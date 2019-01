Dha Yurt Bülteni-2

1)DENİZLİ'DE KAR YAĞIŞI TRAFİĞİ AKSATTIDENİZLİ'de etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle Denizli-Antalya Karayolu'nda uluşımda aksaklıklar meydana geldi.

1)DENİZLİ'DE KAR YAĞIŞI TRAFİĞİ AKSATTI



DENİZLİ'de etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle Denizli-Antalya Karayolu'nda uluşımda aksaklıklar meydana geldi. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yolda, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ekipleri tuzlama ve kar kürüme çalışmaları yaptı.



Denizli'de kentin yüksek kesimlerine gece yarısından itibaren başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, Denizli Antalya Karayolu, Cankurtaran mevkisi ile Serinhisar ilçesinde aksaklıklara yol açtı. Karayolunun belirli noktalarında önlemler alan ekipler, trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Zincirsiz araçların geçişine izin verilmedi.



Sürücüler, zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışında ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler, uyarıcı lambalarını yakarak ilerlerken bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına çekerek karın şiddetinin azalmasını bekledi. Yağış nedeniyle karayolunda maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi. Bölgeye gelen trafik ekiplerinin meydana gelen bir kazaya müdahale ettiği sırada arkadan gelen bir otomobil de polis otosuna çarparak kaçtı. Yaralananın olmadığı kaza sonrası ekipler, kaçan otomobili yakalamak için çalışma başlattı. Karayolları ekipleri karayolunda tuzlama ve kar kürüme çalışmalarını sürdürüyor. Yolda aracıyla mahsur kalan Ali İhsan Oklu ise, zincirsiz yola çıktığını, kar yağışı sebebiyle ilerleyemediğini söyledi. Antalya'ya gittiği sırada yolda kaldığını ifade eden Oklu, çekici çağırdığını belirtti.



Görüntü Dökümü



--------------------------



-Karayolundan detaylar



-Seyir halindeki araçlardan detaylar



-Kar kürüme çalışmalarından detaylar



-Trafik ekiplerinden detaylar



Haber: Ramazan ÇETİN Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



===============================================



2)TEKİRDAĞ'DA PARK HALİNDEKİ 3 OTOBÜS YANDI



TEKİRDAĞ'da toplu taşımacılıkta kullanılan ve park halinde bulunan 3 halk otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle yandı. Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan otogar kavşağındaki otobüslerin park ettiği alanda meydana geldi. İddiaya göre park halinde olan bir özel halk otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler diğer iki otobüse de sıçradı. Yangının fark edilmesiyle olay yerine itfaiye aracı ve ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otobüslerdeki yangın güçlükle söndürüldü. Alevlerin sardığı 3 otobüs kullanılamaz hale geldi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



Görüntü Dökümü



--------------------------



Yanan otobüslerden detaylar



İtfaiyenin soğutma çalışma çalışmaları



Yanan araçların içinden detaylar



İtfaiyenin çalışması



Çevreden detaylar



Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-



====================================================



3)ÇOCUKLARIN ÜŞÜMEMESİ İÇİN 'ÇADIR DURAK' YAPTI



MUŞ merkeze bağlı Mercimekkale köyüne bağlı mezrada yaşayan Yakup Engin (37), okula giden çocukların yolda servis aracını beklerken üşümemesi için çadırdan durak yaptı. Engin, soğuk günlerde çadır içinde tenekede odun yakarak çocuklarının ısınmasını sağlıyor.Mercimekkale köyünde otururken babası ve 6 kardeşi ile birlikte 3 kilometre uzaklıkta bulunan arsaları üzerine ev yapan Yakup Engin, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte buraya taşındı. İlkokul 4'ncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki oğlu Abdullah'ı Mercimekkale köyündeki okula gönderirken 5'nci sınıfa giden Ömer (11) ve 6'ncı sınıf öğrencisi Ali'yi (12) okumaları için Yeşilova beldesindeki ortaokula okula yazdırdı. Çocukları ve yeğenleri 9 yaşındaki Hilal ve 8 yaşındaki Bülent'le birlikte yaklaşık 200 metre uzaklıktaki ana yola kadar yürüyen Yakup Engin, soğuktan korumak için çadırdan durak yaptı. Kar yağmasıyla birlikte soğukların da etkili olduğu bölgede çocukları için çadırda teneke içinde soba yakan Engin, yola sağlam bir durak yapılması talebinde bulundu. Yeşilova Beldesi'nde okuyan çocuklarının taşımalı sistemden yararlandığını ancak, bir oğlu ile 2 yeğeninin yürüyerek okula gittiğini söyleyen Yakup Engin, "Çocuklarımız için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. 6 yıldan beri aile olarak mezrada yaşıyoruz. Devlet sağolsun çocukların eğitimi için gereken yardımı yapıyor. Ancak biz 3 kilometre uzaklıktaki köy okuluna giden çocuklarımızın da taşımalı eğitimden yararlanmasını istiyoruz" dedi.Yeşilova beldesindeki okulda 5'nci sınıfta okuyan Ömer, babasının kendileri için durak yaptığını belirterek, kış aylarında soğuktan korunmak için daha sağlam bir durak istediklerini söyledi.



Görüntü Dökümü



-----------------------------



Okula giden çocukların babaları ile birlikte durağa yürümelerinden detaylar



Çocukların yakılan ateşte ısınmaları



Çadır duraktan detaylar



Röportaj



Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ,



====================================================



4)YAPTIĞI MERMER MEZARI EVİNİN ÇATISINDA SERGİLİYOR



SAMSUN'un Kavak ilçesinde mermer işletmecisi Hamit Yerişkin (38), yolun arka tarafında kalan ve Samsun-Ankara karayolundan gelip geçen otomobil sürücülerinin göremediği iş yerindeki mermer mezarları ilginç bir yöntemle teşhir etmeye başladı. Yerişkin, yaptığı örnek bir mezarı, 2 katlı evinin çatısına monte etti. Samsun-Ankara karayolundan gelip geçen sürücüler çatıda gördükleri mezar karşısında şaşkınlık yaşıyor. Sıra dışı mezarı görenler, "Burada türbe mi var?' diye sormaya başladı. Kavak ilçesi Bahçelievler Mahallesinde mermer işletmecisi Hamit Yerişkin, yolun arka tarafında kalan ve Samsun-Ankara karayolundan gelip geçen otomobil sürücülerinin göremediği işyerindeki mermer mezarları ilginç bir yöntemle teşhir etmeye başladı. Yerişkin, yaptığı örnek bir mezarı, 2 katlı evinin çatısına monte etti. Samsun-Ankara karayolundan gelip geçen sürücüler çatıda gördükleri mezar karşısında şaşkınlık yaşıyor. Çatıdaki mezar Yerişkin'in işlerini de artırdı. 'Çatı mezar' modeli adını verdiği mezarı görenler sipariş veriyor. İşletmeci, Kavak ilçesi ve Samsun'un dışından da sipariş almaya başladı. Sipariş mezar yapan Yerişkin, Karadeniz'in tüm illerine mezar götürüyor. Sıra dışı mezarı görenler, "Burada türbe mi var?' diye sormaya başladı. Çatıdaki mezarın teşhir ürünü olduğunu öğrenen vatandaşlar gülümseyerek mezarın fotoğrafını çekiyor.



'ZEKAMI KONUŞTURDUM'



Karadeniz zekasını konuşturduğunu anlatan mermerci Hamit Yerişkin, "İş yerim yolun arka tarafında kalıyordu. Gelip geçenler görsün diye yaptığım mezarı çatıya yerleştirdim. İlgi de gördü. Bu mezarın türbe olduğunu sananlar oluyor. Mezarın içinde bir mevtanın olduğunu sananlar var. Bizim tek derdimiz işimizi teşhir etmek" dedi. İşini severek yaptığını söyleyen Yerişkin, "Yaptığım mezarı her yere yapabileceğimi göstermek istedim. Ben gökdelen de yapsam çatısına mezar koyacağım. Özellikle çatıdaki bu mezar modeli Samsun-Ankara karayolundan geçenlerin de çok ilgisini çekiyor. Mezarı çatıda görüp buraya gelen sonra aynı mezarı yaptıranlar oluyor. Samsun'dan Rize'ye kadar bu mezarı yapıp gönderdim. Bu tamamen Karadenizli fikri. Ustalık ve Karadenizlilik bir araya gelince ortaya böyle şeyler çıkıyor. Mahallemdeki tanıdıklarım da bana böyle farklı fikirler ortaya koyduğum için muhtar adayı olmam konusunda destek verdi. Ben de bu yerel seçimlerde mahallemden muhtar adayı oldum" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-----------------------------



-Çatıdan ve mezardan drone detay



-Binadan drone detay



-Genel detaylar



-Mermer atöylesinden detay



-Hamit Yerişkin çalışırken detay



-Mezardan detay



-Röportaj



Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/KAVAK(Samsun),



====================================================



5)ISTRANCA ORMANLARI'NDAKİ MAĞARALARI GÖNÜLLÜ KEŞFEDİYORLAR



KIRKLARELİ'nin Istranca Ormanları'nda, bulunan ve bugüne kadar belgelenmeyen mağaralar, Kırklareli Kent Konseyi Kültürel ve Doğal Varlıklar Çalışma Grubu ile Galeri Mağara Araştırma Grubu tarafından keşfedilip, haritaları çıkılarak kayıt altına alınmasını sağlıyor.Kırklareli'nde gönüllülerden oluşan Kent Konseyi Kültürel ve Doğal Varlıklar Çalışma Grubu, merkezi İstanbul'da bulunan Galeri Mağara Araştırma Grubu ile Istranca Ormanları'nda bulunan ve bugüne kadar haritaları çıkarılıp, tescil altına alınmayan mağaralarla ilgili çalışma başlattı. Gönüllü gruplar hafta sonlarında köy muhtarlarının da desteğini alıp, bugüne kadar girilmeyen mağaraları belirledikten sonra İstanbul'dan davet ettikleri Galeri Mağara Araştırma Grubu üyeleri mağaralara girip çalışma yapıyor. Galeri Mağara Araştırma Grubu'ndan Hakan Eğilmez, Metin Albukrek, Murat Akdaytürk, Mustafa Ünal, Bulgaristan sınırı ile Istranca Ormanları'nda bulunan 4 mağaraya girip incelemede bulundu.



Galeri Mağara Araştırma Grubu'ndan Hakan Eğilmez, iki gün yaptıkları çalışmada 4 ayrı mağaraya girip incelemelerde bulundukları söyledi. Sınırın sıfır noktasındaki Karacadağ bölgesinde mağaraya girdiklerini belirten Eğilmez, "Mağaranın ismi de, Şükrüpaşa Mağarası' olarak geçiyor. Ama hemen bir adım önü Bulgaristan toprağı, orada çalıştık. Orada da ilk defa bir mağaraya girildi. İşte 70-80 metre uzunluğunda bir mağara. Ama orada da maalesef kaçak kazı definecilerin çalışması var. Oraya traktörle biz bir saate gittik, bir saatte döndük. Oraya nasıl ulaşılır o da ayrı bir soru işareti. Ama bu da şunu gösteriyor bölgede orman içerisinde özelikle Istranca Ormanları içerisinde, çok sayıda mağara olması gerekiyor. Olmaması yok anlamına gelmez. Sadece araştırılmadığı anlamına gelir. Çoğunlukla bu bölgede araştırma yapılması gerekiyor, ağırlıklı olarak" dedi.



Daha önce de ihbar üzerine yaptıkları çalışmada 6-7 yeni mağaranın haritasını yaptıklarını anlatan Eğilmez, "Mağaraların haritasını yaptık, çalıştık, tespitini yaptık veri tabanına işledik. Bunların tescil süreçleri farklı başka özelliklere bakıyorlar, kültür varlığı olarak değerlendiriliyor. Tabi içinde yarasa olanlar var. Arkeolojik özelikleri olanlar var. Özelikle bu, Karlık Mağarası işte rüzgar tribünlerinin hemen altında, yarasalara rüzgar türbinlerinden gelen bir tehdit var. Yine arkeolojik özelikleri olan Koyun Baba Mağarası bir çalışma oldu, orada da maden ocağı genişletmesi vardı zaten arkeolojik olarak önemli bir mağaraydı. Onun dışında Kazan Dere Mağarası, Dubnisa Mağarası var. Yani çok sayıda mağara var. Yarasaların yaşadığı irili ufaklı mağaralar var. Sürekli bir ihbar var ama bazıları gidilebilecek yerde bazıları özel çabayla gidilen yerlerde. Tespitlerimiz bu şekilde devam edecek tabi ki. Biz girdiğimiz mağaraların haritasını çıkarıp, kayıt altına alınması için ilgili yerlere bildiriyoruz" dedi.



Kırklareli Kent Konseyi Kültürel ve Doğal Varlıklar Çalışma Grubu Başkanı Mahmut Sürer, oluşturdukları çevreci grup ile Istranca Ormanları'na geziler düzenlediklerini belirterek, "Bu gezilerle köylüler ve muhtarlarla işbirliği yaparak, girilmeyen mağaralar olup olmadığını soruyoruz. Onların gösterdiği yerlerdeki mağaraları bulup, Galeri Mağara Araştırma Grubu'nu davet ederek çalışma yapıyoruz. Istranca Ormanları'nda henüz keşfedilmemiş daha çok mağara bulunduğunu tahmin ediyoruz. Bunları da bulmak için çalışmalarımız sürüyor" dedi.



Görüntü Dökümü



-----------------------------



Drone ile yukarıdan mağaralar bölgesi



Bulunan mağara



Mağaracılardan detay



Hakan Eğilmez ile röp



Mağaracılardan detay



Farklı açılardan bölgeden detay



Mağaralardan detay



Farklı açılardan detaylar



Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,



===================================================



6)İÇ ÇAMAŞIRINDA ESRAR ELE GEÇİRİLDİ



VAN'dan İstanbul'a gitmek için yolcu olarak Ferit Melen Havalimanına gelen Cüneyt Polat'ın yapılan üst aramasında pantolon altına giydiği kapri ve iç çamaşırı içerisine dökülmüş vaziyette 1 kilo 80 gram toz esrar ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Polat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van'dan İstanbul'a gitmek için Havalimanına gelen Cüneyt Polat'ın giriş kontrol noktasından bulunan X-Ray cihazından geçtiği esnada şüphelendi. Şüphe üzerine Polat'ın yapılan üst aramasında pantolon altına giydiği kapri ve iç çamaşırı içerisine dökülmüş vaziyette 1 kilo 80 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Polat sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



Görüntü Dökümü



-----------------------------



-Havalimanında güvenlik kamerası



-Cüneyt Polat'ın yolcu olarak X-Ray cihazından geçişi



-Polis ekiplerinin şüphelenmesi ve Polat'ı götürmesi



-Polis ekiplerinin Polat'ı gözaltına alması



-Polat'ın yapılan üst aramasında kapri ve iç çamaşırından çıkan esrar



-Detaylar



Orhan AŞANA/VAN, -

