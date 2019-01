Dha Yurt Bülteni-2

1)ADANA'DA 10 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 7 YARALIADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde, 10 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. 10 aracın karıştığı kazada 3'ü sürücü 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Soruşturma sürdürülüyor.Görüntü Dökümü--------------------Kazaya karışan araçların görüntüsüOlay yerindeki ambulanslarHaber-Kamera: ADANA,===================================================2)KARDA KAYAN OTOMOBİL, İNŞAAT BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ: 2 YARALIANKARA'da karlı yolda kayan otomobilin cami inşaatına düşmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı. Kaza, Keçiören ilçesine bağlı Atapark Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. 1318. Sokak üzerinde seyir halinde olan Melih Can B. (21) idaresindeki 06 FY 9891 plakalı otomobil, karlı yolda yokuş aşağı kaymaya başladı. Aracı durdurmaya çalışan sürücü, otomobili yol kenarındaki taşlara sürterek hızını azaltmaya çalıştı. Kontrolden çıkan otomobil, yolun solundaki inşaatın çukurunaı düştü. Kaza nedeniyle sürücü Melih Can Balık ile annesi Ebru Balık yaralandı. Baba Erdoğan Balık'ın ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içinde sıkışan anne ve oğlu, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralık anne ve oğlu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Eşinin arayıp 'ölüyoruz yetiş' demesi üzerine hızla olay yerine gelen baba Erdoğan Balık, "Eşimle oğlumun evden çıktığı zaman sokakta bir şey yoktu. Üst sokağı dönememiş o yüzden bu yola girmişler. Sonra direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve binanın boşluğuna düşmüşler. Oğlumun durumu iyi, eşimin de kaburgalarında ağrı vardı" dedi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

3)ŞEHİT HABERLERİNE ÜZÜLEN ÖĞRENCİLER ASKERİ ROBOT GELİŞTİRDİAFRİN Harekatından gelen şehit haberlerine üzülen Bursa Yıldırım Beyazıt İMKB Lisesi öğrencileri, uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen silahlı askeri robot geliştirdi. Okul yönetimi ve öğrenciler, geliştirilen bu sistemin Türk Silahlı Kuvvetleri 'nde kullanılmasını ümit ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK ) tarafından düzenlenen sınır ötesi operasyonlarından gelen şehit haberlerinden sonra 'Ne yapabiliriz?' diye düşünen Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik ve Elektronik Bölümü 12'nci sınıf öğrencileri, uzaktan kumanda ile çalışan silahlı askeri robot geliştirdi. Tanka benzeyen yapısı, tepesinde yer alan kamera ve silah tertibatıyla birlikte insansız olarak hareket eden robot, Wi- Fi ,Bluetooth ve radyo frekansı ile yönetiliyor. Gövdesinden bağımsız olarak hareket edebilen silah nişangahı hedefin kolay bir şekilde imha edilmesini sağlıyor. Aracın ön kısmında bulunan sensörler ise olası bir kaza riskini ortadan kaldırıyor. Askeri robot üzerinde 3 ay çalışan okul yönetimi ve öğrenciler, geliştirilen bu sistemin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılmasını ümit ediyor.Projeye nasıl başladıkları hakkında bilgiler aktaran Elektrik Elektronik Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Faruk Şahin, " Afrin Harekatı'nda 41 şehit verdik. Biz bu olaydan çok etkilendik. Aklımıza böyle bir proje geldi. 'Önden insansız bir araç gitse nasıl olur, etrafı tarasa nasıl olur' diye düşündük. Alan şefimize danıştık ve oda projemize destek verdi. Okul idaresi de bize her türlü desteği sağladı. Bizde ortaya böyle bir proje çıkardıkö dedi.Projenin Afrin Harekatı düşünülerek tasarlandığını belirten Elektrik Elektronik Bölümü Şefi Ali Sarıtaşçı, "Kapalı alanlarda askerlerimizin karşılaşmış olduğu zorlukları askerlerimiz kapalı alana kendileri girmek zoru nda kalıyor. Afrin Harekatı düşünülerek yapıldı. Buraya girildiğinde neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Bu sebepten dolayı askerlerimiz şehit oluyor. Yaptığımız robotu göndererek alandan görüntü bilgisi almak ve oradaki ahvali görebilmek için yapmış olduğumuz bir icattır. Cep telefonu, wifi ve radyo frekansı üzerinden kontrol edilebiliyor. 1.5 kilometreye kadar menzili var. Uzaktan kontrolle kapalı alanlara girip neler olduğunu, tuzakları veya orada bir terör unsuru var mı? Bunların tespiti için kullanılıyor. Öğrencilerim, Afrin Harekatı sırasında şehitlerimiz olunca milli duyguları kabardı ve böyle bir proje yapmak istediklerini söyledi. Biz de bu durumu okul idaresiyle paylaştık. Müdürümüz de onay verdi ve malzeme desteği sağladı. Böylelikle projemizi gerçekleştirmeye başladıkö ifadelerini kullandı.Yapılan örnek projeden dolayı ekibiyle gurur duyduğunu dile getiren Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Celal Ulusoy ise, "Öğretmen ve öğrencilerden oluşan ekibimiz sanayideki ve bilimdeki teknolojik gelişmeleri takip etmek için bir ekip kurdu. İlk aklımıza gelen operasyonlarda şehit olan askerlerimizin zaiyatını azaltmak amacıyla insansız robot teknolojisiyle harekat yapmak amacıyla böyle bir girişimde bulundular. Robot teknolojisi uzaktan kumanda kontrollü. Uzaktan yönetilebiliyor. Teknolojiyi en ileri seviyede kullanmayı arzu ettik. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bu doğrultuda ciddi çalışmalar yaptılar. Kendileri dünyada gelişen teknolojideki bilimleri takip ederek bu robotu ortaya çıkardılar. Bu projedeki amacımız bu projemizin yenilenmesi ve geliştirilmesi. İleride Türk Silahlı Kuvvetlerinde de kullanılmasını arzu ediyoruzö şeklinde konuştu.