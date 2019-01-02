Dha Yurt Bülteni-2

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Erdoğan'dan Başkan Adaylarına Dikkat Çeken Talimat: Kapınız 7 Gün 24 Saat Halka Açık Olsun

Aynı Evde Yaşadığı Sevgilisine Kızıp Evi Yakan Genç Kız: İmam Nikahlıyız Diye Kadına Şiddete Bir Şey Yapmıyorlar