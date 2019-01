Dha Yurt Bülteni -2

2Santral nöbetinde, kar altında 203'üncü gün7'SİNDEN 70'İNE KAR ALTINA NÖBETTELER: TORUNLARIM İÇİN BEKLİYORUMBursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız Mahallesinde ki köylülerin, biyokütle enerji santrali nöbeti 203 gündür devam ediyor.

Santral nöbetinde, kar altında 203'üncü gün



7'SİNDEN 70'İNE KAR ALTINA NÖBETTELER: TORUNLARIM İÇİN BEKLİYORUM



Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız Mahallesinde ki köylülerin, biyokütle enerji santrali nöbeti 203 gündür devam ediyor. Daha önce iş makinelerinin çalışmasına izin vermeyen köylüler, şantiye ekiplerinin tekrar gelme ihtimaline karşı hava sıcaklığnın eksi 10 dereceye kadar düştüğü ve yoğun kar yağışının olduğu bölgede nöbetlerini aralıksız sürüyor.



Bursa'nın Büyükorhan ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Karaağız Mahallesi'nde 26 Haziran 2018'de kurulmak istenen biyokütle enerji santraline köylüler karşı çıkarak iş makinelerinin çalışmasına izin vermemişti. Eylem yaparak santral yapımını protesto eden köylüler, o tarihten itibaren biyokütle enerji santralinin yapılacağı bölgede nöbet tutma kararı aldı. Köylülerin yürütmeye itiraz etmesi üzerine itirazlarını kabul ederek bir heyet göndererek keşif yaptıran mahkemenin, kararını 2 hafta içinde vermesi bekleniyor.



Bir yandan mahkeme kararını bekleyen Karaağızlılar, bir yandan da kış şartlarıyla sıfırın altına inen hava şartlarında 203 gündür nöbetlerine devam ediyor. Gündüzleri eksi 5 derece geceleri ise eksi 15 dereceye kadar düşen sıcaklığa direnen köylüler, yoğun kar yağışı altında soğuktan korunmak için ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Santral inşaat alanına giriş alanını traktör lastikleri ve ağaç kütleleri ile kapatan Karaağızlılar, günün 24 saati dönüşümlü olarak nöbet tutuyor. Santral projesinin yaşama geçirilmemesi için yargaya başvurduklarını belirten köylüler, karar çıkana kadar nöbetlerine devam edeceklerini belirtti. Burada sabırla beklediklerini belirten 71 yaşındaki İsmet Korkmaz, gücünün yettiği kadar da beklemeye devam edeceğini belirterek, "İlerleyen yaşımıma rağmen 200 günü aşkın burada bekliyorum. Ne kadar kararlı olduğumuzu görsünler. Kendim için hiç bir şey istemiyorum. Buranın geleceği için, torunlarım için bekliyorum. Ne zaman yemek yediğimiz bile belli değil. Öğünlerimizi unuttuk. Geceli gündüzlü buradayız. dedi.



"YILMAK YOK, NÖBETTE KARARLIYIZ"



Burada katı atık santrali kurulmasını istemedikleri için yaklaşık 203 gündür dönüşümlü olarak nöbet tuttuklarını belirten Arif Yılmaz, "Bu hava şartlarında, bu ayazda, bu kışta 24 saat burada nöbet tutuyoruz. Bu santrali buraya kurdurmak istemiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz, bu soğukta 10 yaşındaki çocuktan 80 yaşına kadar insan bekliyor burada. Lütfen bizim sesimizi duysun. Ne kadar mağdur olduğumuzu görüyor zaten. Bizim sesimizi duysun. Hava sıcaklığı burada gündüzleri -5 derece, geceleri de -10 -15 dereceleri buluyor. Ama biz nöbetimizi bırakmıyoruz. Gündüz eşlerimiz kardeşlerimiz, geceleri de sabaha kadar biz bekliyoruz burada. Biz bu santral buradan gidene kadar nöbet tutacağız. Yılma yok, bırakma yok. Nöbet tutmakta kararlıyız. 24 saat nöbete devam edeceğiz" dedi.



Mahkemenin yürütme kararını vermesini beklediklerini söyleyen Yılmaz, "Yaklaşık 10-15 gün sürecek. İnşallah hayırlı sonucun çıkmasını bekliyoruz. Gece soğukta nöbet tutarken hastalanan arkadaşlarımız oldu. Hava şartları çok kötü çünkü. Burada kış şartları zor. Bize kimseden yardım gelmiyor. Biz kendi imkanlarımızla bir çadır kurduk. Geceleri kalabalık olduğumuz için çadıra sığmıyoruz. Bu durumda da dışarıda ateş yakarak ısınmaya çalışıyoruz. Bize ne muhtarlıktan ne belediyeden hiçbir yardım gelmiyor" şeklinde konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------



-Kazı yapılan alandan, köylülün nöbetinden görüntüler



(Drone ve Aktüel)



-Ateş yakan köylülerden görüntüler



-Slogan atan köylülerden görüntüler



-Köylüler odun kırması ve toplaması



-Ateş başında bahtaniye ile oturmaları



-Röportajlar



Süre: 5.14 Boyut: 585 mb



Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ - Mehmet İNAN/BURSA,



====================



Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem



Marmara Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bursa'nın yanı sıra Balıkesir, Yalova ve İstanbul'da da hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü, Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi Bayramdere Mahallesi'nin 4,11 kilometre açıkları olarak saptadığı deprem, saat 07.20'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Bursa'nın yanı sıra Balıkesir, Yalova ve İstanbul'da da hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise merkez üssünü Marmara Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıkları olarak tespit ettiği depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.



Haber: BURSA,



=================



Gökçeada feribot seferleri iptal edildi



Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.



Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızının 70 kilometreyi bulması beklenen poyraz nedeniyle Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından Çanakkale Boğazı ile Adalar hattından Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.



Çanakkale Boğazı'nda diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



---------



-Çanakkale feribot iskelesinden görüntü



-Boğazda sefer yapan feribotlardan görüntü



-Çanakkale boğazından görüntü.



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,



==================



Renkli gecekonduların beyaz ile buluşması havadan görüntülendi



Bursa'da etkili olan kar yağışının dinmesinin ardından renkli badanalı evlerin beyaz gelinlik ile buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.



Bursa'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Özellikle şehrin yüksek kesimleri ve Uludağ etekleri tamamen beyaz gelinliği giydi. Osmangazi ilçesinde bulunan, 500 yıllık Alacahırka ile Kuştepe Mahalleleri'nde bulunan renkli gecekondu evlerin beyaz gelinlik ile buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Renkli evlerin, beyaz ile buluşması drone ile de havadan görüntülendi. Bursa'da kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.



Görüntü Dökümü



-----------------------



-Gece kondu evlerin kar ile buluşmasından görüntüler (DRONE)



Süre: 2.07 Boyut: 233 MB



Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,



===================



3 yaşındaki çocuğunu, cebine not bırakıp terk etti



Bursa'da 3 yaşındaki Hamza, annesi tarafından bir AVM'nin oyun parkında terkedildi. 2 saat sonra ağlamaya başlayan Hamza'nın yanına gelen güvenlikler, çocuğun cebindeki notu bulunca gerçek ortaya çıktı." Artık bakamıyorum, tek çarem buydu" şeklinde not bırakan anne kayıplara karıştı. 3 yaşındakı Hamza, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.



Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir AVM'nin oyun parkı bölümünde küçük bir çocuğun ağladığını gören güvenlik görevlileri, çocuğun yanına geldi. Ailesinin yanında olmadığı fark eden ekipler, montunun ceplerine baktığında bir not ile karşılaştı. Notu açan güvenlik görevlileri büyük bir şaşkınlıkla durumu polis ekiplerine haber verdi.



"ARTIK BAKAMIYORUM, TEK ÇAREM BU"



Polis ekipleri, Hamza'yı bırakan kişinin el yazısıyla yazdığı, "Çok zor durumdayım, çocuğa bakacak durumum yok. Tek Çarem buydu, Bir başıma bu kadar yapabildim. Kendime bakamıyorum, bu konuda çocuğumu da pişman etmek istemiyoruz" sözlerinin yer aldığı notu incelemeye aldı. Hamza, güvenlik görevlileri ve polis ekiplerinin şevkatli yaklaşımıyla olayın farkında bile varmadı. Çocuk Şube Polisi, notun altına isminin Gamze olduğunu yazan anneyi bulmak için çalışma başlatırken, küçük Hamza, polisler eşliğinde emniyet müdürlüğüne götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------



-3 yaşındaki hamzadan görüntüler



-Polis ve güvenliklerin Hamza ile oynaması



-Hamza'nın polislerin kucağında ekip aracına götürülmesi



Süre: 2.05 Boyut: 233 MB



Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,



=================



Erzurum Ovası'nda atlı snowboard keyfi



Erzurum'daki Dadaşkent Atlıspor Kulübü tarafından doğasever ve snowboard tutkunları için atlarla düzenlenen 'safari' ve 'snowbord' büyük ilgi görüyor. Karla kaplı Palandöken dağları ve Erzurum Ovası'nda atlarla gezen veya atlara bağladıkları iplerle snowboard yapanlar unutulmaz dakikalar geçiriyor.



Doğasever ve snowboard tutkunlarının unutulmaz bir hafta sonu geçirmesi için kolları sıvadıklarını belirten Dadaşkent Atlıspor Kulübü Başkanı Aziz Süleyman Az, adrenalin sevenleri kulübe beklediklerini söyledi. Kulüplerinde atlı cirit, atlı okçuluk ve atlı kızak branşlarının bulunduğunu ifade eden Başkan Az, "Yeni bir kulüp kurduk. Bu kulübün kış sporları merkezi olan Erzurum'a renk katması için alternatif spor dalları geliştirmek istiyoruz. Bu nedenle atlı safari ve atlı snowboard günleri düzenlemeye başladık. Bu etkinliklere katılmak isteyenler kulübümüzün adını taşıyan sosyal paylaşım sitelerinden bizimle irtibata geçebilirler. Şimdiden büyük bir talep var. Heyecanlı dakikalar geçirmek isteyen herkesi kulübe bekliyoruz" diye konuştu.



Arkadaşları Hamza Tekatlı ve Eray Eraydın ile birilikte yaklaşık 30 dakika atlı snowboard yapan Yunus Emre Karaca, unutulmaz bir gün yaşadıklarını söyledi. Karlarla kaplı ovada dört nala koşan atın arkasında snowboard yapmanın büyük bir zevk ve heyecan verdiğini belirten Karaca, "Palandöken'de yaptığımız snowboard ile buradaki snowbard çok farklı. Muhteşem bir duygu. Dört nala koşan bir atın arkasında gitmek insana adrenalin dolu dakikalar yaşatıyor. Kendinizi denizde banana yapanlara benzetiyorsunuz. Bu zevki herkesin yaşamasını istiyoruz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------



-Drone ile çekilen atlı snovboard görüntüleri



-Atların hazırlanışı



-Atların ahırdan çıkarılması



-Atlı snowboard yapanlar



-Aziz Süleyman Az ile röp



-Yunus Emre Karaca ile röp



SÜRE: 06.34 BOYUT: 735 MB



Haber: Turgay İPEK - KAmera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,



===================



Oylat mağarasına giren terliyor



BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Oylat Deresi'nin batı kenarında, 3 bin yıl önce doğal oluşumunu tamamlamış Türkiye'nin en büyük ikincisi olma özelliğine sahip Oylat Mağarasına girenler 18 derece sıcaklığı nedeniyle erliyorlar. Fay hatları sonucu oluşmuş olan mağara Arap turistlerin ilgisini çekiyor. Sıfır derece soğuk havadan mağaraya giren vatandaşlar, mağaranın 18 derece iç sıcaklığında adeta terliyorlar. Astım, bronşit gibi hastalıklara da yüzde 90 oranında nemiyle şifa olan mağara da çeşitli film ve diziler de çekiliyor.



EN BÜYÜK İKİNCİ MAĞARA



Oylat Mağara İşletmecisi Gökhan Yaşar, "Oylat mağarası 700 metre uzunluğunda 93 metre yüksekliğinde Türkiye'nin ikinci büyük mağarasıdır. 3 bin yıllık bir mağara tamamen doğal oluşum. 2004 yılında bulundu, 2006 yılında turizme açıldı. Uzmanlar tarafından astım nefes darlığı bronşit gibi hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Sarkıt, dikit, krater, objelerin bir santimetresi 16 yılda oluşmaktadır. İçerisinde nem yüzde 90 seviyesinde, Sıcaklık ise +18 derece. Şuan dışarıda hava 0 derece, içerde ise +18 dereceö dedi. Yaşar, "Magaraya girenler kış mevsiminde terliyor, yaz mevsiminde ise yazında serinliyorlar. Kış aylarında sakin oluyor burası. Ama yaz aylarında Arap turist ağırlıklı olmak üzere merak edenler gelip inceliyorlar" diye konuştu.



Görüntü dökümü:



----------



-genel görüntü



-vatandaş açıklama



-işletmeci açıklama



-termostat görüntüsü



detaylar



Görüntü süresi: 4.22 DK boyut 488 MB



HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,



===============



BUDO, bazı seferleri iptal etti



BURSA- İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yapan BUDO Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerini iptal etti.



BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. BUDO İnternet sitesinde yapılan duyuruya göre bugün iptal edilen seferler şöyle:



08: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



08: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)



09: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)



10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



10: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)



11: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



11: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)



12: 55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)



Haber: İsmail AKGÜL/BURSA,-

