Dha Yurt Bülteni-2

1)ADANA'DA EVİ YANAN KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDUADANA'da elektrik kesilince yakılan mumdan çıkan evi küle çevirdi. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Hatice Ölmen, itfaiye ekibinin söndürme çalışması sırasında gözyaşlarına boğuldu. Yangın, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi 15021 Sokak'ta bir 3 katlı binanın 2'inci katında çıktı. Elektriğin kesik olması nedeniyle mum yakan Hatice Ölmen, iddiaya göre bir süre sonra uyuya kaldı. Bilinmeyen bir nedenle devrilen mum, yangına neden oldu. Evi saran dumana uyanan Hatice Ölmez, oğlunu da uyandırıp, evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenen Ölmen, itfaiye erlerinin çalışması sırasında üzüntüden gözyaşlarına boğuldu. Ölmen, olay yerine çağrılan ambulansta ayakta tedavi edildi.Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.Görüntü Dökümü-----------------------Olay yerindeki itfaiyeden görüntüYanan evin penceresinden görüntüYerde çömelip, gözyaşlarına boğulan Hatice Ölmen'den görüntüÖlmen'in oğlunun yardımıyla ambulansa yürümesiÖlmen'in ambulansa binişiEvin kapısındaki itfaiye erleri İtfaiye erlerinin evin içinde yangına müdahale etmesiGenel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,=====================================================2)ULUDAĞ YARIYIL TATİLİNDE DOLUP TAŞACAKTÜRKİYE'nin en büyük kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan Uludağ 'da sömestr tatiline sayılı günler kala otellerde rezervasyonlar tükendi. Yaklaşık 40 bin ziyaretçinin beklendiği Uludağ'da 3 günlük tatil yapmak isteyen ziyaretçiler kişi başı ortalama 2 bin 500 lira ödeyecek. Sömestr tatilinin en çok tercih edilen merkezlerinden olan Uludağ'da tatile günler kala otel rezervasyonları neredeyse tükendi. İki büyük gençlik festivalin de içinde bulunduğu dönemde Uludağ'a yaklaşık 40 bin ziyaretçi bekleniyor. Kış tatili için Uludağ'a gelen ziyaretçiler hafta içi programları için ortalama 650 lira, hafta sonu programları için ise ortalama 800 lira gecelik ücret ödeyecek. 12 bin üniversite öğrencisinin bu dönemde Uludağ'a geleceğini söyleyen Alkoçlar Otel Bursa Grup Otelleri Müdürü Erçin Yalçın "Çocuklarımızın, gençlerimizin okullarının sömestr tatiline az bir zaman kaldı. Yaklaşık olarak 24 ilden, 80 üniversiteden, 64 kampüsten 12 bin üniversite öğrencimizin Uludağ'a gelmesini bekliyoruz. Sömestr dönemi yüzde 85 doluluk oranını buldu. Bu oran Cuma günü yüzde 100'ü bulur. Sömestr dönemi 3 periyottan oluşuyor. Bu dönemlerde yer bulmak zorlaşır. Sömestr döneminde 3 ya da 4 günlük paketler alabiliyorsunuz. Günlük fiyat bazında kişi başı 550-600 liraya denk geliyor. Yani bir kişinin sömestr tatili yaklaşık 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Bu fiyatlara ulaşım dahil değil. Tabi ki bu fiyatlarımız ortalama, fiyatlarımız odalara göre değişkenlik gösterebiliyor" dedi.TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK FESTİVALLERİ ULUDAĞ'DA Türkiye 'nin en büyük gençlik festivallerinin bu dönemde Uludağ'da gerçekleşeceğini söyleyen Yalçın, "Toplamda 17 otel var. Bu oteller toplamda 5 bin yatak kapasiteli. Festivaller boyunca ise ünlü DJ'ler ve sanatçılar da öğrencilerle buluşacak. Sömestr döneminde buraya gelen öğrenciler, gündüzleri kayak yapıyor. Akşamüzeri etkinlikler başlıyor. Önce dj performasları oluyor. Gece 00.00'dan itibaren ise bölgedeki otellerde ünlü sanatçıların konserleri oluyor. Öğrenciler zamanlarını böyle geçiriyorlar. Sömestr döneminde yer bulmak gerçekten çok zor. Gelecek onlarla pazartesi gününe kadar rezervasyon yaptırmalı. Haftaya yüzde 100 doluluk oranı bekliyoruzö şeklinde konuştu."REZERVASYONLAR 7 AY ÖNCE BAŞLADI"Sömestr tatili ve gençlik festivalleri için ilk rezervasyonların 2018'in Temmuz ayında başladığını söyleyen Karinna Hotel Ön Büro Müdürü Harbi Türk, "Sömestr tatiline yaklaştığımız bu günlerde yoğunluktan daha öte durumdayız. Arz ve talep durumu çok fazla. Sömestr dönemi satışlarına erken rezervasyonla 2018'in Temmuz ayında başlamıştık haliyle sömestr döneminde tamamen doluyuz. 2, 3 ve 4 günlük programlarda hafta içi ve hafta sonu için paketler hazırladık. Hafta içi gelen misafirlerimiz gecelik 655 lira ücret ödeyecek. Hafta sonu ise bu fiyat gecelik ortalama 800 lira oluyor. Geçen yıllarda 15-20 gün arası süren festival bu sene 1 ay sürecek. Haliyle konaklayan misafir sayımız arttı, otelimizde festival döneminde toplamda 20 bin kişi konaklayacak. Bu rakam Uludağ geneline bakıldığında çok daha fazla olacaktır" şeklinde açıklamalarda bulundu.Görüntü Dökümü:-----------------------Kayak pistlerinden DRONE görüntüleri-Otellerden detaylar-Pistlerden aktüel detaylar-Otel yetkilileri ile röportajlarSüre: 4.51 Boyut: 543 MBHaber: Enver Fatih TIKIR - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,=========================================================3)MARKETİN CAMINI KIRAN ŞÜPHELİLER, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDIADANA'da bir marketler zincirinin şubesinin camını kıran iki kişi, polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Orhan Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvarda devriye görevi yapan polis ekibi, iki kişinin bir marketler zincirinin şubesinin camını kırıp, içeri girmeye çalıştığını fark etti. Teslim olmaları konusunda uyarıda bulunulan şüpheliler, kaçınca kovalamaca başladı. Ara sokaklara doğru koşan şüpheliler, kısa sürede yakalanıp, Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü. Camı kırdığı sırada yaralanan şüpheli ise polis merkezine çağrılan ambulansta tedavi edildi.Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.Görüntü Dökümü-------------------------Olay yerindeki polis aracından görüntüMarketin kırılan camından görüntüGenel ve detay görüntülerSüre: 00'47' Boyut: 87,7 MBHaber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,======================================================4)ÜNİVERSİTELİ İZEL: ELİMİN HAMURUYLA ERKEK İŞİNE KARIŞTIMBURSA Uludağ Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi İzel Bahar, eğitim hayatına devam ederken baba mesleği olan otomasyon işleriyle de uğraşmaya başladı. Kadın olarak yapılması zor görünen ağır sanayide kullanılan CNC makinelerinin kurulum ve montajlarını yapmanın yanı sıra elektrik arızalarını da tamir eden Bahar, "Elimin hamuruyla erkek işine karıştım. Kadınlarda her hayali gerçekleştirebilecek güç vardır" dedi.Küçük yaştan itibaren babasının yanında çırak gibi yetişen Uluslararası Ticaret Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi İzel Bahar (23), yaşı ilerledikçe baba mesleğine iyice merak saldı. Üniversitede okuduğu bölümle hiç bir alakası olmamasına rağmen okul ve iş hayatını bir arada sürdürmeye karar veren Bahar, babasının yanında çalışmaya başladı. Kısa sürede kendini geliştiren Bahar, Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) makinelerinin yazılım, kurulum ve montaj işlerini yapmaya başladı. Kendilerine ait olan atölyede makinelerin elektrik panolarında meydana gelen arızaları gideren Bahar, makine üzerinde uygulanan diğer otomasyon işlemlerini ise büyük fabrikalarda yapmaya başladı.Yapmış olduğu işle alakalı bilgi aktaran İzel Bahar, "CNC makinelerinin yazılım, kurulum, montajlarını gerçekleştiriyorum. Panolar yapıyorum. Tamamen elektrikle alakalı bir bölüm. Makinelerde meydana gelen küçük çaplı elektrik arızalarını gideriyorum. Otomasyon işi mekanik ve hidrolikle bir bütün oluyor. Küçük montaj gerektiren işleri kendi dükkanımda yapıyorum. Geri kalan işleri fabrikalarda hallediyorum. Otomasyon baba mesleğim. Küçük yaştan beri babamın yanına gidip gelirken ondan çok şey öğrendim. Bunun üzerine babamla da çalışarak tek başıma kendi işimi açtım. İlerleyen süreçlerde daha da büyüyeceğimden eminim" dedi.İş yükünün kadınlara göre ağır olduğunu belirten Bahar, "Okuduğum bölümle yaptığım işin hiç bir alakası yok ama işimi severek yapıyorum. Kadınların yapabileceği bir meslek olarak görünmese de bence kadın istediği, yapabileceğinden emin olduğu her işi layıkıyla gerçekleştirebilir" ifadelerini kullandı.Kadınların kendilerini fiziki olarak çokta güçsüz hissetmemesi gerektiğini belirten Bahar, "Elimin hamuruyla erkek işine karıştım. İşimde de gayet başarılı olduğumu düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda daha da büyüyeceğimden eminim. Kadınlarda her hayali gerçekleştirebilecek güç vardır. Yeter ki kendilerine güvensinler" diye konuştu.Görüntü Dökümü:-----------------------------İzel Bahar röportajı-Ofisten çalışma görüntüleri-Fabrikada çalışma görüntüleri-Çalışma detaylarıDosya Adı: 1001kadintamirciSüre: 03.35 Boyut: 401 MBHaber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,