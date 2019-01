Dha Yurt Bülteni-2

1)SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ, YARALILAR VAR(1)SİVAS'ta kar ve buzlanma nedeni ile kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü yan yatarak devrildi. Kazada yaralılar olduğu bildirildi. Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Koyuncu mevkisinde, Sarıdemir köyü yakınlarında yaşandı. Sivas'tan Kayseri'ye giden, sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir 34 YK 0013 plakalı yolcu otobüsü kar yağışı ve buzlanma nedeni ile kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüs içerisinde bulunan 22 yolcudan bazıları yaralandı. Araç içerisinde sıkışan bazı yolcular olduğu bildirildi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri sıkışan yaralıların kurtarılması için çalışma başlattı. Diğer yaralılar da ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, -================================================2)15 KİŞİNİN YAŞADIĞI DAİREDE YANGIN ÇIKTIİZMİR'in Konak ilçesinde, Cezayir uyruklu 2'si çocuk 15 kişinin yaşadığı bir apartman dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 14 kişi polis tarafından kurtarılırken, 1 kişi de balkondan atladığı için yaralandı.Kahramanlar Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın ikinci katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Apartmandan yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada evde bulunan bir kişi panikle ikinci katın balkonundan beton zemine atladı. İhbar üzerine gelen Konak asayiş ekipleri, evde bulunan ve dumandan etkilenen 14 kişiyi dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri de apartmanda yaşayanları merdivenle tahliye etti. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar oluştu. Balkondan atlayarak yaralanan ve dumandan etkilenen 14 kişi sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Öte yandan yangının çıktığı apartman dairesinde 2'si çocuk 15 Cezayirlinin bir arada yaşadığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü:----------------------------------------Yanan evden görüntüEkiplerin çalışmasından görüntüDumandan etkilenenlerden görüntüTahliye işleminden görüntüGenel ve detay görüntüHaber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,===============================================3)FIRTINA, OTOBÜS TERMİNALİNİN ÇATISINI UÇURDUERZİNCAN'da gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinin çatısı uçtu. Erzincan ve çevresinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına sebebiyle şehirler arası otobüs terminalinin çatısı uçtu. Terminalde otobüs bekleyen vatandaşlar çatının uçmasından dolayı çıkan sesten dolayı deprem olduğunu zannedip korkarak terminal dışına kaçtı. Olayda her hangi bir can kaybı yaşanmazken terminal binasında maddi hasar meydana geldi. Terminal çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, çevrede temizlik çalışması başlatıldı.Bu arada Ardahan 'ın Göle ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle okullar bugün (16 Ocak) tatil edildi. Ardahan- Posof karayolu kar yağışı ve yoğun tipi sebebiyle ulaşıma kapandı.Görüntü Dökümü------------------------Binadan genel görüntü-İtfaiye ekiplerinin çalışması-Binadan sabah görüntü-Binanın etrafına güvenlik şeridi çekilmesiHaber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA================================================4)BURSA'DA KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYORBURSA'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bursa- Ankara Karayolu İnegöl Mezit mevkiinde kar yağışı nedeniyle geçişlerine izin verilmeyen TIR'ların sürücülerine İnegöl Belediyesi ekiplerince kumanya dağıtılırken, Orhaneli yolu ile Keles yol ayrımında araçlarıyla hareket edemeyen sürücüler zincir takarak ilerleyebildiler.Yurdu etkisi altına alan soğuk hava koşulları Bursa'yı da etkisi altına aldı. Dün başlayan kar yağışı gece saatlerinde şiddetini arttırarak hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Kent genelinde polis ekipleri yollarda güvenlik önlemi alarak sürücüleri buzlanmaya karşı uyarırken, kayganlaşan yolları belediye ekiplerine bildirdi.İNEGÖLDE GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEYEN TIR'LARA KUMANYABursa'nın İnegöl ilçesi Mezit Boğazında yoğun kar yağışı nedeniyle gecişine izin verilmeyen TIR'ların sürücülerine İnegöl Belediyesi ekiplerince kumanya dağıtıldı. Güvenlik nedeniyle Bursa'dan Ankara istikametine geçişleri bir süre yasaklanan ve dinlenme tesislerinde bekletilen TIR'ların sürücülerine İnegöl Belediye ekipleri yaklaşık 100 TIR şoförüne İnegöl köfte ve ayran dağıttı.Bursa Orhaneli yolu ile Keles yol ayrımında aşırı kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda ilerlemekte zorlanan sürücüler yol kenarına çekerek araçlarına zincir taktı. Kayganlaşan yolda sürücülerin araçlarını kontrol etmekte zorlandığı öğrenilirken, Doğanca Barajı'na inemeyen sürücüler araçlarına zincir takarak ilerleyebildiler.Görüntü Dökümü:-----------------------------------------Orhaneli yolu ile Keles Yol ayrımında zincir takan araçlar amatör kamera-İnegöl'de yolda kalan TIR'lara belediye ekiplerinin kumanya dağıtma fotoğraflarıSüre: 01.17 Boyut: 144 MBHaber-Kamera: Osman SAK-Yavuz YILMAZ/BURSA,================================================5)ATM'DE UNUTULAN PARAYI ALAN KİŞİYİ KAMERA GÖRÜNTÜLEDİİZMİR'in Aliağa ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Tevfik Kürşad Tanrıkulu, ATM'nin para çekme gözünde 1500 lirasını unuttu. Para çekmeye gelen kimliği belirsiz 30 yaşlarındaki bir erkek, bu parayı fark edip alırken, o anlar, ATM'nin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Evli ve 2 çocuk babası elektrik mühendisi Tevfik Kürşad Tanrıkulu, bankadaki parasından 1500 lirasını çekmek için geçen yıl 4 Mayıs Cuma günü saat 11.40 sıralarında, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın ATM'sine geldi. ATM'de işlemini yapan Tanrıkulu, iade edilen kartını aldı, ancak parayı unutup ayrıldı. 30 saniye sonra ATM'yi kullanmaya gelen, kimliği belirsiz 30 yaşlarında bir erkek, unutulan parayı fark etti. Parayı alan şüpheli, cüzdanın altına saklayıp ATM'nin önünden ayrıldı. Parayı almadığını fark eden Tanrıkulu ise ayrıldığı ATM'ye 1 dakika 15 saniye sonra geri döndü. Ancak, ATM'de herhangi bir para göremedi. ATM'nin parayı vermediğini düşünen Tanrıkulu, banka yetkililerine durumu iletince yapılan kontrolde paranın çekildiği belirlendi. ATM'nin güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle, bir kişinin parayı alıp cüzdanın altına koyarak uzaklaştığı görüldü. Ayrıca çevredeki işyerlerinin kameraları da bu kişinin parayı sayarak uzaklaştığı o anları görüntüledi. Tanrıkulu'nun durumu savcılığa bildirmesi üzerine, parayı alan kişinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı. Ancak aradan geçen zamana rağmen şüpheliye ulaşılamadı.Şüpheliye çağrıda bulunarak, parayı getirip herhangi bir karakola teslim etmesini isteyen Tanrıkulu, "Bu para ihtiyacı olan bir dar gelirlinin, asgari ücretlinin parası da olabilirdi. Parayı biran önce getirip teslim etsin. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.Görüntü Dökümü-----------------------Güvenlik kamerası görüntüleriGenel ve Detay görüntüHaber- Kamera: Bülent PINARBAŞI/ ALİAĞA ( İzmir ),================================================6)1 AY EĞİTİM ALIP, AYDA 10 BİN LİRA KAZANIYORLARSON yıllarda giderek yaygınlaşan modellik mesleği için cast ajanslarda eğitimler verilmeye başlandı. Yaklaşık 1 ay süren hızlandırılmış eğitimleri alıp model olanlar yaptıkları işlerle ayda 10 bin liraya kadar gelir elde edebiliyor. Son yıllarda iş imkanları ve geniş çalışma yelpazesiyle giderek yaygınlaşan modellik için pek çok cast ajans eğitimler vermeye başladı. Yaklaşık 1 ay boyunca, kıyafet seçimi, ten rengine ve diğer kriterlere göre makyaj, yürüyüş, duruş, poz verme, sağlıklı beslenme gibi konularda eğitim alan model adayları, eğitim sürecini tamamladıktan sonra defilelerde, reklam filmlerinde, ürün tanıtım fotoğraflarında, kıyafet mankenliği gibi işlerde çalışarak ayda 10 bin liraya kadar gelir elde edebiliyor. Kadınların yanı sıra erkeklerin de ilgisinin arttığı modellik eğitimleri hakkında bilgiler veren Bursa Soleil Arts Ajansı Sanat Direktörü Ceylin Ece, model olmak için net kriterlerin olmadığına, çeşitli fiziki koşullarda insanların eğitim alarak modellik yapabileceğine dikkat çekti. Ece, model olabilmek için her eğitimin verildiğini belirterek, "Bu eğitimler teorik ve pratik olarak her iki şekilde de uygulanıyor. Modellerimiz buradaki 1 aylık eğitimini tamamladıktan sonra, cast ve mankenlik ajanslarında, defilelerde, katalog çekimlerinde, reklam filmlerinde çalışarak ayda 10 bin liraya kadar gelir elde edebiliyorlar. Modellikte aylık elde edilecek gelir iş temposuna göre ve yapılan işlere göre değişiklik gösterebiliyor" dedi."MARKETTE BİLE PODYUMDA GİBİ YÜRÜYORUM"Model olmanın günlük hayatta pek çok avantajlar sağladığını belirten Ece, "Ben mesela bir markete girdiğimde dahi kendimi podyumda yürüyor gibi hissediyorum. Model olmak bireylere özgüven kazandırıyor. Özellikle ikili ilişkilerde kendinizi daha rahat ifade edip sosyal ortamlarda daha rahat diyaloglar kurabiliyorsunuz. Öte yandan sağlıklı bir yaşam için mesleğiniz gereği düzenli beslenip ve düzenli spor yapıyorsunuz. Bunlar da daha sağlıklı ve zinde olmanızı sağlıyor" şeklinde konuştu.AVUKAT, MODEL OLDUBursa'da modellik eğitimine katılan, Kocaeli 'de 6 yıldır avukatlık yapan Buket Ebru Söylemez (33), yaptığı açıklamada, "Zihnimi ve egomu beslemek için yaklaşık 6 yıllık bir avukatlık kariyeri edindim. Ruhumu beslemek için yaşam koçu oldum ve bu alanda ilerleyim yaşam koçlarına koçluk yapmaya başladım. Bedenimi beslemek içinse voleybolculuğun yanı sıra modellik eğitimleri almaya başladım" dedi. Uzun yıllardır model olma hayalleri kurduğunu söyleyen Söylemez, "Ergenliğimden bu yana 1.78 boyundayım ve bu sebeple hep hayallerimle model olmak vardı. Avukatlık eğitimim ve meslek hayatım sürecinde buna çok vakit ayıramadım ama şu an modellik için gereken tüm adımları atmaya kararlıyım" şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü:-------------------------Defilelerden görüntüler-Modellik eğitiminden detaylar-Modellerin fotoğraf çekimi için hazırlanması-Poz verme eğitimleri-Kıyafet modellği fotoğraf çekiminden detaylar-Sanat direktörü Ceylin Ece ile röportaj-Avukat Buket Ebru Söylemez ile röportajSüre: 4.51 Boyut: 542 MBHaber: Enver Fatih TIKIR - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,