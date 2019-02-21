Dha Yurt Bülteni -2

Çanakkale'deki depremin bilançosu ortaya çıktıAYVACIK'TA EĞİTİME ARA VERİLDİÇANAKKALE Valiliği yaptığı yeni açıklamada, dün akşam saat 21.

Çanakkale'deki depremin bilançosu ortaya çıktı



AYVACIK'TA EĞİTİME ARA VERİLDİ



ÇANAKKALE Valiliği yaptığı yeni açıklamada, dün akşam saat 21.23'te merkez üssü Ayvacık ilçesi olan AFAD'a göre 5 büyüklüğündeki depremde, 21 vatandaşın hastanelere başvurduğu, aralarında konut, boş bina, cami, okul ve ahırların bulunduğu toplam 90 yapının ise hasar gördüğü bildirildi.



Ayvacık ilçesinde dün saat 21: 23'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın, merkez üssünü Ayvacık ilçesi Tartışık köyüne 3,5 km uzaklıkta olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana yaşandı. Depremin ardından bölgede bu sabaha kadar büyüklükleri 0,1. ile 3,6 arasında yaklaşık 50 artçı yaşandı.



Deprem aktivitesinin takip edildiğini belirten Çanakkale Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada depremin bilançosunu bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi."İlçe Kaymakamlıkları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Türk Kızılay'ı, UMKE ve muhtarlıklarca bölgede yapılan çalışmalara göre, herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşılmış olup, Ayvacık'ta 15, Çanakkale Merkezde ve diğer ilçelerimizde 6 vatandaşımızın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu bilgisi alınmıştır. Depremin ardından Ayvacık ve köylerinden elde edilen saha tarama bilgilerine göre; Adatepe köyünde 2 konutun; Ahmetçe köyünde 1 cami, 1 okul, 8 boş bina ve 12 konutun; Akçin köyünde 1 ahır ve 3 konutun; Baharlar köyünde 2 konutun; Çaltı köyünde 3 konutun; Dibekli köyünde 1 boş bina ve 8 konutun; Güzelköy köyünde 7 konutun; Kayalar köyünde 7 boş bina ve 6 konutun; Kısacık köyünde 6 konutun; Sazlı köyünde 4 ahır, 1 cami, 9 boş bina ve 5 konutun; Misvak köyünde 1 konutun ve Süleymanköy köyünde 2 konutun; duvarlarında çatlaklıklar, eski ve boş binalarda duvar yıkılmaları ve hasarlar olduğu ön bilgi olarak elde edilmiştir. Ayvacık Kaymakamlığınca tertip edilen ekipler mahallinde çalışmalarına devam etmektedir. Bugün, günün ağırmasıyla birlikte bölgede Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarından oluşan 8 ekiple ön hasar tespit çalışmalarına başlanılacaktır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Psikososyal Destek Ekipleri bugün olay bölgesinde olacaklardır. İl Özel İdaresi ekipleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların ekipleri de mahallinde çalışma yapacaklardır. Yapılan çalışmalar ve ilgili diğer hususlar İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) tarafından koordine ve takip edilmektedir."



AYVACIK'TA EĞİTİME ARA VERİLDİ



Depremin merkez üssü Ayvacık ilçesinde bugün ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, dün akşam yaptıkları değerlendir toplantısında tedbir amaçlı olarak ilçe genelinde bugün 1 gün süreyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.



Görüntü Dökümü



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Boş okullardan görüntüler.



Sazlı koyunde tedbir amaçlı iş makinesiyle yıkılan metruk binalardan görüntü.



Sazlı köyünden görüntü.



Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-İpek YAVAŞ/AYVACIK, (Çanakkale)



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Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişlerine sis engeli



Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.



Çanakkale Boğazı'nda, sabaha karşı etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Sis, deniz ulaşımını etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine, saat 05.00'da çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı'na giriş yapamayan gemiler, demir attıkları bölgelerde sisin dağılmasını beklemeye başladı.



Gestaş'ın Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise devam etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Çanakkale Boğazındaki sisten genel ve detay görüntüler.



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DAHA)



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İzmir'de terör operasyonu: 10 gözaltı



İzmir'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında bir süre önce Çiğli ilçesindeki bir sokakta patlatılan el yapımı patlayıcının (EYP) şüphelilerinin de bulunduğu değerlendirilen 10 kişi yakalandı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri bu sabah terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Kemalpaşa, Dikili ve Urla'da eş zamanlı yapılan baskınlarda, örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen 10 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında geçen 14 Şubat'ta Çiğli'de bir sokakta patlatılan EYP'nin faillerinin de olduğu değerlendiriliyor. Adreslerde yapılan aramalarda ise örgütsel malzeme ve dijital delil ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



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Gözaltına alınan şüpheliler



Sağlık kontrolüne götürülüş



Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: İZMİR,



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Bursa'da üzerine televizyon fırlatan arkadaşını bıçakladı



Bursa'da 33 yaşındaki Özgür T., birlikte alkol aldığı arkadaşı Onur B.'yi sırtından ve ensesinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından polise teslim olan Özgür T., "Birlikte alkol alıyorduk, birden sinir krizi geçirdi. Evdeki televizyonu bana fırlattı. Bana saldırmaya başlayınca bende bıçakladım" dedi.



Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Özgür T.(33) ile arkadaşı Onur B.(29), Özgür T.'ye ait evde alkol almaya başladı. İddiaya göre bir süre sonra sinir krizi geçiren Onur B., evdeki eşyaları yere fırlatmaya başladı. Kendisini durdurmaya çalışan Özgür T., ile Onur B., arasında kavga çıktı. Özgür T., mutfaktan aldığı bıçak ile Onur B.'yi sırtından ve ensesinden bıçakla yaraladı. Evden koşarak kaçan Onur B., Yeşilova Caddesi üzerinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Özgür T.'yi Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



POLİSİ ARAYARAK TESLİM OLDU



Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, Onur B.'nin nerede bıçaklandığını bulmaya çalışırken, şüpheli Özgür T., 155 Polis İhbar hattını arayarak, arkadaşını bıçakladığını ve teslim olmak istediğini söyledi. Eve gelen, Bursa Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özgür T.'yi kullandığı bıçak ile birlikte gözaltına aldı. Özgür T., ilk ifadesinde, "Onur B., benim evime geldi. Birlikte alkol alıyorduk, bir süre sonra sinir krizi geçirdi. Evdeki tüm herşeyi kırmaya başladı. Onu sakinleştirmeye çalıştım. Daha sonra evdeki televizyonu kaldırıp bana fırlattı. Bana saldırmaya başlayınca mutfaktan bıçağı alarak bıçaklamaya başladım. Daha sonra evden gitti. Bende polisi aradım. Pişmanım" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



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-Yaralının hastaneye kaldırılması



-Şüphelinin gözaltına alınması



-Bıçaktan görüntüler



-Olay yerinden ve polis ekiplerinden görüntüler



Süre: 1.35 Boyut: 177 MB



Haber: Berktuğ ÖNCÜ/ Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,



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Minarede çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi



MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde onarımı süren caminin minaresinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalışan inşaat işçileri, adeta ölüme meydan okudu. İşçilerin bu halleri, görenleri hayrete düşürdü.



Armutalan Mahallesi'ndeki Hacı Salih Camii'nin 30 metre yüksekliğindeki minaresinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi. Kurdukları iskeleye yerleştirdikleri 20 santimetre genişliğindeki kalasların üzerinde akrobatlar gibi dolaşan işçilerin, bir elleriyle işlerini yaparken diğer elleriyle iskeleye tutunduğu görüldü. Başlarında sadece şapka bulunan, baret ya da halat kullanmayan işçilerin bu çalışması, DHA kamerasınca görüntülendi. Yetkililere haber verilmesi üzerine, işçilerin bu şekilde çalışması durduruldu. İşçilerin, cemaatten toplanacak bağışlarla baret, eldiven ve çeşitli güvenlik ekipmanları alındıktan sonra tekrar onarıma başlayacağı belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Cami minaresinde hiçbir güvenlik önlemi almadan akrobat gibi çalışan işçilerden görüntü



-Genel ve Detay görüntü



(Toplam: 1 dakika 24 saniye-101 MB HD görüntü)



Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),



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Uyuşturucu operasyonunda, polisi şaşırtan hassas terazi



Bursa'da Osmangazi ilçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi. 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, yapılan aramalarda otomobil anahtarı görünümlü hassas terazi polis ekiplerini şaşırttı.



Bursa Osmangazi ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri, Çekirge Mahallesi'nde bir evde, uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Ekipler, yaptıkları istihbarat ve fiziki takip çalışmaların ardından, akşam saatlerine adrese operasyon düzenledi. Evde bulunan, F.A., Ö.A., A.B., Ö.M., B.D., ile A.Y., gözaltına alındı. Evde yapılan detaylı aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet antika tabanca ile çok sayıda dolu fişek, 5 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 2 adet hassas terazi, polis jopu, polis çakar lambası ile uyuşturucu içmek için kullanılan düzenekler ele geçirildi.



OTOMOBİL ANAHTARI DEDİ, HASSAS TERAZİ ÇIKTI



Polis ekipleri yaptıkları arama sırasında, yatak odasındaki dolaba gizlenmiş bir otomobil anahtarı buldu. Şüpheli, polis ekiplerine otomobilinin yedek anahtarı olduğunu söyledi ancak polis ekipleri, Anahtarın bir hassas terazi olduğunu, otomobil anahtarı süsü verildiğini belirledi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Osmangazi ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü:



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-Evde yapılan aramalar



-Silahlardan, uyuşturuculardan görüntüler



-Anahtar görünümlü teraziden görüntüler



-Şüphelilerin ekip aracına bindirilmesi



Süre: 1.28 Boyut: 165 Mb



Haber: Berktuğ ÖNCÜ/Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,



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Ev kadınıydı, fabrika kurdu; 7 ülkeye mobilya ihraç ediyor



Bursa'nın İnegöl ilçesinde ev kadını Özlem Karaca (40), KOSGEB'den aldığı destekle mobilya fabrikası kurup, 7 ülkeye ihracata başladı. Bir yılda 80 işçiye ekmek kapısı açan fabrika sahibi Karaca, KOSGEB desteğiyle aldığı CNC makinesiyle birlikte cirosunu artırdı. Bir sene önceye kadar ev kadını olan Özlem Karaca, iş kadını olma hayalini gerçekleştirdi. Bir fabrika binası kiralayan Karaca, iş hayatına kumaş dikimiyle start verdi. Kumaş atölyesini oluşturan Karaca, ardından mobilya üretimine başladı. KOSGEB'in 150 bin lira değerindeki yerli ve milli CNC makinesi projesine başvurdu. Projesi kabul edilen Karaca, CNC makinesine kavuştuktan sonra cirosunu artırdı.



'BEN ÜRETTİM SİZ DE ÜRETİN'



İş kadını Özlem Karaca, "KOSGEB'den yerli ve milli CNC makinesi projesine başvurduk. Projemiz onaylandı. Makinemiz üretim alanımıza geldi. Yeni gelen makinemiz sayesinde istihdamımız arttı. Kalite olarak üretim potansiyelimiz yükseldi. Kafamda planladığım bazı şeylerin gerçekleşmesi de hızlanmış oldu. Mağaza açtık. İhracatımız arttı. Bu konuda bize destek veren KOSGEB'e teşekkür ediyorum. Tüm kadınlara, desteklerle alakalı teşvikleri araştırmalarını, bunlardan muhakkak faydalanmalarını tavsiye ediyorum. Ben ürettim, siz de üretin. Türkiye ekonomisine muhakkak katkı sağlayınö dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Genel görüntü



-Makinenin taşınması



-Detaylar



Süre: 2.35, boyut 289 MB



Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,



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Saz ustası: İyi bir saz için 3 yıl beklemek gerekiyor



Bursa'da hobi olarak başladığı bağlama tutkusunu mesleğe çeviren Sadık Sağlam (65) 35 yıldır enstrüman yapım işiyle uğraşıyor. Özellikle saz üzerinde ustalaşan Sağlam kütük halinde kesilen dut ağaçlarını ince ince işleyerek 1 ayda saz haline getiriyor. Kesilen ağaçların aşığa ulaşmasının sabır gerektirdiğini belirten Sağlam "Yeni bir sazın işçiliği 1 ay sürüyor ancak güzel bir sazın 6 yıl beklemesi gerekiyorö dedi.



Yaklaşık önce inşaat işçiliği yaptığı yıllarda saz ve bağlamaya merak salan 65 yaşındaki Sadık Sağlam, 30 yaşındayken Adapazarı'nda Trabzonlu Sabri Uzun ile tanıştı. İlk başlarda hobi olarak bağlama çalmayı öğrenmek için Sabri Uzun'un yanına giden Sağlam daha sonra ustasının yanında saz ve bağlama yapmaya başladı. Ustasından öğrendiği saz ve bağlama yapımına önceleri kendisine yapmak için başlayan Sağlam, yaklaşık 35 yıldır bu işi meslek edindi. Saz ve bağlama yapımının zahmetli ve emek isteyen bir uğraş olduğunu ifade eden Sadık Sağlam bu işi severek yaptığı için zahmetine katlandığını söyledi. Kaliteli bir sazın ağacının yaklaşık 6 yıl kurumada beklemesi gerektiğini vurgulayan Sağlam " Kaliteli bir saz 1 aydan önce çıkmaz, 5-6 sene de kuruması bekletildikten sonra hazır hale gelir. Ağacı ne kadar bekletirsen saz o kadar güzel olur." açıklamasında bulundu.



En iyi saz ve bağlamanın dut ağacından yapıldığının altını çizen Sadık Sağlam, "6 yıl bekledikten sonra ağacın kabasını oyuyoruz. Daha sonra sonra tuzlu suya atarak 1 buçuk ay bekletiyoruz. Böylece ağaç acı suyunu atmış oluyor, yani ağaç tuzlu suda fırınlanmış oluyor. Ardından tekrar yavaş yavaş kabasını alıyoruz." dedi.



"SAZ ÖĞRENMEK İSTEYENLERE YARDIMCI OLUYORUM"



Oyma sazları genellikle dut ağacından yaptığını söyleyen Sağlam, "Bunun yanında ardıç, maon gibi ağaçlar da kullanılıyor. Burada saz öğrenmek isteyen öğrencilere de yardımcı oluyorum, bazıları da geliyor sazın yapımında kaba işçiliğinde yardımcı oluyor ince işçiliğini ben yapıyorum." şeklinde konuştu.



Yaptığı saz ve bağlamaların 300 liradan başladığını söyleyen Sadık Sağlam, iyi bir sazın 2 bin liraya mal olduğunu belirtti.



Görüntü Dökümü



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-Sadık Sağlam'ın saz oyması ve işlemesi



-Sadık Sağlam'ın öğrencisine saz çalmayı öğretmesi



-Sadık Sağlam röportaj



Süre: 4.33 - Boyut: 509 MB



Haber: İsmail Hakkı SEYMEN/Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA,



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Oltu'da kar çiçekleri açtı



Coğrafi alan büyüklüğüyle Türkiye'nin dördüncü büyük kenti olan Erzurum'da bir uçta kış şiddetiyle sürerken, bir ucunda baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı. Erzurum'a 114 kilometre uzaklıkta bulunan Oltu ilçesi adeta baharı yaşıyor. Kardelen çiçeklerinin boy gösterdiği Oltu'da hava sıcaklığı da 10 dereceye yaklaştı. Deniz seviyesinden 1893 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek rakımlı yerleşim alanları arasında yeralan Erzurum'da adeta ilk bahar ve kış aynı anda yaşanıyor. 2287 metre rakımıyla Karayazı ilçesi zemheri olarak bilinen Şubat soğuklarına teslim olurken, 1275 metre yükseklikte kurulan Oltu ilçesi ilk baharı yaşamaya başladı. Doğu Anadolu'nun karasal iklimi ile Karadeniz ikliminin ılıman kuşağı arasında bulunan Oltu ilçesinde kardelen çiçekleri boy göstermeye başladı. Baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenleri görenler artık Oltu'nun ilk baharı karşılamaya hazır olduğunu söyledi. Öğrencisi olduğu Atatürk Üniversitesi'nin tatile girmesi sebebiyle Oltu ilçesindeki ailesinin yanına giden Batuhan Aydın, Erzurum'un zemheri soğuklarını yaşamasına rağmen Oltu'da baharın geldiğini söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Oltunun görüntüsü



-Karçiçeklerinden detaylar



-Üniversite öğrencisi Batuhan Aydın röp



-DHA Oltu Muhabiri Durusun Murat Aydın anons



(Süre: 2,48/307 MB)



Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU (ERZURUM),

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