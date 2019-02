Dha Yurt Bülteni-2

1)BURSA-YANGINDA MAHSUR KALAN 15 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDIBursa'da 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında, binayı kaplayan duman nedeniyle dairelerinde mahsur kalan 15 kişiyi itfaiye kurtardı.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar mahallesinde çıktı. Şevket Sezer'e ait 5 katlı bir binanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında binayı dumanlar sardı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürmeye çalışırken, yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri evlerinin balkonlarına sığındı. Kurtarılmayı bekleyen 15 kişi itfaiyenin sepetli merdiveniyle tahliye edildi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken dumandan etkilenen 10 kişi 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından tamamen söndürülürken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü:



-------------------------



-Binada mahsur kalanlardan görüntüler



-İtfaiyenin sepetli araçla mahsur kalanları kurtarması



-Dumandan etkilenen bina sakinlerinin ambulansa götürülmesi



-Detaylar



Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,



=======================================================



2)HOLLANDA'DA TÜRK OTELİN BAHÇESİNE JUMBO UÇAK KONUŞLANDIRILDI



TÜRKİYE'nin en büyük turizm gruplarından Corendon Turizm Grubu'nun sahibi olduğu ve Belçika, Hollanda ile Lüksemburg'un coğrafi olarak birlikteliğini anlatan Benelüx'ün en büyük oteli Corendon Village Hotel Amsterdam'ın bahçesine Boeing 747-400 uçak yerleştirildi.Türk yatırımcılar Atılay Uslu ve Yıldıray Karaer tarafından kurulan Corendon Turizm Grubu'nun en son yatırımı olarak geçen yıl mayıs ayında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da hizmete açtığı Corendon Village Hotel'in bahçesine, dünyanın en eski Boeing 747-400 model uçağı konuşlandırıldı. Benelüks ülkelerinin en büyük oteli olma özelliğini taşıyan Corendon Hotels&Resort'e ait Village Hotel Amsterdam, bundan böyle bahçesinde restoran, kafe, kütüphane, müze ve 5-D uçuş simülatörü olarak kullanılacak jumbo jetiyle hizmet verecek.30 yıl yolcu taşıdıktan sonra son uçuşunu, KLM Havayolları filosunda geçen yıl ekim ayında yaparak gökyüzündeki hizmet ömrünü tamamlayan 'City of Bangkok' adlı Boeing 747, gövdesi Roma'da Corendon renklerine boyandıktan sonra Amsterdam Schiphol Havalimanı'na getirildi. Burada motorları sökülen 71 metre uzunluğa, 65 metre kanat genişliğine ve 408 yolcu kapasitesine sahip uçak, son görev noktası olan otelin bahçesine yerleştirilmek üzere önceki gece 12,5 kilometrelik kara yolculuğuna başladı. Uçağın geçişi sırasında ülkenin en işlek yollarından A9 otobanı geçici bir süre trafiğe kapatıldı. Uçağın havalimanından otele getirilmesi için yol üstündeki 16 tarla ve kanalların üzerine geçici köprüler kuruldu. Uçağın otoyolu geçebilmesi için bazı aydınlatma direkleri ve otoyol korkulukları yerlerinden söküldü. Uçağın geçişini takip etmek isteyenler için otobanın çevresinde güvenlik bariyeri oluşturuldu.



OTELİN BAHÇESİNE 57 MANEVRAYLA YERLEŞTİRİLDİ



100 kişilik ekibin görev aldığı ve uzaktan kumanda ile yürütülen 192 tekerli ağır nakliye aracı ile taşınan 170 tonluk uçak, Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan çarşamba gecesi başlayan yolculuk sonunda pazar günü sabaha karşı Benelüx'ün en büyük oteli olma özelliğini taşıyan üç konsept binadan oluşan 44 bin metrekarelik alanda 680 odalı otelin bahçesine 57 manevrayla yerleştirildi. Pek çok ülkeden gelen binlerce kişi de bu anı izledi.



YILLIK 500 BİN ZİYARETÇİ HEDEFİ



Corendon Turizm Grubu kurucu ortakları Yıldıray Karaer ve Atılay Uslu ile Proje Direktörü Günay Uslu, ortak basın toplantısı düzenleyerek uçak projesi ve şirket hedefleri hakkında bilgi verdi. Yıldıray Karaer, grup bünyesinde Hollanda ve Belçika'nın en büyük tur operatörleri arasında yer alan Corendon Travel'ın yanı sıra bir incoming şirketi, filosunda 24 Boeing 737 bulunan bir havayolu grubu ve 9 tesisli bir otel zinciri olduğunu söyledi. 45 ülkede 145Sundukları tüm hizmetlerde özgün olmaya çalıştıklarını, Türk misafirperverliğini ön planda tutmaya önem verdiklerini kaydeden Karaer, "Yeniliklerle rakiplerimizden ayrılmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede bahçesinde bir jumbo jet barındıran VillageHotel Amsterdam'ın çok büyük fark yaratacağına inanıyoruz. Boeing 747-400 tipi bu uçağı uzun bir süreç ve emekler sonucu otelin bahçesine yerleştirdik. Müze, eğitim alanı, kütüphane, toplantı salonu gibi kullanacağız. İlk yılımızda 350 bin, 3 yıl içindeki hedefimiz ise 500 bin ziyaretçiye ulaşmak" dedi.



CORENDON'UN İÇİNDE UÇAK BULUNAN İKİNCİ OTELİ



Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Atılay Uslu ise şöyle konuştu:



"Village Hotel aslında Corendon Hotelsand Resorts'un içinde uçak bulunan ikinci oteli. Daha önce de Amsterdam'daki ilk otelimiz olan Corendon City Hotel'in 7'nci katına gerçek bir Boeing 737 kokpiti yerleştirmiştik. Büyük ilgi gören bu oda hem eğitim hem de simülasyon odası olarak hizmet veriyor. Şimdi de Village Hotel'in bahçesinde dünyanın en eski jumbo jetiyle misafirlerimize bambaşka bir deneyim yaşatacağız. Hedefinde her zaman fark yaratan, kaliteli hizmet sunmak olan bir marka olarak bundan sonra da yeniliklerimizle adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz."



Proje koordinatörü Günay Uslu ise bünyelerinde bulunan otelleri benzer projelerle havacılıkla ilişkilendirmek istediklerini söyledi. Proje için ruhsat sürecinin çok uzun sürdüğünü kaydeden Uslu, "Devlet adamlarını ikna etmek çok zor olmadı fakat tarla sahipleri olan 16 çiftçiyi ikna etmekte zorlandık. Bunların 6 tanesi çok zorluk çıkardı. Çok uçuk rakam isteyenler oldu pazarlık yaparak bir sonuca vardık. İnat ettik artık yapacağız dedik ondan sonra inatla buraya getirdik. İnsanlar gerçekten başarabilecekler mi diye oturup bizi seyrettiler. Binlerce kişi geldi ve biz bunu beklemiyorduk" diye konuştu.



CORENDON'UN 9'UNCU OTELİ



Corendon bünyesinde 9'uncu otel olarak Mayıs 2018'de Amsterdam'ın havalimanı bölgesi 'Schipholweg in Badhoevedorp'da açılan 4 yıldızlı Village Hotel, üç farklı binada yer alan 680 oda, suit ve stüdyo daireden oluşuyor. Otelde çeşitli restoran ve barlar, havuz ve fitness aktivitelerinin yanı sıra 11 tam donanımlı toplantı odası ile sinema salonu bulunuyor. Daha önce dünyaca ünlü bir teknoloji firmasının Amsterdam'daki ofisi olarak kullanılan bina renove edilerek otele dönüştürüldü. Otelin yatırım bedeli 80 milyon Euro olarak açıklandı. Grup, 10'uncu otel yatırımını ise bu yıl içinde Hollanda Antillerinde (Karaipler) yer alan Curaçao Adasında yeni oteli Corendon Beach Resort adıyla açacak.



Görüntü Dökümü (1)



---------------------------------



Uçaktan detay



Ucağın yürütülmesi



Uçağın otelin yanına getirilmesi



Bahçeye alınması



Yerine konuşlandırılması (hızlı cekım)



794 mb



Görüntü Dökümü (2)



---------------------------------------



Röp: Yıldıray Karaer'in açıklması



279 MB



Haber: Yılmaz KILIÇKAYA- Kamera: AMSTERDAM-DHA)



==========================================================



100 KİŞİLİK DEV HAMBURGER



BURSA'da köfte üzerine uzman şef Orçun Yaman (30), 20 kilo ağırlığında 100 kişilik dev hamburger yaptı.Yaman, bu hamburger için 10 kilo kıyma, 5 kiloluk özel üretim bir ekmek, 2 kilo kurutulmuş et, 2 kilo cheddar peyniri, turşu, soğan ve çeşitli soslar kullandı.



Bursa'da 10 yaşında babasının işletmesinde yemek yapmaya ilgi duyarak mutfağa giren ve daha sonra köfte üzerine kendi işletmesini açan Orçun Yaman, 20 kilogram ağırlığında dev hamburger yaptı. Bu hamburger için 10 kilo kıyma, 5 kiloluk özel üretim bir ekmek, 2 kilo kurutulmuş et, 2 kilo cheddar peyniri, turşu, soğan ve çeşitli soslar kullanan Yaman yaptığı açıklamada, "6 yıldır köftesseverlere burada köftelerimizi sunuyoruz. Normalde Rumeli Köfte servisi yapıyoruz. Aynı zamanda hamburger gibi ürünleri de satıyoruz. Hamburgerde bir farklılık ortaya koymak istedik ve ebatları büyütelim dedik. İlk önce 5 kiloluk, sonra 10 kiloluk bir hamburger yaptık. Bugün de 20 kiloya kadar çıktık. Normalde bir porsiyon hamburger 200 gramdır. 20 kiloluk, yani 100 kişilik bir hamburger yapmış olduk. İlk yaptığımız 5 kiloluk hamburger sosyal medyada çok yoğun ilgi görmüştü. Sonra 10 kiloluk yaptığımızda 'Acaba daha büyük olabilir mi?' şeklinde sorular, yorumlar aldık. Tek parça bir köfteyi ızgarada çevirmek oldukça zor bir işlem. Ancak 20 kiloluk hamburgeri de başarıyla yaptık" dedi.



"10 KİLO KIYMA, 2 KİLO PEYNİR"



Normal hamburgerde kullanılan her malzemenin dev hamburgerde fazla miktarlarda kullanıldığını söyleyen Yaman, "10 kilo kıyma, 2 kilo cheddar peyniri, 2 kilo kuru tütsülenmiş et, 1 kilo karamelize soğan kullandık. Ekmeğimizin ağırlığı ise 5 kilo. Bu malzemelerle tıpkı küçük bir hamburger yapar gibi dev hamburgerimizi hazırladık" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:



---------------------------------



-Hamburgerin yapım aşamalarından görüntüler



-Hamburgerin hazırlanmış halinden görüntüler



-Şef Orçun Yaman ile röportaj



Dosya Adı: 1002dev_hamburger



Süre: 5.44 Boyut: 530 MB



Haber: Muammer İRTEM



Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,



============================================================



ÇALDIRAN'DA KAYAK FESTİVALİNDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER



VAN'ın Çaldıran ilçesinde 2'nci Geleneksel Kayak Festivali düzenlendi. Soğuk havaya rağmen çok sayıda kişinin katıldığı festival renkli görüntülere sahne oldu. Festivale katılanlar gönüllerince eğlenip kayak keyfi yaptı.



Çaldıran Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Geleneksel Çaldıran Kayak Festivali saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra yakılan festival ateşiyle etkinlikler başladı. Soğuk havaya rağmen festivale ilgi oldukça yüksek oldu. Festivale, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Levent Akay, Çaldıran 6'ncı Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Özkan Kantemir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat ile Van ve ilçelerinden çok sayıda kayaksever katıldı. Kayak takımlarının meşale gösterisi yaptığı festivalde, halk oyunları ekibine katılımcılar halay çekerek eşlik etti. Festivalde, kızak ve poşetle yapılan kayak yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Festivalde konuşan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, "Buraya geldiğimde Çaldıran'da kıştan başka bir şey olmadığını öğrendik. Ama biz Yüce Yaradan'ın hiçbir şeyi boşa yaratmadığının farkındayız. Bu karın kışın içerisinde olumsuzluklara yoğunlaşmadan, bunu nasıl imkana, nasıl nimete dönüştürebileceğimizin peşine düştük. Evet, burası Türkiye'nin en soğuk yeri olabilir, kışın uzun geçtiği bir yer olabilir ama bunun daha yoğununu yaşayan birçok ülkeler var. Bu ülkeler bugün gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan yerleşim yerleri. Biz neden bunu yakınma sebebi olarak görüyoruz da, yararlanma sebebi olarak görmüyoruz diye düşündük. Arkadaşlarımızla kendi imkanlarımızla tamamen yerli ve milli imkanlarla yerel imkanlarla biz burada bu küçük tesisi yaptık. Burası Türkiye'nin en soğuk yeri ama Türkiye'nin en sıcak suyu da, en şifalı suyu da burada çıkıyor. 93 dereceye varan hiper termal sular bu noktalarda burada çıkıyor. Bu ikisini birleştirerek termal kayak konseptini dünyada Türkiye'de ilk defa burada hayata geçirdik" dedi.



Festivale gelenlere ekmek arası sucuk ve ayran ikram edilirken, kayakseverler de gönüllerince eğlenip kayak keyfi yaptı.



Görüntü Dökümü:



----------------------------------



-Kayak festivali açılışı



-Yapılan konuşmalar



-Türk bayraklarıyla kayanlar



-Kayak merkezinden genel ve detaylar



-Kızakla kayanlar



-Naylonların üzerinde kayanlar



-Buz pateni gösterisi



VAN-DHA

