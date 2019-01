Dha Yurt Bülteni-2

1)ANTALYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ ANTALYA'nın Akseki ve İbradı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

ANTALYA'nın Akseki ve İbradı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Akseki Kaymakamı ve İbradı Kaymakam Vekili Muhammed Emin Nasır yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akseki ve İbradı'da ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiğini söyledi. Hava sıcaklığının eksi 3 derece kaydedildiği Akseki merkezde kar kalınlığının 15, eksi 4 derece kaydedildiği İbradı ilçe merkezinde ise 20 santimetreye ulaştığı kaydedildi.



Adem ÇETİN/ANTALYA



2)BURDUR'DA EĞİTİME KAR VE BUZLANMA NEDENİYLE ARA VERİLDİ



BURDUR'da etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.



Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köyler ile Ağlasun, Çavdır, Gölhisar ve Yeşilova ilçelerinde ilkokul, ortaokul ve liselerde bugün eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, bu yerleşim yerlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Hava sıcaklığının eksi 4 derece kaydedildiği kent merkezinde kar kalınlığı 3 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreyi geçti.



Mesut MADAN/BURDUR



3)TOPRAKTAN, CEP TELEFONU İÇİN GRAMOFON YAPTI



İZMİR'in Menemen ilçesinde yaşayan çömlek ustası Ahmet Taşhomcu, cep telefonları için topraktan gramofon imal etti. Müzik dinlemek için cep telefonu haznesine yerleştirildiğinde, gramofon hoparlör etkisi yaratıyor. Menemen'de yaşayan 40 yıllık çömlek ustası Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşhomcu, cep telefonları için tamamı Menemen'e has kırmızı topraktan gramofon üretti. Estetik olarak retro bir hava içeren gramofon, zevk ve beğeniye göre farklı renklerde satışa sunulmaya başladı. Topraktan gramofonun patentini alan Taşhomcu, "Cep telefonundan müzik dinlemek istediğinizde cihazınızı gramofonun haznesine yerleştiriyorsunuz ve sanki hoparlörden müzik geliyormuş gibi eseri dinleme fırsatı buluyorsunuz. Şu anda ürünün patentini aldım, böylelikle Türkiye'de ilk ve tek toprak gramofon üreticisi oldum" dedi. Topraktan yapılan ve cep telefonları için üretilen gramofonlar, boyutlarına göre 70, 90 ve 150 TL'den satışa sunuluyor.



Toprak gramofonun üretimine yaklaşık 2 ay önce başladığını anlatan Taşhomcu, "Bir gün atölyemde telefonu huni şeklinde uzun bir saksıya koydum. Telefonun yankı yaptığını fark ettim, müthiş bir ses reaksiyonu oldu ve bunun üzerine düşünerek yaklaşık 6-7 ay çalıştım. Gramofonun alt kısmını balinaların kuyruklarına benzettim. Şu an Türkiye'de bunu tek yapan kişi benim ve patentini de aldım. Gramofonun müthiş bir ses sistemi var, örneğin bir evde salona konulduğunda mutfaktan rahatlıkla dinlenebiliyor. Gramofonu Kaymakamlık ve İzmir Ticaret Odası'na da hediye ettik. Ben Cumhurbaşkanımıza da hediye etmek istiyorum. Çünkü çok farklı ve orijinal bir şey, bir vazo veya çömlekten farklı. Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, toprak gramofona müthiş bir ilgi gösterdi. Bunu bütün bürokratlara götürdü. Gramofon Mustafa Denizli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi isimlere hediye edildi. Dolayısıyla Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'in büyük katkısı oldu" dedi.



950 DERECEDE 10 SAAT PİŞİRİLİYOR



Gramofonun iki parça halinde yapıldığını ve yapımının oldukça zor olduğunu dile getiren Taşhomcu, "Çok emek ve zaman harcamak gereken bir iş. Öncelikle bir gün boyunca oda sıcaklığında bekletiliyor. Daha sonra iki gün güneşte kurumaya bırakılıyor. İki günün sonunda ise, 950 derecelik fırında 10 saat boyunca pişiriliyor. Öncelikle ılık ateş daha sonra hızlı ateş uygulanıyor, çünkü toprak hızlı soğur ve hızlı ısınır. Gramofonun üzerinde oluşturduğum dalgalanmalar sesin yankılanmasını ve hareket kazanmasını sağlıyor. Farklı tekniklerle eskitme boya uyguluyorum. Günde ortalama 5 gramofon yapıyorum. Şu anda küçük boy 70 TL, orta boy 90 TL, büyük boy 150 TL'den satılıyor. Bundan sonraki süreçte büyük firmalarla anlaşarak gramofonu daha geniş kitlelere tanıtmak istiyorum. Üzerinde çini deseni şeklinde motifler oluşturmayı planlıyorum" diye konuştu.



İÇİNDEN SU DÖKÜLMEYEN TESTİ DE YAPTI



Yeni ve farklı tasarımlar üretmeye çalıştığını belirten Taşhomcu, "İşinizi severseniz bir takım icatlar yapabilirsiniz. İçine su döküp ters çevirdiğinizde yere su dökülmeyen testiyi de ben yaptım. Hem üstten hem alttan su koyabiliyorsunuz ama su yere dökülmüyor. Bunun tasarımını uzun süre düşünerek oluşturdum. Bu çalışmam da oldukça ilgi gördü ve uluslararası platformlarda da sergiledim. Yatağa başımı koyduğum zaman farklı ne yapabilirim diye düşünürdüm. Ben toprağa bakıp toprağın iyi huylu mu kötü huylu mu olduğunu anlarım. Toprak iyi bir insan gibidir, ateşe dayanır, suya direnir, hayatla sınanır, hayattan aldığını hayata verir. İşte toprak budur" dedi.



ULUSLARARASI BAŞARILAR ELDE ETMİŞTİ



Daha önce 2004 yılında düzenlenen 'Uluslararası Çömlek Yarışması'nda dünya ikincisi olan Başhomcu, 2016'da Rusya'nın Novosibirsk kentinde düzenlenen yarışmada da 20 ülkeden 40 rakibini geride bırakıp, hem birincilik hem de onur ödülü aldı.



Öte yandan Taşhomcu, Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmek üzere dev bir çömlek hazırlığı içinde olduğunun da bilgisini verdi.



4)GÜNEŞ ENERJİSİYLE KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETEN CAMİ, FAZLA ENERJİYİ SATIYOR



BURSA'da bulunan Mevlana Camisi ve camiye bağlı Kur'an kursunun yüksek elektrik faturasını karşılaması için camiinin çatısına güneş panelleri kuruldu. Bu paneller sayesinde yılda yaklaşık 12 bin lira olan elektrik faturasından kurtulan camii, aynı zamanda elektrik dağıtım şirketi UEDAŞ'a da elektrik satıyor.Merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesindeki bin kişi kapasiteli Mevlana Camisi'nin dernek yöneticileri, caminin ve caminin içinde bulunan Kur'an kursu binasının yüksek elektrik faturalarını karşılayabilmek için kendi elektriklerini üretebilecekleri güneş panelleri sistemi kurmaya karar verdi. Bu düşünceyi projelendiren dernek yöneticileri, gerekli maddi desteği hayırsever vatandaşlar ve cami cemaatindan alarak projeyi hayata geçirdi. İlk olarak caminin çatısına günde 10 kilowat elektrik üreten 40 panellik sistem kuruldu. Daha sonra ise kademeli olarak panel sayısını arttıran cami, ürettiği elektrikle kendi ihtiyacından fazlasını elde etti. Böylelikle elektrik faturası ödemeyen cami, ürettiği fazla elektriği ise elektrik dağıtım şirketi UEDAŞ'a satmaya başladı. Ülkemizde enerji maliyetleri oldukça yüksek olduğunu söyleyen Mevlana Cami İmamı Cemil Sancar, "Devlet olarak da millet olarak da bu alanda bir atılım içerisindeyiz, herkes kendi enerjisini üretme gayreti içinde. Burada bir camimiz ve Kur'an-ı Kerim kursumuz var. Haliyle giderlerimizi nasıl düşürebiliriz diye bir arayış içerisine girdik. Araştırmalarımız neticesinde güneşten enerji üretmenin en ideal alternatif olduğuna karar verdik. Bunun üzerine 40 panelden oluşan bir sistemi kursumuzun çatısına kurduk. Bu panel bize günlük 10 kilowatt kadar elektrik üretti. Bu sistemin oldukça faydalı olduğunu görünce yeni bir takım paneller daha kurmaya karar verdik. Camimizin çatısına 22 panelden oluşan yeni bir sistem kurduk. Yeni sistem ise bize 5 kilowatt kadar bir enerji üretti. Ortalama bir günde güneş enerjisi ile toplamda 15 kilowatt enerji üretiyoruz. Bu sayede cami ve kursumuza gelen yaklaşık bin liralık elektrik faturasından kurtulmuş oldukö dedi.



'ÜRETTİĞİMİZ ENERJİYİ BURSA'NIN HER YERİNE ULAŞTIRABİLİYORUZ'



Anlaşmalı oldukları bir enerji dağıtım şirketi olduğunu belirten Sancar, "Onlarla yaptığımız anlaşmada ürettiğimiz ve kullandığımız enerjiyi ölçen bir saat kullanıyoruz. Eğer saatin verilerine göre üretimimiz tüketimimizden fazla ise şirket, bu farkı bize ödüyor ve bu fark derneğimizde ödenek olarak kullanılıyor. Ürettiğimiz enerji direkt olarak camimize değil elektrik dağıtım şirketinin hattına iletiliyor. Bu sistem bizim ürettiğimiz enerjiyi sokağımıza, mahallemize hatta Bursa'nın her yerine dağıtabiliyor. Sistemimiz hem bize, hem milletimize hem de devletimize bir kar getiriyor. Bir nebze de olsa devletimizin üzerinden bu yükümlülüğü almış oluyoruzö dedi.



'BU PROJE BURSA'DA İLK'



İnsanların camiye caddeye yakın olduğundan dolayı çok yoğun ilgisi olduğunu belirten Yeşilyayla Mahalle Muhtarı Elfaz Şahin, "Buradaki projemiz Bursa'da bir ilk olarak gerçekleştirildi. Kurulan güneş panellerinden ürettiğimiz elektrikle ısıtma-soğutma sistemlerimizi, aydınlatmamızı ve diğer araç gereçleri çalıştırıyoruz. Şu anki durumda kışın hiç fatura ödemiyorken yazın ürettiğimiz elektriği satarak derneğimiz için kar elde ediyoruz. Bu projemizin diğer camilere bir örnek teşkil etmesini istiyoruz. Projemizi gören vatandaş gelip tebrik ediyorlar" dedi.



5)ÇOCUK MEHTERAN TAKIMI GÖNÜLLERİ FETHEDİYOR



MANİSA'da Mehmet Suphi Egemen İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencilerinin oluşturduğu 21 kişilik Mehteran takımı, büyük ilgi görüyor. 'Şehzadeler şehri' olarak bilinen Manisa'daki Mehmet Suphi Egemen İlkokulu 3-B sınıfının 21 öğrencisi, 3 yıl önce yıl Yunusemre İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü Müzik Öğretmeni Serhat Hepsoylu öncülüğünde, bando takımı kurdu. Ardından bunu ritim takımına dönüştürdü. Geçen yıl ise kendilerini aşan öğrenciler, çıtayı daha da yükseltip, mehteran takımı oluşturdu. Hepsoylu'dan hafta sonları 2'şer saatlik eğitim alan öğrenciler, Ey Şanlı Ordu, Hücum, Sancak, Çanakkale, Diriliş ve Ceddin Deden Marşları'nı çalmayı öğrendi. Kösçü, zilci, nakkareci, çevgenci, çorbacıbaşı, beyaz, yeşil ve kırmızı sancak tutan öğrencilerden oluşan 21 kişilik mehteran takımının kıyafet ve kullandıkları müzik aletleri de Yunusemre Belediyesi'nin destekler ile alındı. Repertuvarlarındaki 6 marş ile 25 dakika boyunca konser verebilen öğrencilerden oluşan mehteran takımı, Manisa Valiliği'nin bazı programlarında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs 2018 tarihinde, Akhisar Stadı'nda yaptığı mitingi için ilçeye gelişindeki karşılama töreninde, hünerlerini ortaya koydu.



"HEDEFİMİZ YURT DIŞINDA KONSER VERMEK"



Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Müdürü Evra Seda Satan, öğrencilerden oluşan mehteran takımının kuruluşu hikayesini anlatıp, "Başlangıç olarak yoğurt kaplarından, zillerden, oyuncaklardan hatta paspas sopalarından bir mehteran takımı oluşturduk. Buradaki en büyük hedefimiz imkansızlıkları imkanlı hale çevirmekti. Burada bize Yunusemre Belediyesi destek oldu. Onların destekleriyle de bugünkü duruma geldik. Provalarımızı yaptık, daha sonra da birçok programa konuk olduk. Şimdi ise aranan gruplar arasına girdik. Programlara yetişemez olduk. Sıradaki hedefimiz ise, bir projeyle mehterimizi yurt dışında da tanıtmak. Hayallerimiz bu doğrultuda. Ancak, bu büyük hayamizi bir gün gerçekleştireceğiz" dedi.



"EGE'NİN TEK TÜRKİYE'NİN 2'İNCİ MİNİK MEHTERAN TAKIMI"



Yunusemre ilçe Halk Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı müzik öğretmeni Serhat Hepsoylu, "Türkiye'nin sayılı çocuk mehteran takımlarından birini kurduk. Buradaki amacımız çocuklarımıza atalarından kalan gelenek ve görenekleri, mehteran müziklerini öğretmek, bu kültürü onlara aşılamaktı. Çocukların ilgisi çok güzeldi. Her dersi sabırsızlıkla beklediklerini bilirdim. Dersleri bittiğinde biraz daha fazla kalıp, çalmaya devam etmek istiyorlardı. Tüm bunların sonucu olarak bugün ortaya böyle bir mehteran takımı çıktı. Konser verebilir hale geldik" diye konuştu.



ÖĞRENCİLER MUTLU



Mehteran takımındaki öğrencilerden Ali Eren ise "Diğer tüm arkadaşlarım gibi ben de mehteran takımında olmaktan gurur duyuyorum. Mehteran takımında ise nakkare çalıyorum" dedi. Mehteran takımında kös çalan öğrencilerden İpek İlterli ise "Kolum alçıdayken bile severek çaldım. Birçok yere giderek konser verdik. Mehteran takımında olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.



6)MİNİK ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİREN SÜRPRİZ



ERZİNCAN Anadolu Lisesi öğrencileri, köy okulunda öğrenim gören kardeşlerinin dileklerini gerçekleştirerek onları mutlu etti.



Kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Güllüce Köyü İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere ulaşan Erzincan Anadolu Lisesi yönetimi ve öğrencileri, sosyal proje kapsamında her öğrencinin hayal dünyasında ki istekleri yerine getirmek için geçtiğimiz haftalarda bir sandık bıraktı. Lise öğrencileri, Güllüce İlkokulunda ki öğrencilerden isteklerini yazıp sandığa atmalarını istedi. Liseli öğrenciler, açtıkları sandıktaki yazılarda miniklerin bisiklet, top, ve yazı tahtası gibi çeşitli hediyeler istediklerini belirledi.



Güllüce İlkokulu öğrencilerinin isteklerini temin eden öğrenciler, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan Anadolu Lisesi Müdürü Talip Atalay, öğretmenleriyle beraber yola çıktı. Öğrenciler, beraberinde götürdükleri hediyelerle ders işleyen miniklere sürpriz yaptı. Liseli ağabeylerinin getirdiği hediye paketlerini açan minikler büyük sevinç yaşadı.



Kardeşlerinin yüzlerinde mutluluğu görmenin kendilerini de çok sevindirdiğini ifade eden Erzincan Anadolu Lisesi öğrencileri, "Onların yüzünde gülümseme inşallah hiçbir zaman eksik olmaz. Çocuklara hediye vereceğimizi öğrendiğimiz zaman çok mutlu olduk. Hediyeleri paketlerken duygulandık. Öğrencilerin yüzlerinde ki masum gülümseme bizi çok mutlu etti" dediler.



Proje hakkında bilgi veren Erzincan Anadolu Lisesi Müdürü Talip Atalay, öğrencilerin isteklerini karşılamanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Atalay, "Öğrencilerimizle birlikte 2-3 hafta önce tekrar bu yavrularımızı ziyarete geldik. Bunlara bir sandık uzattık. Dedik ki, neyiniz olmasını isterdiniz? bir dilek dileyin bizden dedik. Onlarda kağıtlara yazdılar dileklerini kutuları attılar. Biz de gittik isimler neyse, dilekler ne ise o isimleri o dilekleri temin ettik. Şimdi bugün okulumuzdaki abi ve ablaları bu yavrularımızın gönüllerini hoş etmek, onlar da bir kardeşlik bağı kurmak adına, hediyelerini sizin de katkılarınızla takdim etmeye geldik" diye konuştu.



Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğretmenler ve öğrenciler olarak çok güzel projelere imza attıklarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti. Gün şunları söyledi:



"Özellikle okullarımızın arasındaki makası biraz daha daraltmak için her türlü imkan açısından okullarımızın birbirlerini desteklemeleri birbirleriyle öğrencilerle, öğretmenlerle okuldaki okul aile birliğine bir köprü görevi kurmaları biz eğitimcilerin belki de en önemli görevleri bu köprüler inşa etmek ve bu köprülerden sevgiyi, saygıyı birlikteliği ve bununla birlikte tabii ki bununla birlikte eğitimin kalitesini biraz daha yukarıya çıkarmak. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."



