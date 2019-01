Dha Yurt Bülteni-2

1)KAZADA KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ LASTİKÇİYE UÇTUBursa'da seyir halindeyken arkasından başka bir otomobilin çarptığı araç kontrolden çıkarak yola 2 metrelik kot farkı bulunan oto lastik dükkanındaki başka bir aracın üstüne uçtu.

1)KAZADA KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ LASTİKÇİYE UÇTU



Bursa'da seyir halindeyken arkasından başka bir otomobilin çarptığı araç kontrolden çıkarak yola 2 metrelik kot farkı bulunan oto lastik dükkanındaki başka bir aracın üstüne uçtu. Kaza merkez Osmangazi İlçesi Sanayi caddesi Kültürpark Bursaray Hafif Raylı Sistem İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Mehmet Akif Yıldırgan (35) 16 UBP 90 plakalı arazi aracıyla İzmir istikametine giderken, Alper Özden (43), yönetimindeki 49 AZ 755 plakalı otomobil ile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Yıldırgan, otomobili ile yol kenarında 2 metrelik kot farkı bulunan bir oto lastikçi dükkanına uçarak burada bulunan başka bir aracın üstüne düştü. Kazada yaralanan Mehmet Akif Yıldırgan, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından durma noktasına gelen trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.



Görüntü Dökümü:



------------------------------



-Kaza yerinen görüntüler



-Lastikçiye uçan araçtan görüntüler



-Vatandaşlardan görüntüler



-Detaylar



Süre: 00.59 Boyut: 110 MB



Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,



==================================================



SANDALYE VE MASADAN TUR TEKNESİ İMALATINA



2)TEKNE İMALATINA KADIN ELİ



MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde ahşap masa ve sandalye yapımı ile başladığı ahşap işlemeciliği işinde kendisini geliştiren endüstri mühendisi 54 yaşındaki Nur Ülker, kurduğu 6 kişilik ekibiyle birlikte, kısa süre önce tur teknesi yapımına başladı.



Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 1992 yılında mezun olan Nur Ülker, uzun yıllar Manisa'daki bir fabrikada yöneticilik yaptı. Bekar olan Ülker, daha sonra meraklı olduğu ahşap boyama ve üretim işine girdi. Kendi evinin bahçesine kurduğu atölyede üretim yaptı. Ardından gelen siparişler üzerine 2017 yılında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Kömürcüler Sitesi'nde bulunan bir depo kiraladı ve buraya 500 bin liralık maliyetle atölye kurdu. Burada da ahşap masa, sandalye yapmaya devam eden Ülker, daha sonra bir arkadaşının tavsiyesi ve sipariş üzerine tekne yapımına karar verdi. İzmir'in Karaburun ilçesinden bir ustanın da yardımıyla kurduğu 6 kişilik ekibin başına geçen Ülker, burada 12 metrelik tur teknesinin yapımına 2018'in Aralık ayında başladı. 200 bin liraya mal edeceği ilk teknesini yapmanın heyecanı yaşayan Ülker, Mart ayının başında bitirmeyi hedefledikleri bu teknenin daha sonra, bir vinç yardımıyla TIR'a yüklenerek Aydın'ın Didim ilçesine gönderileceğini söyledi.



"İLK TEKNEMİZ ÇOK HEYECANLIYIZ"



Ahşabı ve üretimi çok sevdiğini belirten Nur Ülker, "Özellikle üretimi planlamak, kalite kontrol beni çok mutlu ediyor. Manisa'da belki bir ilk olacak tekne tasarlamayı düşündük gelen teklif üzerine. Bu bir ekip çalışması. Bunu yalnız başaramam. Ama işin başında olmak gurur verici. Bunun için İzmir Karaburun'dan bir usta getirttik. Onun yardımcısı var. Bizim de atölyemizin konumunun bu işi yapmaya uygun olduğunu gördük ve bunun çalışmasına başladık. Çizimlerini yaptık. Bir tekneyi 4 ayda bitirebiliyoruz. Bu bizim ilk teknemiz ve heyecanlıyız" dedi.



HEMCİNSLERİNE TAVSİYE



Hemcinslerine seslenen Ülker, "Eğer kadın arkadaşlarımız üretimi seviyorlarsa, içinde biraz çalışma hırsı varsa, hiç korkmadan bir işe atılsınlar. Biz kadınlar istedikten sonra herşeyin üstesinden gelebiliriz. Çalışma hayatı çok güzel. Üretim çok güzel. Tüm kadınmara tavsiye ediyorum" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



------------------------------



-Atölyeden görüntü



-Tekne imalatında çalışanlardan görüntü



-Nur Ülker'in tekni imalatında çalışırken görüntüsü



-İmalatı devam eden tur teknesinin görüntüsü



-Kadın girişimci Nur Ülker ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



(Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,



==================================================







3)ATM'DEKİ DÜZENEK, VATANDAŞIN DİKKATİ SAYESİNDE BULUNDU



ADANA'DA bir kamu bankasına ait ATM'deki kart kopyalama düzeneği, para çekmeye gelen bir kişinin dikkati sayesinde bulundu.



Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Bir kamu bankasına ait ATM'den para çekmeye gelen kişi, makineden şüpheli bir biçimde ayrılan biri kadın, iki kişiyi görüp, şüphelendi. ATM'nin kart yuvasında oynama olduğunu fark eden vatandaş, kart kopyalama düzeneğini gördü. Düzeneği çıkaran bu kişi, yakındaki DSİ Bölge Müdürlüğü'nün güvenlik görevlilerine teslim etti. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, ATM'nin kart yuvasının tahrip edildiğini tespit etti. Düzeneğin ise optik okuyucu, hafıza kartı ve pilden oluştuğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kartı kopyalama düzeneğini yerleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



------------------------



Olay yerinden görüntü



Kart kopyalama düzeneğinden görüntü



Polisin, düzeneği incelemesi



Polisin, düzeneği delil torbasına koyması



Polisin ATM cihazında inceleme yapması



ATM cihazının tahrip olan kart yuvasından görüntü



Genel ve detay görüntüler



Süre: 01'22" Boyut: 153 MB



Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,



==================================================



4)ÇOCUKLUK TUTKULARI OTOMOBİL MÜZESİ AÇTIRDI



TÜRKİYE'nin önde gelen şirketlerinden birinin veliahtı olan Selim ve Murat Özgörkey kardeşlerin çocukluk tutkuları, İzmir'in Torbalı ilçesinde, tarihe ve kültüre ışık tutan klasik otomobil müzesi açmalarına neden oldu. Özgörkey kardeşler, dünyanın dört bir yanından bulup getirdikleri klasik otomobiller, motosikletler ve bunlara ait aksesuarlarla, otomotiv tarihini yaşatan görsel bir alan oluşturuldu. Müze, yarıyıl tatilinde öğrencilerle dolup taştı. Gördükleri manzara karşısında önce şaşıran çocuklar, daha sonra araçları merakla inceleyip, kaç yaşında olduklarından çalışıp çalışmadıklarına kadar çeşitli sorular yöneltiyor.



İzmirli iş insanları Murat Özgörkey ve kardeşi Selim Özgörkey, ilkokul yıllarından itibaren tam anlamıyla bir otomobil tutkunuydu. Ancak kardeşlerin üniversite eğitimi için ABD'ye gitmesiyle, bu tutkuları bambaşka bir boyut kazandı. Hemen her marka otomobili ABD'de rahatça bulabilen kardeşler, otomotivle ilgili önemli bilgiler de edindi. Eğitimlerinin ardından döndükleri İzmir'de, ilk olarak Selim Özgörkey, hayalini kurduğu cipi, satın alıp yeniden yarattı. Selim Özgörkey'e ağabeyinin de destek vermesiyle iki kardeşin 2002 yılında başladıkları klasik otomobil serüvenleri, onları 13 yıl sonra çok önemli bir noktaya getirdi. Özgörkey kardeşler, dünyanın dört bir yanından topladıkları klasik otomobilleri, kendi fabrikalarında kurdukları atölyede özel ekiple birlikte adeta yeniden yarattı. Otomotiv tarihinden örnekleri tek tek bulan kardeşler, hiç ummadıkları şekilde geliştirdikleri koleksiyonlarını sergileme kararı alınca, 2015 yılında ulusal ve uluslararası boyutta klasik otomobil tutkunlarının ağırlanacağı, İzmir'in Torbalı ilçesindeki KEY Museum'u kurdu. Müzede, 1886 yılında üretilen ilk otomobilden 1885 model ilk motosiklete kadar toplam 170 parça sergilenmeye başlandı. Yaklaşık 7 bin metrekare alan üzerine kurulan müzede, 1880'li yıllardan başlayan ve bugüne kadar uzanan koleksiyonda bazı markaların (BMW, MINI, Mercedes Benz, Cadillac, Ford ve Porsche) ilk otomobilleri yer aldı. Müzede ayrıca İkinci Dünya Savaşı öncesinde otomobilleri süsleyen yaklaşık 2 bin adet kaput amblemini de görmek mümkün. Müzede 2 bin 550 model otomobil, 1950'li yıllara ait benzin istasyonu, 1990'lı yıllardan 1960'lara kadar olan süreçteki benzin pompaları ve otomobil temalı eşarplar yer alıyor.



TATİLLE BİRLİKTE ÇOCUKLAR AKIN ETTİ



Her geçen gün bilinirliği ile birlikte ziyaretçi sayısı da artan müzeye, özellikle yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte İzmirliler, büyük ilgi gösterdi. Aileler, çocuklarıyla müzeyi ziyaret etti. Burada rengarenk ve çeşitli tipteki otomobillerle karşılaşan çocuklar, büyük bir merakla onları tanımaya çalıştı. Anne babalar da meraklarıyla çocukları aratmadı.



Müze yöneticilerinden Melis Gelişken, "Tatille birlikte yoğun ilgi görüyoruz. Gözleri kapalı içeriye alınan çocuklar, gördükleri manzara karşısında önce şaşırıyorlar sonra da araçları merakla inceleyip kaç yaşında olduklarından çalışıp çalışmadığına kadar sorular sorarak öğrenmeye çalışıyorlar. Bizler de onların merak ettiği her konuya açıklık getirmeye çalışıyoruz" dedi.



Müze pazartesi ve salı günleri hariç, haftanın beş günü 10.00- 17.00 saatleri arasında gezilebiliyor. Müze ziyaretinde 0-6 yaş grubundan ücret alınmıyor,



Tam bilet fiyatı 20 TL, öğrenci, öğremen ve 65 yaş üstü 10 TL, 10 kişi ve üzeri gruplarda kişi başı 15 TL.



Görüntü Dökümü



--------------------



Müzeden görüntü.



Ziyaretçilerle röportaj.



Çocuk ziyaretçilerin görüntüsü.



Melis Gelişken ile röportaj.



Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR



======================================================



5)ÖĞRENCİLER, KUŞLAR VE KÖPEKLERE YEM BIRAKTI



MUŞ'ta ortaokul öğrencileri biriktirdikleri cep harçlıklarıyla kuşlar için buğday aldı, köpekler için ise kasaplardan kemik topladı. Yem ve kemikleri doğaya bırmak isteyen öğrencilere Gençlik Merkezi gönüllüleri destek verdi.



Muş'ta yaşları 10 ile 15 arasında değişen ortaokul öğrencileri, yoğun kış şartları altında yaşam mücadelesi veren kuş ve köpeklere destek olmak için harekete geçti. Cep harçlıklarını biriktirerek buğday alan çocuklar, sokak köpekleri için ise kasaplardan kemik topladı. Yem ve kemikleri doğaya bırakmak isteyen çocuklara Gençlik Merkezi gönüllüleri de destek verdi. Gençlik Merkezi Müdürü Murat Karataş öncülüğündeki gençler, ortaokul öğrencileriyle birlikte buğday ve kemikleri Tarım İşletme Müdürlüğü'ne ait araziye bıraktı. Bu kış sezonunda Muş'a çok fazla kar yağdığını belirten çocuklar, aç kalan köpekleri görünce böyle bir çalışma yapmaya karar verdiklerini söyledi. Gençlik Merkez Müdürü Murat Karataş, "Gönüllü liderlerin ve genç üyelerin katılımı ile kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan gerek yabani hayvanlar olsun gerek sokak hayvanlara yiyecek bıraktık. Amacımız bu hayvanların yiyecek ihtiyaçlarını bir nebze olsa karşılamak ve bir farkındalık oluşturarak tüm vatandaşların hayvanlara karşı duyarlı olmalarına dikkat çekmektir" dedi.



Ortaokul öğrencilerinin yaban hayata yem dağıtım konusunda kendilerinden yardım istediğini belirten Gençlik Lideri Mehmet Can Sönmez, "Yaşları 10-15 arası çocuklar, biriktirdikleri harçlıklarla kuşlara buğday yem aldıklarını söyledi. Biz de onlarla beraber kasaplardan kemik topladık. Yem ve kemikleri doğadaki aç kalan hayvanlara bıraktık. Buradaki amacımız çocukların yardım ve dayanışma içinde olmalarını sağlamak, onlara katkıda bulunmaktır" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



--------------------



-Gönüllülerin kasaplardan kemik toplamasından detaylar



-Harçlıkları ile kuşlara buğday almaları



-Kuşlara yem atması



-Köpeklere kemik et vermesi



-Şehir merkezindeki yavru köpeklere et atması



-Röportaj



Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Porsche'nin Türkçe İsim Verdiği Otomobiline Talep Yağıyor

Kazada Bariyerlere Saplanan Otomobilin Sürücüsü Çaresizce Kurtarılmayı Bekledi

Elektrik Akımına Kapılan Genç Ahmetcan, Hayatını Kaybetti

Seda Akgül'den Olay Yaratan Açıklama: Para İçin Evlenen Kadın Aldatılır