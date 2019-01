Dha Yurt Bülteni -2

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanması yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Adana merkezli 20 ilde evlere baskın yapan ekipler, örgütün askeri mahrem imamlarıyla ankesörlü telefondan konuşarak iletişime geçtiği öne sürülen aralarında albay, yarbay ve yüzbaşı rütbelerinden askerlerin de bulunduğu 42'si muvazzaf, 52 askeri gözaltına aldı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra kente getirileceği öğrenildi.



Bursa'da meşhur balıkçıda yangın



Bursa'da meşhur Balıkçı Reşat Market'in bulunduğu tarihi binada çıkan yangın nedeniyle bina kullanılamaz hale geldi.



Yangın sabah 06.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Altıparmak caddesinde bulunan meşhur Balıkçı Reşat Market'in bulunduğu tarihi binada bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye araçları sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken tarihi bina kullanılamaz hale geldi.



Yangının, binanın ön cephesindeki ışıklı tabelanın yağışın etkisiyle kıvılcım yapması sonucu çıktığı tahmin edilirken itfaiye ekipleri de yangının kesin çıkış sebebini araştırıyor.



Küçük piyanistten uluslararası başarı



İzmir'de 9 yaşındayken piyano çalmaya başlayan Arda Ayhan (12), 3 yıl içinde uluslararası alanda elde ettiği başarılarla ailesi ve öğretmenlerinin gurur kaynağı oldu. İtalya'da kazandığı birincilik ve ikincilik ödüllerinin ardından 26 ülkeden 50 katılımcının olduğu Belçika'daki Cesar Frenck İnternational Piano Competition'a (Cesar Frenck Uluslararası Piyano Yarışması) katılan genç yetenek Arda Ayhan, bu kez üçüncülük ödülüne layık görüldü. Bu yarışmaya organizasyonu düzenleyen Belçikalı Philiipe Raskin tarafından özel bir mektupla davet edilen Arda Ayhan, en yakın dostu gibi gördüğü piyanosuyla yeni başarılara yelken açacak.



Okulun koridorlarında gördüğü piyanolara bakarak müziğe ilgi duymaya başlayan bir özel okulun 7'nci sınıf öğrencisi Arda Ayhan, önce arkadaşlarından öğrendiği notaları çalışarak melodileri öğrendi. Bir süre sonra evde özel piyano dersleri alan Ayhan, İtalya'nın Lovere kentinde her yıl yapılan Tadini İnternational Music Competition'da (Tadini Uluslararası Müzik Yarışması) kendi kategorisinde ikinci oldu. Jüri üyelerinden birer saatlik master class eğitimi alan Ayhan, en son 14-16 Aralık 2018'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Cesar Frenck İnternational Piano Competition'da üçüncü oldu.



Arda Ayhan, "Son katıldığım yarışma ilk ikisine göre daha zor ve büyük bir yarışmaydı. O yüzden gitmeden önce tedirginlik yaşadım. Büyük piyanistleri görünce heyecanımı biraz daha gidermeye çalıştım. Son gün çıkmadan önce bacağım titriyordu ve durduramıyordum. Özgüvenim yerindeydi ama yine de çok korkuyordum. Birçok ülkeden birçok katılımcı vardı. Ama Türkiye'den tek ben olduğum için ayrı bir ilgi gördüm" dedi. Ağabeyinde de müzik kulağı olduğunu ve onun da birlikte gittikleri Alsancak'taki özel bir müzik okulunda gitar eğitimi aldığını anlatan Ayhan, sınav haftalarında piyanoya istediği vakti ayıramadığını belirterek, "Piyanoya oturunca ve çalmaya başlayınca kendimi iyi hissediyorum. Özellikle parçaları seviyorsam eğleniyorum. Onu bir dost gibi görüyorum" diye konuştu.



KISA SÜREDE İLERLEDİ



Arda'ya 3.5 yıldır piyano dersi veren öğretmeni Gülnare Özdemir ise öğrencisinin önünün açık olduğunu söyleyerek, "Arda ilk geldiğinde kendi kendine birşeyler çalıyordu. Ama ilk piyanoya dokunuşunda onun özel olduğunu anladım. Çünkü kendisi bazı notaları çözmüş, sevdiği parçaları çalabiliyordu. Eğitime başladık ve kısa sürede ilerledi" dedi. Yalnızca yeteneğin değil çalışmanın da çok önemli olduğunu belirten Özdemir, ailenin verdiği desteğin gerekli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:



"İtalya'daki jürilerden biri bize mektup yazdı. Arda'yı dinlemiş ve yetenekli olduğunu görmüş. Kendi yarışmasına davet etti. Oraya giden tek Türk'tü. İyiki de gitti. Seviyesi daha yüksek ve zor olan bu yarışmada 3'üncü oldu. Yarışmalarda elde ettiği başarılar hepimize gurur veriyor. Ama başarı hep birlikte çalışarak oluyor. Tek başına kimse bişey yapamaz. Bir süre yarışmaya ara verip eğitime önem vereceğiz."



Arda'nın annesi sınıf öğretmeni Özlem Ayhan da oğlunun başarılarıyla gurur duyduğunu belirterek, ona her zaman gereken desteği vereceklerini ifade etti.



Karşıyaka'da sanat sokaklara taştı



Karşıyaka Belediyesi tarafından bir ressam ve üç saha görevlisinden oluşturulan 'Kent estetiği ekibi', kentin belirli noktalarında görüntü kirliliğini azaltmak ve sanatı sokağa taşımak için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana 42 trafo, 10 duvar ve 4 farklı zemini renklendiren ekip, vatandaşın talepleri doğrultusunda tespit edilen yerleri sanat ile canlandırıyor.



Kentin farklı noktalarındaki boş alanları estetik bir görünüme kavuşturmak, sokakları sanatla bütünleştirmek için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, oluşturduğu 'Kent Estetiği ekibi' ile yaşam alanlarını renklendiriyor. İlçe genelindeki 42 elektrik trafosunu, 10 farklı duvarı ve 4 farklı zemini renklendiren ekip, vatandaşın öneri ve talepleri doğrultusunda tespit edilen noktaları modern görünüme kavuşturdu. Projenin 2015 yılından beri devam ettiğini dile getiren ekipteki ressam Sercan Yener, "Vatandaşlardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Graffiti sanatından, doğa resimlerine kadar yapılan tüm işler dikkat çekiyor. Vatandaşlarımızın da bu yapılan çalışmaları koruyarak sahip çıkacağına inanıyoruz" dedi.



VATANDAŞLARIN TALEP VE BEĞENİLERİ DOĞRULTUSUNDA



Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun Sercan Yener, "Eskişehir'de okurken de bazı projeler yaptım. Oradan edindiğim tecrübelerle memleketim İzmir'e döndüm. Karşıyaka Belediyesi ile böyle bir anlaşma yaptık. Bu proje 2015 yılında Belediye Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar tarafından başlatıldı. Karşıyaka'nın birçok bölgesinde vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmaları hayata geçirdik. 12 tanesi hediye paketi tasarımı olmak üzere 42 trafo, 10 iç ve dış duvar ve 4 zemini renklendirdik. Bu projenin amacı hem vatandaşı sanatla bütünleştirmek hem de kentin çeşitli bölgelerindeki kötü görünümlü yerleri renklendirerek sanatla buluşturmak" diye konuştu.



ALANINDA UZMAN EKİPLERCE YAPILIYOR



Sanatın sokakta olmasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Karşıyaka Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özcan Pamuk, "2015 yılında Başkanımızın yaptığı toplantının neticesinde bir ekip kurulmasına karar verildi. Bu ekibin şehirde görsel kirlilik yaratan trafo ve duvarları sanat eserine dönüştürmesi fikri ortaya çıktı. İzmirliler, özellikle Karşıyaka çarşı bölgesinde bulunan resimlere yoğun ilgi gösteriyor, çünkü bu bölge vatandaşın genellikle kullandığı bir bölge. Karşıyaka hatırası edinmek isteyenler burada bulunan trafoların önünde resim çektiriyor. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Konusunda uzman ressamımız tasarımı planlayarak ekiplere ulaştırıyor. Tamamen profesyonel bir çalışma. Saha ekiplerimiz de gerekli eğitimleri alarak işlerinde uzmanlaştılar. Bu işi yapabilmek için sadece fırça tutmak yetmiyor, ustalarımız belirli bir oryantasyon sürecinden geçerek hangi işi nasıl boyayacaklarını öğrendiler" dedi.



ÇEKTİRMEK İSTEYENLER KUYRUK OLUYOR



Karşıyaka Vapur İskelesi yakınında çiçekçilik yapan Nilüfer Hazar da yapılan çalışmaları beğendiklerini belirterek, "Görsel anlamda çok güzel bir çalışma oldu. Biz bu bölgede çiçekçilik yapıyoruz. Bazı çalışmalar çok yakınımızda olduğu için insanların tepkilerini gözlemleyebiliyoruz. Fotoğraf çektirmek isteyenler genellikle uzun kuyruklar oluşturuyor. Birçok bölgede böyle çalışmaların yapılmasını ümit ediyoruz. Belediyemize bu çalışmasından dolayı çok teşekkür ederiz" diye konuştu.



Karşıyakalılardan Mehmet Atar da "Başkanımız kendine özgü bir insan ve Karşıyaka'mıza güzel şeyler katıyor. Çalışmalar çok başarılı olmuş ve daha da güzel şeyler olacağına inanıyorum. Ben Karşıyakalıyım. Bu çalışmalar hem bu bölgenin insanının hem de dışarıdan gelen kişilerin dikkatini çekiyor" diye konuştu.



Marmarisli kadınlar, öğrenciler için file örüp satıyor



Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Kent Konseyi üyesi kadınlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kırsal mahallelerinde okuyan öğrencilere destek için file örüp satmaya başladı.



Marmaris Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kırsal mahallelerinde okuyan öğrencilere giyim ve kırtasiye desteği için 'Örgü yap, fidanlara destek ol' sloganıyla, geçen yıl aralık ayında çalışma başlattı. Kent konseyi üyesi 50 kadın, hizmet binalarında ve evlerinde file, yün kazak, bere, atkı, çorap ve eldiven örmeye başladı. Yaptıkları örgüleri satan kadınlar, elde edilen gelirle ihtiyaçları karşılamaya başladı. Marketlerde poşetlerin ücretli satılmaya başlamasıyla kadınlar, geliri artırıp, daha fazla öğrenciye yardım ulaştırmak amacıyla kolları sıvadı. El işleri öğretmeni Nermin Işık'tan aldıkları eğitimle file yapımını öğrenen kadınlar, hummalı bir çalışmaya koyuldu. Naylon ve pamuklu iplerle büyük boy file ören kadınlar, tanesi 40 liradan satışa çıkardı. Özel örgü yöntemiyle yapılan fileler, katlandığında çanta olacak şekilde hazırlanarak satılmaya başlandı. Sosyal medyada duyurular yapılmasının ardından talep patlaması yaşandı.



Marmaris Kent Konseyi Başkanı Avukat Necmettin Yankol, "Elde edilen gelirle mağazalarımızdan ihtiyaçlara göre, sıfır giyim ve kırtasiye malzemesi satın alıyoruz. Mayıs ayına kadar projemiz devam edecek. Bizlere ulaşanların ihtiyaçlarını kısa sürede karşılayacağız" dedi.



Stratonikeia'da medeniyetlerin bütünleşmiş yapısı korunacak



MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan komisyon tarafından hazırlanacak imar planıyla, gelecek kuşaklara aktarılacak.



Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma İmparatorluğu, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ev sahipliği yapan, bu özelliğiyle dünyadaki nadir yerleşim yerlerinden biri haline gelen, 'gladyatörler şehri' olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nin doğal yapısının gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışma başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kazı Başkanlığı, Muğla Müzesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve bölge halkının katılımıyla oluşturulan komisyon, antik kentin korunması hedefliyle imar planı hazırlıyor. Dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen antik kentte yaşayan medeniyetlerin bütünleşmiş yapısının korunması için yapılan imar planının, kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.



PLANLA TÜM MEDENİYETLERİN İZİ GÖRÜLEBİLECEK



Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, "Stratonikeia çok özel bir kent. Burada yaşamış medeniyetlerin hepsinin izlerini koruyan, insanlar geldiğinde bütünü görebilecekleri bir plan için çalışıyoruz. Şu an neredeyse üçüncü aşamaya geldik. Son aşamaya doğru yaklaşıyoruz" diye konuştu. Stratonikeia Antik Kenti Koruma Amaçlı İmar Planı'nın plan müellifi olan şehir plancısı Ahmet Kaya ise, Stratonikeia'nın gelecek kuşaklara aktarılması için sıkı bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Kaya, antik kentin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve her medeniyetin kalıcı eserler bıraktığını kaydederek, "Birden fazla dönemin iç içe yaşadığı bir bölgedeyiz. Biz de koruma amaçlı imar planında farklı dönemleri bir arada yaşatan ve bundan sonraki kuşaklara da aktaracak bir plan çalışması yapıyoruz. Halkın katılımıyla çalışmaların bir kısmı tamamlandı. Plan kararlarının düzeltilmesi sürecinde de tekrar yeni bir çalışmayı hazırlayıp yeniden araziye gelip, tüm katılımcılarla bir araya geleceğiz" dedi.



