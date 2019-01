Dha Yurt Bülteni-2

1)KAZAYA YARDIMA KOŞTULAR, CANLARINDAN OLDULAR: 2 ÖLÜ, 3 YARALIKONYA'da kontrolden çıkan kamyonetin kaza yaptığını gören 4 kişi, yardıma koştu. O sırada alkollü bir sürücü otomobiliyle 4 kişiye çarptı. Yardıma koşanlardan 2'si yaşamını yitirdi, diğer 2'si ve kamyonet sürücüsü de yaralandı. Kaza, 01.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi 'nde meydana geldi. Özgür Özdemir, yönetimindeki 42 BVE 22 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan araç takla attı. Kazayı gören Adem Ersoy , Muhammed Ersoy, Muhammet Yaprakçı ve Ali Osman Sarı da, yardım için kaza yerine koştu. 4 kişi, yaralı sürücü Özgür Özdemir'e yardım ettiği sırada Salih Gül'ün kullandığı 42 DLN 35 plakalı otomobil, kazayı ve 4 kişiyi fark etmeyip çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan Adem Ersoy, Muhammed Ersoy, Muhammet Yaprakçı, Ali Osman Sarı ve kamyonet sürücüsü Özgür Özdemir, çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Muhammed Ersoy ve Ali Osman Sarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Salih Gül'ün de 0.91 promil alkollü olduğu belirlendi. Gül, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü------------------Kaza yerinden detayyaralıların ambulansa alınmasıGenel ve detay(Haber- kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA =========================================================2)ARDAHAN'DA KARDA MAHSUR KALANLARI MEHMETÇİK KURTARDIARDAHAN'ın Ardahan 'ın Çıldır ilçesindeki tabur komutanlığı kar fırtınası nedeniyle yolda mahsur kalanların imdadına yetişti.Bölgede yüzlerce köy yolunun kapalı olması nedeniyle zor anlar yaşayan İl Özel İdaresi ve Karayollarına destek Çıldır Tabur Komutanlığı'ndan geldi. Fırtına Tabur Komutanı Piyade Yarbay Köksal Ziya Tunalı komutasında askeri ekip çalışmalara 1 adat paletli kar küreme aracı, subay ve astsubay yanısıra bir takım askerle destek verdi. Gün boyu aralıksız çalışmalarını sürdüren karayolları ekipleri yetersiz kalınca Çıldır Tabur Komutanlığı ekibi, yol açma çalışmalarına katıldı. Rütbeli ve askerlerden oluşturulan ekip, paletli kar küreme aracı ile yolları açtı, kara saplanan onlarca aracı da çekerek kurtardı. Gün boyu süren kurtarma ve yol açma çalışmasında vatandaşlar askerlere teşekkür etti.Görüntü Dökümü:---------------------Askerlerin paletli araçlara kalan araçları kurtarması-Yolda kalan araçlardan detay-Askerlerin paletli araçla yolu temizlemesi-Yolda kalan vatandaş ile röpHaber-Kamera: Suat İNCEDERE/ ÇILDIR/ ARDAHAN/ DHASüre, 2.14, 250 MB======================================================3)MANİSA'DA BOTLA 4 SAATLİK KOYUN KURTARMA OPERASYONUMANİSA'da Gediz Nehri'nin ve Devlet Su İşleri 'ne (DSİ) ait sulama kanallarının taşması sonucu bağların arasında bulunan çiftlikte 30 koyun, AFAD İtfaiye ve polis ekipleri tarafından yapılan 4 saatlik çalışma sonrası Afyonkarahisar 'dan getirilen bot yardımıyla kurtarıldı. Manisa 'da 3 gündür süren şiddetli yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Bir çok tarım arazisi sular altında kalırken, Manisa Valiliği bünyesinde kurulan emniyet, jandarma, AFAD, MASKİ , DSİ ve İtfaiye'den oluşan ekiplerin yer aldığı kriz masası ise 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi'nde Gediz Nehri'nin hemen yan tarafında Çelebi Küme evleri mevkiinde bulunan bir çiftliğin içerisindeki koyunların ayaklarının tamamının sular altında kaldığı ihbarını alan ekipler bölgeye doğru harekete geçti. Sular altında kalan bağların arasında bulunan çiftliğe iş makineleriyle ulaşamayan AFAD ekipleri, Afyonkarahisar AFAD ekipleriyle görüşerek 6 metre uzunluğunda bot takviyesi istedi. Yola çıkarak saat 01: 00'de Manisa'ya ulaştırılan bot, Manisa- İzmir çevreyolunun kenarından Gediz Nehri'ne salındı. Buradan dolaşılarak çiftliğin içerisinde mahsur kalan kuzuların yanına giden AFAD ekipleri yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrasında kuzuları bulunduğu yerden kurtararak yol kenarındaki traktörün römorkuna taşıdı. Kuzular daha sonra güvenli bir yere götürüldü.?BU SENE BİRAZ DAHA FAZLA OLDU"Kuzularının sağ salim kurtarıldığından dolayı mutlu olduğunu dile getiren 4 çocuk babası 55 yaşındaki Şener Özkavak, yetkililere teşekkür ederek şöyle dedi:'Bizim evimin yakınından geçen bir dere var. O dereyle ilgili bakımları konusunda en az 5 sefer dilekçe yazdım. Ancak hiç ilgilenen olmadı. Bu dereden her yıl başımıza bir olay geliyor ancak bu sene biraz daha fazla oldu. Hem dereden hem Gediz Nehri'nden su geldi. Neyseki telef olmadan hayvanlarımızı kurtardık. Emeği geçenlerden Allah bin kere razı olsun."Görüntü Dökümü:---------------------Sular altında kalan bağlardan görüntü-Botla kuzuların kurtarılma görüntüsü-Kuzuların traktör römorkuna yüklenmesi-Kuzuların sahibi Şevket Özkavak röp.-Genel ve detay görüntüler(Haber - Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,=====================================================4)KARGALARIN GÖKYÜZÜNDEKİ DANSI, İLGİYLE İZLENDİSİVAS'ta kent merkezi yakınlarındaki mesire alanında toplanan karga sürüsünün gökyüzündeki dansı ilgi çekti. Kent merkezine 5 kilometre mesafede bulunan Paşabahçe mesire alanı, dün akşam bambaşka misafirlerini ağırladı. Havanın kararmaya başladığı saatlerde gökyüzünde beliren binlerce kargadan oluşan sürü, eşsiz bir dans gösterisi sundu. Zaman zaman mesire alanında bulunan ağaçlara tüneyip tekrar hareketlenen karga sürüsünün gökyüzündeki dansı bölgede bulunanların yoğun ilgisini çekti. Dakikalarca süren gökyüzündeki bu anları, mesire alanında bulunanlar da cep telefonları ile kaydetti.Görüntü Dökümü:---------------------Kargaların görüntüleri-Gökyüzündeki danslarıHaber-Kamera: Eraydın AYTEKİN/SİVAS,(358 mb)======================================================5)HAMSİNİN KİLOSU 25 LİRAYA YÜKSELDİKARADENİZ'de hamsi sürülerinin deniz suyunun daha soğuk olduğu kuzey kıyılarına yönelmesi ile tezgahlarda azalan hamsinin fiyatı da arttı. Hamsinin kilosu Sinop 'ta 25, Samsun 'da ise 20 liraya çıktı. Karadeniz 'de hamsi sürülerinin deniz suyunun daha soğuk olduğu Gürcistan Rusya ve Ukrayna kıyılarına yönelmesi ile tezgahlarda azalan hamsinin fiyatı da arttı. Karadeniz'de fırtına nedeniyle av yapılamayınca tezgahlarda hamsinin kilosu 25 liraya yükseldi. Hamsi, yüksek fiyatı ile sezonun rekorunu kırdı. Karadenizliler, hamsi sürülerinin yeniden güneye yönelerek bollaşması ve fiyatının ucuzlamasını bekliyor.Sinoplu balıkçı İsmail Değer; "Balık piyasası borsaya benzer. Havaların fırtınalı olması nedeniyle hamsi tutulmuyor. Bu nedenle hamsinin kilosu 25 liraya çıktı. Biz de bu fiyattan memnun değiliz. Vatandaşlarımıza daha ucuz balık yedirmek her zaman isteriz ama olmuyor. Bizde pahalıya alıyoruz. Kasasına 310 liraya verdik. Bir kasada 15 kilogram var. Normal şartlarda 20 liraya da satsanız 300 lira tutuyor. Yani sırf halkımıza hizmet için onlar hamsisiz kalmasın diyerek zararına da olsa bu hamsiyi getirmiş bulunmaktayız" dedi.Balık halinde hamsi arayana Selahattin Sevgi ise "Hamsi almaya geldim. Fakat şuan da fiyatlar çok pahalı. Alamadım" diye konuştu.SAMSUN'DA HAMSİNİN KİLOSU 20 LİRASamsun'da, hamsi fiyatları 20 liraya çıktı. Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Kasaplar Caddesi üzerindeki 20 yıldır balıkçılık yapan Yasin Akyüz, "Vatandaşı daha önce de uyarmıştık. Hamsi, palamutun bol olmasından dolayı bu sene az çıktı. Deniz suyu sıcaklığının düşmemesinden dolayı da hamsi, suyunun sıcaklığı Orta Karadeniz'e göre daha soğuk olan Gürcistan bölgesine gitti. Hamsi soğuğu seven bir balık. Bu yüzden sıcak suya gelmiyor. O bölgelerde avlanan hamsinin fiyatı da doğal olarak yükseliyorö dedi.Görüntü Dökümü:---------------------Hamsi avı drone ile görüntüler-Hamsi detay-Balıkçı tezgahından detaylar-Balıkçı İsmail Değer açıklamaları-Detay-Müşteri Selahattin Sevgi açıklamaları-Hamsi avından drone ile görüntüler(SÜRE: 2: 35Dk) (BOYUT: 285 MB)Haber-Kamera: Esra AKSU SİNOP DHA