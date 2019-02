Dha Yurt Bülteni -2

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 1 ölü, 2'si ağır 15 yaralı (1)Mersin'in Erdemli ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 2'si ağır 15 işçi yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 2'si ağır 15 işçi yaralandı.



Çeşmeli Mahallesi'nde meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 2'si ağır 15 işçi de yaralandı. Yaralılar, Mersin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, -



Bir babanın en acı çığlığı: Kızımın vakti kalmadı



İzmir'de yaşayan Ayhan ve Zirve Ertaş çiftinin 8 yaşındaki kızı Rüya Ertaş'ın beyincik bölümündeki 4 santimlik kötü huylu tümör ameliyatla alındı. Ancak beyin sapı tam olarak temizlenemeyen Rüya'ya doktorlar 8 ay ömür biçti. Baba Ayhan Ertaş, kızının çok vaktinin kalmadığını belirterek, umudunu Küba'daki tedaviye bağladı, ancak masrafın yüksek olduğunu söyledi. 4 aylık bir kardeşi bulunan Rüya da yaşamak istediğini söyledi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ'de çalışan işçi Ayhan Ertaş (34) ile muhasebeci olan ancak çalışmayan Zirve Ertaş'ın kızı Rüya, baş ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti ile hastaneye götürüldü. 2018 yılında ilk önce İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Rüya Ertaş'a, tanı konulamadı. Ardından Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ertaş'ın kafatasının arkasında bir cisim olduğu anlaşıldı. Rüya Ertaş, buradan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bölümü'ne sevk edildi. Hastanede MR çekildi ve doktorlar küçük kızın beyincik kısmında tümör olduğunu belirledi. Küçük kız, 4 santimlik kötü huylu tümörün alınması için ameliyat edildi, ancak istenen sonuç elde edilemedi.



Ayhan Ertaş, 7 Temmuz 2018'de ameliyat olan Rüya'nın beyinciğinden 4 santimetre büyüklüğünde kötü huylu bir tümör çıktığını, ancak yapılan ameliyata rağmen beyin sapına yapışan tümörün tamamının alınamadığını söyledi. Ertaş, "Kızımın 8 saat süren ameliyatın ardından, kafasında şişme oldu ve beyin sıvısı devirdaim yapmadı. Bu nedenle ikinci bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Kafasındaki sıvıyı alıp mide boşluğuna göndermek için, kızımın başına pompa diye bildiğimiz şant takıldı. Ameliyattan sonra bir ay ışın tedavisi gördü" dedi.



'TEK UMUDUMUZ KÜBA'



Işın tedavisinin ardından Rüya Ertaş'ın Dokuz Eylül Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde kemoterapi tedavisi alacağı zaman, buradaki bir profesörün, kendilerine bütün tedavilerin yapılması halinde Rüya'nın en fazla 8 ay yaşayabileceğini söylediğini anlatan Ayhan Ertaş, "Böyle deyince biz de kemoterapiye kızımızı götürmekten vazgeçtik. Çeşitli araştırmalar yaptık ama hastanelerden benzer yanıtları aldık" diye konuştu.



Ertaş Ailesi, tüm bu gelişmelerin ardından umudunu Küba'ya bağladı. Rüya'nın raporlarını bir acente aracılığıyla Küba'daki bir hastaneye gönderen Ertaş Ailesi'ne, 'Bu hastalığın tedavisi yok' şeklinde yanıt verilerek, talep geri çevrildi. Ayhan-Zirve Ertaş çifti, bu kez Küba'daki bir başka hastaneye raporları gönderdi. Ailenin yaptığı başvuru bu kez bir hastane tarafından kabul edildi. Küba'da icat edilen ve 'racotumomab' olarak bilinen kanser aşısının yanı sıra akrep zehri diye bilinen vidatox ilaçlarının yer aldığı bir tedavi programı hazırlandı. Ancak Ertaş Ailesi, masraflar yüksek olduğu için Küba'ya gidemediklerini söyledi.



YARDIM KAMPANYASI BAŞLATMAK İSTİYORLAR



Bornova'nın Tuna Mahallesi'nde kiralık evde oturan Ertaş Ailesi, yardım kampanyası başlatmak için İzmir Valiliği'ne başvuruda bulunduklarını belirtti. Baba Ayhan Ertaş, "Küba'da bir hastane bir ay süreyle çocuğumuzu tedaviye kabul etti. Tümörün aynı seviye kalacağını, büyüme göstermeyeceğini söylediler" diye konuştu. Kendilerine tedavi masrafları için gönderilen listedeki fiyatların, 60 gün boyunca geçerli olduğunu belirten Ayhan Ertaş, "Çocuğumun vakti yok. Tek umudum Küba. Herkesten destek bekliyorum. Gecemiz gündüzümüz belli değil. Yaşayıp yaşamadığımız belli değil. Yatıp kalkıp çocuğumuzu Küba'ya nasıl götürebiliriz, bunu düşünüyoruz. Elden de bir şey gelmiyor. Çocuğumun tedavisi için kredi çekmiştim, bugüne kadar zorlukla gelebildik. Ama artık borçlarımı da ödeyemez hale geldim. Sadece çocuğumun sağlık giderleri için, Küba'daki tedavisi için maddi destek bekliyorum. Herkes elini vicdanına koysun. 8 yaşında bir çocuk, herkesin evladı var" diye konuştu.



'YAŞAMAK İSTİYORUM'



Rüya'nın annesi Zirve Ertaş (30) da, şunları söyledi:



"Temmuz ayından bu yana yaşadıklarımızı kelimelerle anlatmak mümkün değil. Tek umudumuz Küba. Doktorlar bu hastalığın kesin tedavisinin olmadığını söylüyor. Ama beyincikteki tümörün büyümesini engelleyebileceklerini de bize ilettiler. Ona bir şey olacak diye çok korkuyoruz. Uyku uyuyamıyoruz. Çok zor. Yaşadıklarımız anlatılmaz. Kızım ameliyat olduktan sonra denge sorunu yaşamaya başladı. Bizim yardımımızla ayakta durabiliyor, ihtiyaçlarını giderebiliyor."



Yaşamak istediğini söyleyen Rüya ise 4 aylık kardeşi Kumsal ile vakit geçiriyor. Onu kucağına alarak sarılan, öpen Rüya'nın mutluluğu da Ertaş Ailesi'nin tek moral kaynağı oluyor.



Muş'un tek kadın muhtar adayı iddialı



Muş'un merkez Sunay Mahallesinde oturan Tuba Demir Coşkun, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde kentin tek kadın muhtar adayı oldu. Muhtar seçildiğim takdirde tarihe geçecek olan Coşkun, seçim bölgesinde ev ve işyerlerini dolaşarak kendini tanıtıp, projelerini anlatıyor.



Ticaret lisesi mezunu olan evli ve 2 çocuk annesi ev hanımı Tuba Demir Coşkun (37), en büyük destekçilerinin kadınlar olduğunu söyledi. Muhtar seçildikten kısa bir süre sonra Sunay mahallesinin örnek gösterileceğini belirten Coşkun, "Muş'ta yaklaşık 15 yıl önce bir kadın muhtar adayı çıkmış ama seçilememiş. Ben seçilip Muş'un tarihine ilk kadın muhtar olarak geçmek istiyorum. Benimle birlikte Sunay mahallesine 9 aday var. Hepimiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erkek rakiplerime oranla kendimi daha şanslı görüyorum. Çünkü kadın seçmenler bu işi benim daha iyi yapabileceğime kanaat getiriyor. Mahallemize evim gibi bakacağım. Eğitime çok önem vereceğim. Mahallenin belli noktalarında kitap toplama noktası oluşturup, ihtiyaç sahipleri için belirli noktalara kıyafet kumbaraları bırakacağım. Mahallemizdeki dar gelirlilere sahip çıkacağız. Yani bir aile olacağız" diye konuştu



Kadınlar, sorunlarını Coşkun'a daha rahat bir şekilde anlatabilecekleri için kendisini sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi.



Dernekleşen köy kadınları bin kişiye istihdam sağladı



Bursa'nın Kestel ilçesi Saidabat Mahallesi'nde kadınlar, 2002 yılında kurdukları Saidabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği ile güçlerini birleştirip, köy kahvaltısı imkanı sunan işletme kurdular. Derneği kendi imkanlarıyla kurduklarını ve bin kadına istihdam sağladıklarını belirten Dernek Başkanı Sermin Cakalıoğlu, "Köyümüzün kadınlarının sosyalleşmesini sağlamak amacıyla derneğimizi kurduk. Türkiye'de bir ilk oldu" dedi.



Uludağ eteklerinde bulunan Saidabat Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, 2002 yılında kurdukları Saidabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği sayesinde kendi işlerinin sahibi oldular. Derneğin faaliyetleri sonucunda mahalle girişinde köy kahvaltısı hizmeti sunan otantik bir işletme kurduklarını belirten Dernek Başkanı Sermin Cakalıoğlu, "2002 yılında dernek kurmaya karar verdik. Cumalıkızık Köyü turizme açıldıktan sonra çok fazla turist ağırlıyordu. Biz de eşimle turist götürmüştük. Oradan etkilendim. Fakat orada herkes bireysel çalışıyordu. Oysa bizim kültürümüzde insanlar imece usulüyle iş yapar, ekmeğini birbiriyle paylaşır. Ben de böyle bir şey köyümüzde olsa ne güzel olur dedim eşime. O da konuya sahip çıktı. Bir anda aklıma dernek kurma fikri geldi. 2002 yılında bu maksatla kurduğumuz derneğimiz farkında olmadan Türkiye'de bir ilk oldu. Çünkü kırsaldaki kadınlarımıza ait böyle bir dernek yokmuş köylerde. İlk derneği burada kuracağımız zaman burası çöplüktü. Dernekçiliği köyümüzdeki kadınlara anlattık. Kendi köyümüzün kadınlarının sosyalleşmesini sağlamak ve maddi durumlarını desteklemek amacıyla derneğimizi kurduk. Diğer köylülere de örnek olduk. 35 kişiye iş imkanı doğdu mekanımızda" diye konuştu.



DEVLETTEN DESTEK ALAMADILAR



Dernek Başkanı Cakalıoğlu, derneğin kuruluş aşamasında devletten hiçbir destek almadıklarını ve kendi çabalarıyla derneği kurduklarını belirterek, "Gelen misafirlerimiz burayı çok beğendi. 'Hibe mi aldınız?' dendi. Ama maalesef proje hazırlamamıza rağmen kabul edilmedi. Bankadan kredi çekip, bu yeri yaptık. Şu anda 60 kadın dönüşümlü çalışıyor. Bunu görenler 'Nasıl yaptınız?' diye sordular. Biz de onlara elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Önce platform kurduk ve her köyde ziyaret ederek onlara anlatmaya çalıştık neler yapıyorlar diye. Baktık bazıları ürünlerini satamıyorlardı. Biz de onların ürünlerini alıp, satmaya çalıştık" şeklinde konuştu.



'AVRUPA'YA ÖRNEK OLDUK'



Kurdukları derneğin daha sonra diğer köylerde de uygulamaya konduğunu ve bunun sonucunda da federasyona dönüştüklerini ifade eden Cakalıoğlu, "Valilik bize 'federasyon kurun, bu kadar güzel işler yapıyorsunuz' dedi. Biz de 21 dernekle federasyon kurduk. Nilüfer ilçesinde bir yer açtık. Buraya da valilik ve bazı kurumlar destek oldu. Şu anda orada da bin kadına iş imkanı doğdu. Tırnaklarımızla kazıyarak, buralara geldik. Şu anda federasyon başkanlığı görevini de ben yürütüyorum. Burada tepsiyle geliyor kahvaltı ve kahvaltıda bulunan 20 çeşit ürünlerin hepsi doğal. Ayrıca tonlarca salça yapılıyor. Biz 1 tonla başladık. Avrupalılar bile geldi burada belgesel çekti. Avrupa'ya bile örnek oldu bu yaptığımız proje" değerlendirmelerinde bulundu.



Düdenler bölgesi trafiğe kapatıldı



İzmir'in Menderes ilçesine bağlı kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde yağış sonrası düdenlerin oluştuğu bölgedeki karayolu, çökme riskine karşı kapatıldı. Vatandaşların fotoğraf çekmek için bölgeye akın ettiğini belirten mahalle sakini Hasan Coşkun, "Bu iş o kadar abartıldı ki, gelin ve damat dış çekim için düdenlere geliyordu. Kimseye birşey olmadan yol kapatıldı" dedi.



İzmir'de geçen ay üç gün aralıksız devam eden yağışlarda metrekareye toplam 250 kilogram civarında yağmur düştü. En fazla yağış düşen bölgelerden birisi de Menderes ilçesi oldu. Rekor yağış sonrasında bölgede dikkat çeken doğa olayları da yaşandı. Menderes'in kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur sularının etkisiyle yer altındaki çatlaklar ortaya çıktı. Yağmur sularının bu çatlaklardan yer altına şelale şeklinde akmaya başlaması ise ilginç görüntü oluşturdu. Düden olarak bilinen bu oluşum herkesin ilgisini çekti. Arazide yeraltına akan suyun azalmasıyla, bölgede yeni düdenler oluştu. Şelaleyi andıran görüntüyü görmek için vatandaşlar çevre köylerden araçlarıyla bölgeye akın etti, bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Daha sonra arazideki sular çekildi.



Taş ocaklarının bulunduğu bölgede ağır tonajlı araçların da buradan geçmesi nedeniyle, yolun çökme riskine karşı harekete geçildi. Karayolunun, düdenlerin bulunduğu bölümü, her iki taraftan trafiğe kapatıldı. Yolun kapatılması kararını İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) verdi. Belediye ekipleri karayolunu her iki taftan beton bloklarla kapatırken, bazı kişilerin bunları kaldırarak yoldan geçmeye çalışması üzerine, yol iş makinesiyle kazıldı.



"GELİN DAMAT, DIŞ ÇEKİM İÇİN GELDİ"



Karakuyu sakinlerinden çiftçi Hasan Coşkun, vatandaşların sürekli fotoğraf çekmek için düdenlerin yakınına kadar indiğini belirterek, "Geçen ay aşırı yağışlardan dolayı tarım arazilerinde suların birikmesi sonucu düdenler oluştu. Vatandaşlar sürekli fotoğraf çekmek için buraya akın etti. Bu iş o kadar abartıldı ki, gelin damat dış çekim için düdenlere geliyordu. Aynı zamanda bu yoldan ağır tonajlı araçlar geçiyor. Belediye yolu kapatarak önlem aldı" dedi.



AK Parti'li Güler: Çambaşı, Uludağ gibi olacak



AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Kayak Merkezi'nin kış turizmi için önemli bir merkez olduğunu belirterek, "Bu bölgeyi daha da güzelleştireceğiz. Çambaşı Kayak Merkezi Uludağ gibi olacakö dedi.



AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, 31 Mart yerel seçimi için başlattığı çalışmaları kapsamında, beraberindeki heyet ile Ordu'nun Kabadüz ilçesine giderek, vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya geldi. Partisinin Kabadüz İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden Güler'e, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da eşlik etti. Daha sonra çeşitli dernekleri ve esnafları ziyaret eden Güler, vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi.



'ÇAMBAŞI ULUDAĞ GİBİ OLACAK'



Çambaşı Kayak Merkezi'nin denize en yakın kayak merkezi olduğunu söyleyen Güler, "Biz hizmetimizi seçilmeden önce de yaptık, seçildiğimiz zaman da yaptık. Bizim için tarih olarak 31 Mart önemli değil. Biz zaten çalışmalarımızı her zaman sürdürüyoruz. İnşallah Kabadüz'e doğalgazı da getireceğiz. Bugün vereceğim tek mesaj 3 kelime ama bu 3 kelime de aynı. Bunlar üretim, üretim, üretim. Bu üretim neticesinde hem hizmet, hem ürün hem de güzellik üreteceğiz. Burası örnek ilçe olmaya devam edecek. Çambaşı Kayak merkezimiz kış turizmi için çok güzel bir tesisimiz oldu. Denize, havaalanına bu kadar yakın, yeşille oksijeni bir arada olan başka bir kayak merkezi yok. Çambaşı Kayak Merkezi Uludağ gibi olacakö dedi.



'BİZ NE SÖZ VERDİYSEK YAPTIK'



Bölgede üretime yönelik yapılan faaliyetlerin arttırılacağını belirten Güler, "Bu bölgenin yer altı da yer üstü de Allah'ın nimetleriyle dolu. Bizim yapacağımız şey ise bu güzellikleri daha çok büyütmek ve güzelleştirmek. Bu bölgede üretime dönük yatırımlar yapacağız. En büyük katkılarımızdan birisi ise göçü önlemek olacak. Ordu'da üniversiteyi yaptık, hastaneleri kurduk. Dolayısıyla artık eğitim için, sağlık için farklı şehirlere gitmeyeceğiz. Biz ne söz verdiysek yaptık. En son Çevre Yolu dedik, Boztepe'yi deldik onu da yaptık. Bu işi biz kalpten, gönülden yapıyoruz. Gönül Belediyeciliği denen şey de bu. Ben buraya belediye başkanı olmak için gelmedim, hizmet etmek için geldimö diye konuştu.



Ayağına dolanan ipler dala takılan güvercini itfaiye kurtardı



Ayaklarına dolanan ipin dallara takılmasıyla ağaçta mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlıklı bir şekilde kurtarılan güvercin, kontrollerinin yapılması için hayvanseverler tarafından nöbetçi veterinere götürüldü.



Olay Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. İki ayağına birden ip dolanan güvercin, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki çınar ağacına kondu. Ayaklarındaki ipin ağacın dallarına takılması üzerine hareket edemeyen güvercini fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin vinç yardımıyla ağaçtan indirdiği güvercinin ilk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapıldı. Ayaklarına dolanan ipleri koparan vatandaşlar yaralı güvercini nöbetçi veterinere götürdü. Güvercinin kurtarılma anını cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar, duyarlı çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.



