşatmakta kararlıyım ve en az bir kişiye de bu işi öğreteceğim" dedi.



Gençlerin kandil fenerini bilmemesine üzüldüğünü söyleyen Çömlekçi, "Kandil feneri dediğim zaman, 'İsmini ik kez duyduk. Uçuyor mu' diye soruyorlar. Dilek balonu ile karıştırıyorlar. Bu durum beni üzüyor. Ancak ne olursa olsun kandil fenerini anlatmaya ve üretmeye ölene kadar devam edeceğim. Hediyelik eşya satan bazı yerlerden sipariş geliyor. İlerleyen yaşım nedeniyle siparişlere yetişmekte zorlanıyorum" dedi.



