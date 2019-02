Dha Yurt Bülteni-2

1)İZMİR'DE POMPALI TÜFEKLE SALDIRI: 1 AĞIR YARALI İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 33 yaşındaki Serdar Uyanık henüz belirlenemeyen bir nedenle, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

1)İZMİR'DE POMPALI TÜFEKLE SALDIRI: 1 AĞIR YARALI



İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 33 yaşındaki Serdar Uyanık henüz belirlenemeyen bir nedenle, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Uyanık'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Olay, bugün saat 00.30 sıralarında Peker Mahallesi 5156 sokakta meydana geldi. Serdar Uyanık 34 KM 838 plakalı otomobili ile sokak arasında seyir halindeyken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler Uyanık'a pompalı tüfekle ateş açtı. Uyanık, vücuduna isabet eden saçmalar sonucunda ağır yaralanırken, saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı Serdar Uyanık'ı ambulansa alarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Uyanık'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri Uyanık'a ateş açarak kayıplara karışan kimliği belirsiz kişi veya kişilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Ayrıca, Olay Yeri· İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise olayın gerçekleştiği bölgede çalışma yaptı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Görüntü dökümü:



------------------



-Olay yerinden görüntü



-Polis ekiplerinden görüntü



-otomobilden görüntü



-Genel ve detay görüntüler



(Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,



=================================================



2)MANDIRADA KUMAR OPERASYONU: 54 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI







KIRIKKALE'de bir mandırada kumar oynandığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda 6'sı kadın, 54 kişi gözaltına alındı. Kırıkkale'nin Bahışlı ilçesi Doğanay Mahallesi'ndeki bir mandırada kumar oynandığı ihbarı üzerine Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile istihbarat birimlerine bağlı 100 personelin katıldığı operasyon düzenlendi. O.A.'ya ait olduğu tespit edilen mandıraya düzenlenen baskında 6'sı kadın 46 kişi hakkında kumar oynamak suçundan, 8 kişi hakkında ise kumar oynattıkları şüphesiyle işlem yapıldı.Mandırada yapılan aramada ise tombala makinesi ve bir adet pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler, kimlik kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü



------------------------



Şüphelilerin yakalanması



Şüphelilerin ekip aracına alınması



Polis ekiplerinin araması



Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,



=================================================



3)ANKARA'DA ET RESTORANINA SİLAHLI SALDIRI



ANKARA'nın Çankaya ilçesindeki bir et restoranında çalışanlarla hesap yüzünden tartışan iki kişi, otomobille işyerinin önünden geçtikleri esnada restorana pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma olmazken işyerinin camları kırıldı.



Olay, saat 02.30 sıralarında Çayyolu Mahallesi 2432. Cadde üzerinde bulunan Bora O.'ya ait et restoranında meydana geldi. Restoranda bulunan iki kişi, gelen hesabı beğenmeyerek işyeri çalışanlarıyla tartışma yaşadı. Ayrıldıktan bir süre sonra 06 FF 0839 plakalı otomobille restoranın önünden geçen ikili, işyerine pompalı tüfekle ateş açtı. İçeride müşterilerin bulunduğu sırada gerçekleşen saldırıda mermilerin ikisi cama isabet etti. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma olmazken, saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı. Saldırı ihbarını alan polis ekipleri de otomobilin peşine düştü. Doğukent Caddesi üzerine bir süre yaşanan kovalamacanın ardından saldırganlar otomobili bırakıp, yaya olarak kaçtı. Otomobilde arama yapan polis ekipleri, suç aletini araçla birlikte ele geçirdi.



Restorana sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, çevredeki delilleri inceledi. Restorandaki güvenlik kameralarını izlemeye alan ve işyeri çalışanlarının ifadesine başvuran polis ekipleri, olay hakkında soruşturma başlattı.



Görüntü dökümü:



-------------------------



İşyerinin kırılan camı



Polis ekiplerinin incelemesi



Mermi kovanları



Genel ve detay



Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA,



==========================



4)ADANADA KEDİ, YANGINDA SAHİBİNİ YANMAKTAN KURTARDI



ADANA'da elektrik kontağından çıkan ev yangını, maddi hasara neden oldu. Yalnız yaşayan ve yangın sırasında uyuduğu belirtilen ev sahibi Canan Ş.'nin (48), kedisinin saçlarını çekiştirmesi sonucu uyandığı, bu şekilde yangından kurtulduğu öne sürüldü.



Yangın, saat 03.00 sırasında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 11 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çıktı. İddiaya göre, kedisinin saçlarını çekiştirmesi sonucu uyanan ev sahibi Canan Ş., dumanı fark edip, evden dışarı çıktı. İhbar üzerine yangın yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sokaktan geçen elektrik teli nedeniyle 4'üncü kattaki yangına merdivenli araçla müdahale edemedi. Bunun üzerine halatla 4'üncü kata çekilen hortumla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Yangın sırasında evde kalan kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Maddi hasara neden olan yangında dumandan etkilenen Canan Ş., olay yerine çağırılan ambulansta ayakta tedavi edildi.



Görüntü Dökümü



------------------------



Yangın anından görüntü (cep telefonu kamerası)



Evden yükselen alevler (cep telefonu kamerası)



İtfaiye araçlarından görüntü



Yanan evin dış görüntüsü



İtfaiye erlerinden görüntü



Ev sahibi Canan Ş.'nin sağlık görevlisi ve komşusunun kolunda yürümesi



Ambulanstan görüntü



Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,







===================================================



5)HAYATINI RESME ADADI



BURSA'da ressamlık yapan 71 yaşındaki Yaşar Kutlu 50 yıllık ressamlık hayatında 40 il gezdi. Geçimini sağlamak için küçük yaşlarda tabelaların üzerine yazı, çeşitli figürler çizen Kutlu zamanla resimle ilgilenmeye başladı. Yaşar Kutlu 20'li yaşlarda küçük çaplı karakalem çalışmaları yapmaya başladı. Hayatının geri kalan kısmını resime adayan Kutlu resimlerinde sürrealizm ve izlenimcilik tarzlarını yansıtıyor. Yaptığı tablolarla çeşitli sergilerde sanatseverlerle buluşan Kutlu günümüzde takdir toplamaya başladı.



Resim sanatına küçük yaşlarda ilgi duyan Yaşar Kutlu 7 yaşında tabelacı çırağı olarak işe başladı. Tabela yapmayı öğrenirken resim yeteneğini de geliştirme fırsatı bulan Kutlu 40 şehir dolaşarak hem yeteneğini hem de ufkunu genişletti. Bursa Balibey Han'da bulunan atölyesinde sanatını sürdüren 71 yaşındaki Yaşar Kutlu'nun tablolarında sürrealizm ve izlenimcilik akımlarının izleri görülüyor. Sanatçıda bilgi, sabır ve çalışkanlık gibi meziyetleri kendisinde barındırması gerektiğini vurgulayan Kutlu, " Sanatçı ruhu taşıyan insanlar evliya ruhu taşıyorlar." ifadesini kullandı.



Yaşar Kutlu 50 yıllık sanat hayatında 40 şehir gezdiğini ve mücadele gücünü hiçbir zaman yitirmediğini belirtti. Kendisini ressam olarak nitelendirmeğini söyleyen Kutlu, "40 il gezdim, bazılarının ilçelerini de gezdim. Ben ressamım diyemem çünkü ressam olmak kolay değil. Ressamlık dibi görünmeyen bir kuyu gibi derin bir sanattır. Bilgi, sabır, çalışkanlık ve yeni şeyler düşünme gibi meziyetlerin olacak. Resimlerime ben imza atarken Ressam Yaşar Kutlu yazmam. Diyeceksiniz ki 50 yıldır ressam olamamışsın, ne zaman olacaksın? Öyle sanatlar vardır ki insan ölünceye kadar yapsa daha yapacak çok şeyi olduğunu öğrenir." diye konuştu.



Tabelacılık yaparak geçimini sağladığını ifade eden Kutlu resim sanatıyla ilgilenen gençlere de tavsiyelerde bulundu. Sanata ilgi duyan gençlerin öncelikle 3 maddeyi hayatlarında aramaları gerektiğini ifade eden Kutlu, "Artvin'de bir dükkan tuttum ve 17 sene orada tabelacılık ve resim yaptım. Ama tabelacılık yapmasaydım ne emekli olabilirdim ne de karnımı doyurabilirdim. Çünkü resim yaparak Artvin'de geçinmek zor. Rahmi Pehlivan geldi 15 gün kaldı, bana dedi ki sanatçıların karnını doyurabilmesi için 3 şeye ihtiyaç var, ben de buradan gençlere seslenmek istiyorum, çevren olacak, kimseye muhtaç olmayacak kadar gelirin olacak, güzel sanata yeteneğin olacak. Bu 3 şey yoksa ressam olsan ne olur, müzisyen olsan ne olur. Çalışmak, mücadele etmek lazım ben de çocukluğumda büyük sıkıntılar çektim." açıklamasında bulundu.



Geçimini sağlamak için küçük yaşlarda tabelaların üzerine yazı, çeşitli figürler çizen Yaşar Kutlu zamanla resimle ilgilenmeye başladı. 20'li yaşlarda küçük çaplı karakalem çalışmaları yapmaya başlayan Kutlu, kendini geliştirerek hayatının geri kalanını ressamlığa adadı. Resimlerinde sürrealizm ve izlenimcilik tarzlarını yansıtan Kutlu'nun yapmış olduğu tablolar, günümüzde takdir toplamaya başladı. Ressamlığın sabır işi olduğunu belirten Kutlu, "Ben ressamım diyemem çünkü ressam olmak kolay değil. Ressamlık dibi görünmeyen bir kuyu gibi derin bir sanattır. Bilgi, sabır, çalışkanlık ve yeni şeyler düşünme gibi meziyetlerin olacak. Resimlerime ben imza atarken Ressam Yaşar Kutlu yazmam. Diyeceksiniz ki 50 yıldır ressam olamamışsın, ne zaman olacaksın? Öyle sanatlar vardır ki insan ölünceye kadar yapsa daha yapacak çok şeyi olduğunu öğrenir. " dedi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Yaşar Kutlu'nun tuvale resim yapması



-Yaşar Kutlu'nun yaptığı karakalem çalışmalarından detay



-Yaşar Kutlu röportaj



-Detay



Süre: 5.22 Boyutu: 600 MB



Haber: İsmail Hakkı SEYMEN



Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,



========================================================



