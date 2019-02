Dha Yurt Bülteni -2

Adana'da PKK operasyonu: 24 gözaltıADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişi gözaltına alınırken, bir ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişi gözaltına alınırken, bir ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



15 Şubat terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıldönümü öncesinde Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak eylemlerine karıştığı ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonda, 38 adrese eş zamanlı girildi. Direnişin yaşanabileceği evlerin kapılarını koç başlarıyla kırıp, giren ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 24 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Bursa'da 32 FETÖ şüphelisi adliyede



Bursa merkezli 20 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23'ü asker, 9'u sivil 32 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik Bursa merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 20'si muvazzaf 23 asker ile 9'u sivil olmak üzere 32 kişi, gözaltına alındı. Farklı illerde yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Bursa Adliyesi'ne getirildi.



Yüksekova'da yoğun sis



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığı gece sıfırın alında eksi 25 dereceye düşerken, ilçede etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.



Yüksekova'da etkili olan siste, görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.



13 yaşındaki Kadir hayatını geri istiyor



İzmir'in Bornova ilçesinde yaklaşık 14 ay önce ateşi söndürmek isterken su yerine tiner dökünce alevlerin arasında kalan ve yüzü de dahil vücudunun yüzde 70'i yanan 13 yaşındaki Kadir Kara'nın hayatı alt üst oldu. Olayın ardından 7 kez ameliyat geçiren ancak düzelmeyen Kadir, eski hayatını geri istiyor. Yüzünde, kollarında, göğsünde derin yanıklar bulunan Kadir, ne dışarı çıkabiliyor ne de okuluna devam edebiliyor. Kara Ailesi, oğullarının estetik ameliyat masraflarının yüksek olduğunu, bunu karşılayacak maddi imkanlarının bulunmadığını belirterek, Kadir'e yardım eli uzatılmasını bekliyor.



Bornova'nın Doğanlar Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuklu Zahide Kara ve Eray Kara çiftinin, henüz 11 yaşındayken Kemalpaşa Mahallesi 5. Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde çalışmaya başlayan oğulları Kadir Kara'nın hayatı, bir anda alt üst oldu. 26 Aralık 2017'de işyerinin yakınlarında yanan ateşi söndürmek isterken, alevlerin üstüne su yerine tiner döken Kadir Kara, bir anda yayılan alevlerin arasında kaldı. Yüzü, elleri, kolları ve vücudunun yüzde 70'i yanan Kadir, hemen Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kara, üst üste geçirdiği 7 ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlattı. Ancak gözleri hariç, yüzü tamamen yanan, elleri, kolları ve göğsü de eski haline döndürülmeyen Kara'nın, düzelmesi için estetik ameliyat olması gerekiyor. Kara Ailesi, tedavi masraflarının yüksek olduğunu, maddi imkanlarının, bu masrafları karşılayacak güçte olmadığını belirtti.



'YANMAYAN TEK YERİ SIRTI'



Kadir Kara'nın babası Eray Kara (43), şoförlük yaptığını, oğlunun yaralanmasının ardından, tedavi için sürekli Ankara'ya gittiğinden dolayı işi bıraktığını belirtti. Kadir'in, yalnızca sırtının yanmadığını söyleyen Kara, o yüzden sırtından deri alarak göğsüne, kollarına ve yüzüne yama yapıldığını anlattı. Eray Kara, "Oğlum 7'inci sınıfta okuyordu. Okul yönetimi cam kırılsa Kadir'i suçlamaya başladı. Her olumsuz olayın oğlum tarafından yapıldığını söylediler. Sonra uzaklaştırma verdiler. O sırada Kadir de sanayide işe başlamış. Benim haberim yoktu. Zaten çok kısa bir süre çalıştı, sonra bu olay oldu" dedi. Oğlu yandıktan sonra, hastanede yanmayan tek yeri olan sırtından deri alınarak göğsüne yama yapıldığını kaydeden Eray Kara, Kadir'in kendini düz tutamadığını, nefesinin kesildiğini, merdivenden dahi inip çıkamadığını söyledi.



'KABURGADAN PARÇA ALARAK KULAKLARINI YAPACAKLAR'



4 çocuğundan biri olan Kadir'in yüzü için de estetik ameliyat olması gerektiğini vurgulayan Eray Kara, "Doktorlar Kadir'in kaburgalarından parça alarak kulaklarının yapılması gerektiğini söylediler. Estetik gerekiyor. Saçları, burnu, kulakları için tedavi gerekiyor. Tedavi masrafları çok yüksek. Bize kimse sahip çıkmadı" diye konuştu.



Kadir Kara'nın babaannesi Rabia Kara (60) ise şunları söyledi:



"O olaydan sonra ne yaşamadık ki? Öldük öldük dirildik. Çok kötü günler yaşadık. Biz ondan beter öldük bittik. Koca delikanlı ne hallere düştü, bizi mahvetti. Çok zor günler yaşadık. Çocuğumuz için ne yapılması gerekiyorsa onu istiyoruz. Yeter ki çocuğumuzun hayatı kurtulsun. Yaşıtları top oynuyor, o burada ağlıyor."



Akciğer kanseri hastası olan Kadir Kara'nın dedesi Hasan Kara (71) da oğlu Eray Kara'nın işi bırakmak zorunda kaldığını, kendisinin emekli maaşı ile geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Kara, "Bizim çocuğumuza yardımcı olsunlar, başka bir şey istemiyoruz. Oğlum çalışıyordu, biz ondan geçimimizi sağlıyorduk. Şimdi o da çalışmıyor. Bakanlarımızından, Cumhurbaşkanımızdan, yardımseverlerden yardım bekliyoruz. Belki çocuğa estetik yaparlar, okuluna devam eder" diye konuştu.



Kadir Kara, kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor.



Kirlilik avcıları kıyıları temizliyor



Muğla'nın Datça ilçesinde, sosyal medyada örgütlenerek kendilerine 'Kirlik Avcıları' ismini veren çevreciler, Mandalya Plajı'nda temizlik yaptı.



Datça'nın her geçen gün sayıları artan 'Kirlik Avcıları', son 1 ay içinde 4'ncü kıyı temizliği çalışmasını gerçekleştirdi. Grup üyesi 20 kişi, bu kez Kargı Koyu yolu üzerindeki Mandalya Plajı'nda çöp avına çıktı. Datça Belediyesi temizlik işçilerinin de destek verdiği çevreciler, 2 saat içinde torbalar dolusu çöp toplandı. Atık malzemelerin arasında naylon poşetler, pet şişeler, gıda ambalajları, şişe kapakları, şırınga iğneleri ve ilaç kutuları dikkat çekti.



Datça Kirlilik Avcıları Grubu'nun kurucusu Kubilay Gezer (33), geçen yıl ekim ayında sadece birkaç kişinin katılımıyla başlayan çevre temizliği çalışmalarının, yaşam alanlarına sahip çıkmaya yönelik bir harekete dönüştüğünü söyledi. Gezer, "Bugün 12'nci etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. 5-6 kişiyle başlayan bu çalışmalarımızda şu an onlarca kişiye ulaştık. Bu hareketin ülke geneline yayılmasını istiyoruz. Umarım, tüm Türkiye sesimizi duyar. ve bu hareket herkes tarafından benimsenerek, ülkemizin kıyılarına ve çevresine sahip çıkılır. Herkesi, çevresini temiz tutmayla, yaşam alanlarına sahip çıkmaya çağırıyoruz" dedi.



Dilini ısırmamak için parmaklarını ağzından çıkaramıyor



Denizli'de 4 yıl önce henüz tanısı konulamayan hastalığıyla tanışan ve hayatı altüst olan 29 yaşındaki Ahmet Avcı yemek yiyemiyor, yemeye çalıştığında ise sürekli dilini ve dudağını ısırıyor. Pazarcılık yaparak ailesini geçindiren ağabeyi Hüseyin Avcı, kardeşini tedavi için birçok hastaneye götürdüğünü ancak çözüm bulunamadığını söyledi.



Merkezefendi ilçesinde yaşayan, ailesiyle birlikte pazarda süt ürünleri satarak geçimini sağlayan Ahmet Avcı, 4 yıl önce yemek yerken ağzındaki lokmaları düşürmeye başladı. İlk etapta rahatsızlığını önemsemeyen Avcı'nın hastalığı gün geçtikçe ilerledi. Yemek yerken ağzına aldığı lokmaları yutamayan Avcı, dilini ve dudağını da ısırmaya başladı. Rahatsızlığı nedeniyle sosyal hayattan kopan ve eve kapanan Avcı'yı, ailesi, Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Hastanesi ile Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ancak sara hastalığından kaslara botok uygulanmasına kadar yapılan farklı tedavilerden sonuç alınamadı. Dilini ısırmamak için elini sürekli ağzının içerisinde tutan, güçlükle konuşabilen ve aile bireyleri tarafından mamalarla beslenen Avcı'nın yemek yeme ihtiyacı ise bu süreçte adeta çileye döndü. Eli sürekli ağzında durduğu için konuşmakta güçlük çeken Avcı, "Tedavi olmak istiyorum. Tedavim için her şeyi yaparım. Yeter ki şu elim ağzımdan çıksın. İyileşmek istiyorum. Başka bir şey istemem" dedi.



SERVET HARCADI



Gittikleri doktorların kardeşine teşhis koyamadığını söyleyen ağabey Hüseyin Avcı ise şöyle dedi:



"Kardeşim yapılan testlerde gayet sağlıklı görünüyor. Doktorlar hiçbir teşhis koyamıyor. Kardeşim sürekli dilini ve dudaklarını ısırıyor. Yutkunamıyor ve yemek yiyemiyor. Biz onu mamalarla besliyoruz. Sadece kardeşimi iyileştirecek bir doktor çıksın karşımıza. Ben pazarcılık yapıyorum. Kazandığım parayı kardeşim için harcıyorum. Biz yardım istiyoruz. Ben parayı vermeye razıyım yeter ki bir şifa bulunsun."



Ortaokul öğrencilerinden ihtiyaca yönelik robotlar



İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri, teknoloji tasarım dersi kapsamında, okulun kısıtlı imkanlarıyla toplumda fark ettikleri sorunlara çözüm bulmak amacıyla tasarladıkları, görme engelliler için sensörlü ayakkabı ve metal atık madde toplayıcı robot ile fark yarattı.



Bayraklı ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nda 7 ve 8'inci sınıfta okuyan öğrenciler, teknoloji tasarım dersi kapsamında, öğretmenlerinin yardımı ile hayatı kolaylaştıran çözümler üreten robotlar tasarladı. Öğrencilerden Meryemgül Erel ve Taha Sarı, tekstil firmalarında yere dökülen toplu iğnelerin toplanması konusunda yaşanan sıkıntıdan yola çıkarak, metal malzemeleri dairesel hareketler yaparak toplayan ve üzerinde bulunan haznede biriktiren bir robot tasarladı. Raşit Tanışır ise, görme engelli vatandaşların yolda bastonlarla yürürken zorlandığını farkederek, onlar için 30 santim yakındaki engelleri algılayıp ses veren sensörlü bir ayakkabı prototipi geliştirdi. Toplumda belirledikleri sorunlara çözüm önerisi getirmeyi amaçlayan öğrencilere, teknoloji tasarım öğretmeni Cansever Özden ve bilişim öğretmeni Çiğdem Ceylan destek verdi.



'DEDEMİN ÇALIŞTIĞI TEKSTİL FABRİKASINDAKİ SORUNU GÖRDÜM'



Başta toplu iğne toplama amacıyla yola çıkılarak metal malzeme toplayıcı robot tasarlayan Meryemgül Erel (14), "Bu proje fikrini dedemin işinden yola çıkarak buldum. Küçükken dedemin tekstil fabrikasına giderdim ve yerlere dökülmüş, saçılmış toplu iğneler görürdüm. Hepsini toplamak mümkün olmadığı için bir yığın iğne israf edilirdi. Buna bir çözüm bulmak amacıyla robotumu tasarladım. Robot hem dekoratif süs, hem de toplu iğne toplayıcı görevi görüyor. Projem sanayi bölgelerindeki fabrikalarda yere dökülen iğne, çivi, demir tozu gibi atık parçaları toplama amaçlı yapıldı. Robot, dairesel hareketler çizerek yere saçılan metalleri altında bulunan mıknatıs sayesinde kısa sürede topluyor. Ayrıca robotumuz, toplama işi bittikten sonra çivi ve benzerlerinin biriktirildiği alana gidip, mıknatıslanmayı durdurarak metallerin boşaltma alanına kendiliğinden boşaltımını sağlayacak şekilde tasarlandı. Pille çalışabildiği gibi güneş enerjisi paneli ile de çalışabiliyor, şarj kontrol panelinden kontrol edilebiliyor" dedi. Robotu programlama konusunda çalışma yapan Taha Sarı (12) ise arduino kodlama programı ve iki adet DC motor kullandıklarını söyledi.



'GÖRME ENGELLİLERİN ZORLANDIĞINI GÖRDÜM'



Sensörlü ayakkabı tasarlayan öğrenci Raşit Tanışır (12), "Görme engellilerin baston kullanırken zorlandığını gördüm. Onlar önlerine çıkabilecek engelleri baston yardımıyla bulmak zorundalar, onları bu zorunluluktan kurtarmak ve daha rahat hareket imkanı sağlamak için bu ayakkabıyı tasarladım. Ayakkabı 30 santim uzaklıktan itibaren önüne çıkan engelleri fark ederek uyarı sesi veriyor. Yan tarafında bulunan güneş paneli sayesinde kendi kendini şarj edebiliyor. Bu ayakkabı ile daha özgür hareket edebileceklerini düşünüyorum. Ayakkabının patentini alıp satışa sunulmasını istiyorum" diye konuştu.



Teknoloji tasarım öğretmeni Cansever Özden ise şunları söyledi:



"Dersimizde çocuklarımıza günlük hayatta karşılaştıkları problemleri bilimsel yolla çözebilme becerisi kazandırmayı hedefliyoruz. Soru-cevap yoluyla çocukların düşüncelerini açmayı hedefliyoruz. Projeler bu şekilde ortaya çıktı, çocuklara robotik kodlama öğreterek tasarımla bilişimi birleştirdik. Derslerimiz çok zevkli geçiyor fakat robotik kodlamaları yaptığımız bilgisayarlar çok eski, başka bir okuldan geldi. Program yüklemek, yazılım yüklemek çok zor oluyor. Okulumuzda bu anlamda imkanlar çok kısıtlı. Hayırseverlerin de yardımıyla bilgisayarlarımız yenilenirse ve robot tasarımı konusunda yeni materyaller alabilirsek çocuklarımızın çok daha büyük başarılara imza atacağından eminim."



Eski sevgilisiyle barışmak için çatıya çıktı, meraklılar canlı yayın yaptı



Adana'da bir süre önce ayrıldığı sevgilisini görmek için Kayseri'den gelen Mehmet K. (32) 15 katlı inşaatın çatısına çıktı. Mehmet K.'yı gören sürücüler ve vatandaşlar olay anını cep telefonlarıyla görüntüledi.



İddiaya göre, Kayseri'de oturan Mehmet K. bir süre önce sevgilisi Fadime K.'dan ayrıldı. Fadime K. daha sonra Adana'da oturan ablasının yanına ziyarete geldi. Mehmet K. ise 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi tekrar barışmak istediği Fadime K.'nın peşinden geldi. Mehmet K., barışmak istemeyen Fadime K.'ya kızarak Yeşiloba Mahallesi'nde bulunduğu evin karşısındaki 15 katlı bir binanın çatısına çıktı. İntihar girişimini gören vatandaşlar ise polisi aradı. Olay yerine gelen CANKUR ekipleri, hava yastığıyla önlem aldı. Polis ise çatıya çıkarak Mehmet K,'yı ikna etmeye çalıştı.



MERAKLI KALABALIK AKIN ETTİ



Bu sırada yoldan geçen araç sürücüleri otomobillerini yol ortasında durdurarak, cep telefonlarıyla intihar girişimini görüntülemek istedi. Ayrıca yoldan geçenler, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Adı öğrenilemeyen bir kişi ise, 'Ben 8 yıllık nişanlımdan ayrıldım. İntihar etsem ben ederdim.' dedi.Yaklaşık 1,5 saat çatıda bekleyen Mehmet K., Fadime K.'nın gelmesiyle aşağı indi. Mehmet K. daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Çıldır Gölü'nde kar ve buz sürüş eğitimi



Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü üzerinde özel bir sürüş aktivitesi gerçekleştirdi. Çıldır Gölü üzerinde son 5 yıldır gerçekleştirilen organizasyonda BOM Akademi eğitmenleri katılımcılara güvenli sürüş eğitiminin yanı sıra eğlenceli ve adrenalin dolu bir deneyim yaşattı.



Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 123 kilometrekarelik yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü, bu yıl 5'ncisi düzenlenen organizasyonda BOM Akademi eğitmenleri katılımcılara güvenli sürüş eğitiminin yanı sıra eğlenceli ve adrenalin dolu bir deneyim yaşatı. Çıldır gölü üzerinde, Kuzey Avrupa ülkelerindeki eğitim ve test pistlerine benzer şekilde hazırlanan ve Türkiye'de tek olan parkurda gerçekleştirilen organizasyonda, kar ve buz üstünde sürüşle ilgili hazırlanan üç farklı parkurda detaylı bir eğitim verildi. Buz kalınlığının günlük olarak elektronik cihazlarla ölçüldüğü pistte katılımcılar, lüks otomobillerin yüksek teknolojilerini limitlerine kadar zorlarken aynı zamanda karlı ve buzlu zeminde lastik, frenleme, vites ve şerit değiştirme, sürüş çizgisi, yol tutuş dinamikleri ve elektronik destek sistemlerinin işleyişi gibi konularda da eğitim aldı.



BOM'un şampiyon pilotlarının ve eğitmenlerinin yönetiminde gerçekleştirilen organizasyonda en amatöründen en profesyoneline farklı bilgi ve tecrübe seviyesine sahip pek çok sürücü yer aldı. Katılım şartı olarak sadece ehliyet sahipliğinin arandığı bu eğitimlerde, deneyimi adaylara aktaran BOM'un şampiyon yarış pilotları, trafikte çok daha bilinçli sürücülerin yollara çıkmasına katkı sağladı.



